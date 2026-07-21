Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય, GSRTC કોરોના વોરિયર્સના પરિવારોને મોટી રાહત; 25 લાખની આર્થિક સહાયની જાહેરાત

રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય, GSRTC કોરોના વોરિયર્સના પરિવારોને મોટી રાહત; 25 લાખની આર્થિક સહાયની જાહેરાત

GSRTC Covid Warriors: કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન વર્ષ 2020–21માં GSRTCએ ગુજરાતમાં રહેતા પ્રવાસી શ્રમિકો અને મજૂરોને તેમના વતન સુધી સુરક્ષિત પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આ દરમિયાન GSRTCના કુલ 115 કર્મચારીઓ ફરજ દરમિયાન કોરોનાગ્રસ્ત થયા જીવ ગુમાવ્યા હતા. હવે સરકાર દ્વારા મૃત્યુ પામનાર દરેક કોરોના વોરિયરને 25 લાખની સહાય ચૂકવવામાં આવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 21, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:51 PM IST
રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય, GSRTC કોરોના વોરિયર્સના પરિવારોને મોટી રાહત; 25 લાખની આર્થિક સહાયની જાહેરાત
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન સામે પોલીસની મોટી કાર્યવાહી ! રાહુલ ગાંધીની અટકાયત
rahul gandhi31 min ago
2
Gujarat Rain Alert41 min ago
3
surat rain51 min ago
4
8th Pay Commission1 hr ago
5
UPI Without Internet1 hr ago