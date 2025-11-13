Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટની ઘટના વચ્ચે ગુજરાતના આ ગામે મકાનમાં ભયંકર બ્લાસ્ટ, અફરાતફરીનો માહોલ!

Blast in Pethapur village: સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરની પેથાપુર ગામે મકાનમાં બ્લાસ્ટ થયો. પેથાપુરના પટેલ વાસના એક મકાનમાં અચાનક બ્લાસ્ટ થતા અફરાતફરી સર્જાઈ. આજે વહેલી સવારે બ્લાસ્ટનો ભયંકર અવાજ થતા ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ. ગેસ લીકેજને લઈને ગળતર બાદ બ્લાસ્ટ થયો હોવાનું અનુમાન. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:23 AM IST

Trending Photos

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટની ઘટના વચ્ચે ગુજરાતના આ ગામે મકાનમાં ભયંકર બ્લાસ્ટ, અફરાતફરીનો માહોલ!

Blast in Pethapur village: દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટની ઘટના બાદ સમગ્ર દેશમાં હાઈ એલર્ટ છે, ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરના પેથાપુર ગામમાં આજે વહેલી સવારે એક ગંભીર દુર્ઘટના બની છે, જ્યાં ગામના એક મકાનમાં અચાનક મોટો બ્લાસ્ટ થતાં લોકોમાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ભયંકર અવાજથી ગામ લોકોમાં ડર
આજે વહેલી સવારે પેથાપુર ગામના પટેલ વાસ વિસ્તારમાં આવેલા એક મકાનમાંથી અચાનક ભયંકર બ્લાસ્ટનો અવાજ સંભળાયો હતો. દિલ્હી બ્લાસ્ટની ઘટના વચ્ચે આ ભયાનક અવાજને કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં અને સમગ્ર ગામમાં લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો અને લોકો ગભરાઈને પોતાના ઘરોમાંથી બહાર નીકળીને રસ્તા પર દોડી આવ્યા હતા.

ગેસ લીકેજને કારણે બ્લાસ્ટનું અનુમાન
આ ઘટના બાદ પ્રાથમિક અનુમાન લગાવવાામાં આવી રહ્યું છે, આ બ્લાસ્ટ ગેસ લીકેજને કારણે થયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. મકાનમાં ગેસ ગળતર થયા બાદ અચાનક કોઈ કારણોસર જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો હતો. જોકે, બ્લાસ્ટનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

મકાનને મોટું નુકસાન, પોલીસ અને FSL ટીમ ઘટનાસ્થળે
ગેસ લીકેજને લઈને ગળતર બાદ આ જોરદાર બ્લાસ્ટના કારણે મકાનને મોટું નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. બ્લાસ્ટની તીવ્રતા એટલી હતી કે મકાનની દિવાલો અને અન્ય માળખાને અસર થઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ હિંમતનગર ગ્રામ્ય પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવાની તેમજ તપાસની કામગીરી હાથ ધરી હતી. 

વધુમાં, ગ્રામ્ય પોલીસે બ્લાસ્ટના કારણો અને તેની તીવ્રતાને વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસવા માટે FSL ટીમને પણ જાણ કરી છે, જે ટૂંક સમયમાં સ્થળ પર પહોંચીને પુરાવા એકત્ર કરશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratmehsanasabarkathaSerious accidentearly morningPethapur villageHimmatnagarSabarkantha districtTop news todaytop news in gujaratilatest gujarati newslatest news in gujaratiGujarati Newstop gujarati newsગુજરાત સમાચારgujarat samacharગુજરાતના ન્યૂઝgujarat latest updateગુજરાતી સમાચારલેટેસ્ટ ગુજરાતી સમાચારzee news gujaratigujarati samachargujarat news

Trending news