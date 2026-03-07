ગુજરાતમાં ખુલ્લેઆમ વેચાય છે H1 શિડ્યુલની ગંભીર દવાઓ, ZEE 24 કલાકના સ્ટીંગ ઓપરેશનમાં જુઓ કેવો ચાલે છે ગોરખધંધો
Schedule-H Medicines Selling Without Prescription : કાયદા મુજબ H1 શિડ્યુઅલમાં આવતી દવાઓ ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રીપ્શન વગર રિટેઈલર મેડિકલ સ્ટોર પર વેચી શકાતી નથી. પરંતુ સત્ય એ છે કે, ખુલ્લેઆમ આ દવાઓ વેચાઈ રહી છે. ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યો છે શિડ્યુઅલ-Hની દવાઓના વેચાણનો ખેલ!
Ahmedabad News સપના શર્મા/અમદાવાદ : દેશમાં કફ સિરપથી થયેલા બાળકોના મોત પછી પણ શું આપણે કઈ શીખ્યા નથી?. અમદાવાદમાં ઝી 24 કલાકના સ્ટીંગ ઓપરેશનમાં ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી છે. H1 શિડ્યુલની ગંભીર દવાઓ, જે ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર વેચી શકાતી નથી, પરંતુ ગુજરાતના મેડિકલ સ્ટોર્સ પર તે ખુલ્લેઆમ મળી રહી છે. નિયમો નેવે મુકાઈ રહ્યા છે અને સવાલે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ સામે ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે જુઓ જીવન સાથે ખિલવાડનો આ ખાસ અહેવાલ.
દેશમાં ઉધરસની દવાથી બાળકોના મોત થયા તે ઘટનાથી તો તમે વાકેફ જ હશો. કફ સિરપે ભોળા બાળકોનો ભોલ લીધો હતો. શરદી અને ઉધરસની દવા H1 શિડ્યુલની દવાઓ કહેવાય છે. આ દવાઓ ખુબ જ ગંભીર છે. પરંતુ આપણે સૌને સરળાથી મળી જાય છે તેથી તેની ગંભીરતાની ખબર નથી. પરંતુ આ દવાઓ ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રીપ્શન વગર લઈ શકાતી નથી. ન તો કોઈ વેચી શકે છે.
ગુજરાતના મેડિકલ સ્ટોર પર પ્રિસ્ક્રીપ્શન વગર દવાઓ મળે છે
આપણા ગુજરાતના દરેક મેડિકલ સ્ટોર પર કોઈ પણ પ્રિસ્ક્રીપ્શન વગર આ દવાઓ સરળતાથી મળી જાય છે.. ઝી 24 કલાકે કરેલા સ્ટીંગ ઓપરેશનમાં પર્દાફાશ થયો છે કે, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની રહેમદિલી નીચે આ કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. સૌથી પહેલા તો અમદાવાદમાં કરાયેલા આ સ્ટીંગ ઓપરેશનને જુઓ.
મેડિકલ સ્ટોર સંચાલકે પહેલા તો કોઈ પણ પ્રિસ્ક્રીપ્શન દવા એકદમ સરળતાથી આપી દીધી. જ્યારે અમે દુકાનદારને કેટલાક પ્રશ્નો કર્યા તો તેણે દવા પરત લઈ લીધી.
આ દુકાનદારે સરળતાથી દવા તો આપી દીધી. પરંતુ જ્યારે પ્રિસ્ક્રીપ્શનને લઈ કેટલાક પ્રશ્નો કર્યા તો દુકાનદાર ગભરાયો અને પછી દવા પરત લઈ લીધી. આ સ્ટીંગ ઓપરેશનનો ઉદ્દેશ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની આંખો ઉઘાડવાનો છે. અધિકારીઓની આળસ ઉડાડવાનો છે. આ સ્ટીંગથી તમને સમજાઈ ગયું હશે કે હપ્તાખોરીથી બધુ જ શક્ય છે. પછી ભલે કોઈનું જીવન સંકટમાં કેમ પડતું ન હોય?
નિયમ મુજબ મેડિકલ સ્ટોરના વેપારીઓએ દવાઓના વેચાણ માટે ન માત્ર પ્રિસ્ક્રીપશન જોઈએ પણ તેની સાથે દવાના વેચાણ માટે અલાયદુ રજીસ્ટર પણ ત્રણ વર્ષ માટે સુરક્ષિત રાખવું ફરજીયાત છે. પણ આવા નિયમોનું પાલન થઇ રહ્યું નથી. નિયમનું પાલન કરાવનારા અધિકારીઓ જ નિયમ તોડી રહ્યા છે.
શું છે નિયમ?
- વેપારીઓએ દવાઓના વેચાણ માટે પ્રિસ્ક્રીપશન જરૂરી
- દવાના વેચાણનું રજીસ્ટર 3 વર્ષ માટે સુરક્ષિત રાખવું પડે
સરકારે નિયમોના પાલન માટે વિભાગ તો બનાવ્યો છે. પરંતુ નિયમોનું પાલન થતું ન હોય તો ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગનું કામ શું? આવા અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કેમ થતી નથી? ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ ખરેખર પોતાનું કામ ક્યારે કરશે? આ સવાલ સીધા સરકારની સામે ઉઠી રહ્યા છે.
- નિયમોનું પાલન થતું ન હોય તો ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગનું કામ શું?
- આવા અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કેમ થતી નથી?
- ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ ખરેખર પોતાનું કામ ક્યારે કરશે?
