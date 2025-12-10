ગુજરાતમાં આ રોગની ચિંતાજનક સ્થિતિ: રોજ 365 નવા કેસ; અમદાવાદ-દાહોદમાં સૌથી વધુ દર્દીઓ!
Gujarat TB Report 2025: જાન્યુઆરીથી ઓક્ટોબર-૨૦૨૫ એમ છેલ્લા દસ મહિનામાં ગુજરાતમાં ટીબીના ૧,૧૧,૯૦૯ ટીબીના દર્દીઓ સામે આવ્યા છે. દેશમાં આ અરસામાં સૌથી વધુ ઉત્તર પ્રદેશમાં ૬ લાખથી વધુ ટીબીના નવા કેસ નોંધાયા છે. ગુજરાતમાં ગત વર્ષ ૨૦૨૪માં ટીબીના ૧.૩૭ લાખ દર્દી રજિસ્ટર્ડ થયા હતા. ગુજરાતમાં વર્ષ ૨૦૨૫માં અત્યાર સુધીમાં ટીબીના પ્રતિ દિવસ ૩૬૫ જેટલા કેસ સામે આવ્યા છે.
Gujarat TB Report 2025: ટીબીની બીમારી ભારતમાં હજી પણ એક ગંભીર જાહેર આરોગ્ય સમસ્યા બની રહી છે. તાજેતરના આંકડાઓ દેશમાં ટીબીના કેસોની ચિંતાજનક સ્થિતિ દર્શાવે છે, જ્યાં એક અંદાજ મુજબ ગત વર્ષે ટીબીના કારણે 3 લાખ દર્દીઓના મોત થયા છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) ના મતે, વર્ષ 2024માં દેશમાં ટીબીના કારણે આટલા મોટા પ્રમાણમાં મૃત્યુ થયા હોવાનો અંદાજ છે, જે દર્શાવે છે કે આ રોગ સામેની લડાઈ હજુ લાંબી છે.
ગુજરાતમાં ટીબીના કેસોની સ્થિતિ
ગુજરાતમાં પણ ટીબીના કેસો સતત વધી રહ્યા છે, જે ચિંતાનો વિષય છે. વર્ષ ૨૦૨૫માં અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં પ્રતિ દિવસ સરેરાશ ૩૬૫ જેટલા ટીબીના નવા કેસ સામે આવ્યા છે. જાન્યુઆરીથી ઓક્ટોબર-2025 એમ છેલ્લા દસ મહિનામાં રાજ્યમાં ટીબીના કુલ 1,11,909 દર્દીઓ નોંધાયા છે. એક અંદાજ પ્રમાણે, ટીબીની બીમારીમાં મૃત્યુનો રેશિયો લગભગ 10 ટકાની આસપાસ છે. ગુજરાતમાં પ્રતિ દિવસ ટીબીની બીમારીથી પીડાતા 16 જેટલા દર્દીઓનાં મોત થઈ રહ્યા છે. ગત વર્ષ 2024માં ગુજરાતમાં ટીબીના કુલ 1.37 લાખ દર્દીઓ રજિસ્ટર્ડ થયા હતા.
કયા જિલ્લાઓમાં વધુ કેસ?
તાજેતરમાં થયેલી તપાસ દરમિયાન અમદાવાદ અને દાહોદ જિલ્લામાં ટીબીના વધુ દર્દીઓ હોવાનું ખૂલ્યું છે. છેલ્લા નવ મહિનામાં નોંધાયેલા 90 હજાર જેટલા કેસ પૈકી, અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 10 હજારથી વધુ દર્દીઓમાં ટીબીની બીમારીનું નિદાન થયું હતું. અમદાવાદ પછી દાહોદમાં 5800થી વધુ દર્દીઓ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા એક મહિનામાં જ ગુજરાતમાં 21 હજારથી વધુ દર્દીઓ નોંધાયા છે, જે દર્શાવે છે કે સંક્રમણની ગતિ ઝડપી છે.
રોગની અસર અને રાજ્યની ઝુંબેશ
ટીબીની બીમારી મુખ્યત્વે ફેફસાંને સીધી અસર કરે છે, પરંતુ તે મગજ, કરોડરજ્જુ જેવા શરીરના અન્ય મહત્વના ભાગો સુધી પણ ફેલાઈ શકે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ટીબીના દર્દીઓને લક્ષણો જણાય તો શરૂઆતથી જ તેનું નિદાન અને ઝડપી સારવાર મળે તેવા આશય સાથે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. વહેલું નિદાન અને નિયમિત સારવાર આ રોગને કાબૂમાં લેવા માટે અત્યંત જરૂરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સમગ્ર દેશમાં આ અરસામાં ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધુ 6 લાખથી વધુ ટીબીના નવા કેસ નોંધાયા છે, જે દર્શાવે છે કે ટીબીનો સામનો કરવો એ રાષ્ટ્રીય સ્તરે એક મોટો પડકાર છે. આ આંકડાઓ ટીબીના નિવારણ અને સારવાર માટે તબીબી સેવાઓ અને જનજાગૃતિના પ્રયાસોને વધુ વેગ આપવાની તાતી જરૂરિયાત દર્શાવે છે.
