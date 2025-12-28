પાટીદારો માટે આજે રુડો અવસર : 7 દેશનો 20 હજાર યુવા ઉદ્યોગપતિ અમદાવાદના આંગણે પધારશે
Patidar Samaj Yuva Sammelan : આજે વિશ્વઉમિયાધામ ખાતે યુવા બિઝનેસ મહાસંમેલન, ગૃહમંત્રી શાહ ઉપસ્થિત રહેશે. ગુજરાત અને USA સહિત વિશ્વના 7 દેશમાંથી 20 હજાર યુવા ઉદ્યોગસાહસિક પહોંચશે. વિશ્વઉમિયાધામના VUF Business Network પર 1 લાખ પાટીદાર સમાજના યુવાનો જોડાશે
Vishv Umiya Foundation : આજે અમદાવાદના આંગણે પાટીદારો માટે રુડો અવસર આવ્યો છે. વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે પાટીદાર યુવા બિઝનેસ મહાસંમેલનનું આયોજન કરાયું છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બિઝનેસ મહાસંમેલનનું ઉદ્ધાટન કરશે. બપોરે 3.45 કલાકે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શાહ યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોને સંબોધશે. આ સાથે જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી વિશ્વના સૌથી ઊંચા ઉમિયા મંદિરના નિર્માણનું નિરિક્ષણ કરશે.
આ મહાસંમેલનમં 20 હજાર યુવાનો ‘આત્મનિર્ભર ભારત’નો સંકલ્પ લઈ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જાશે. જેના માટે અમેરિકા- કેનેડા –બ્રિટનથી પાટીદાર બિઝનેસમેન પધાર્યા છે. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો પધાર્યા છે.
વિશ્વઉમિયાધામ યુવા બિઝનેસ મહાસંમેલનના કાર્યક્રમની રૂપરેખા
- સવારે 8થી 10 વાગ્યાથી ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લામાંથી કાર રેલીનું પ્રસ્થાન
- બપોરે 12 થી 1 વાગ્યે – અમદાવાદના બોપલ- નિકોલ - ગોતા -નરોડા-નિકોલ સહિત વિવિધ વિસ્તારમાંથી કાર/ બાઈક રેલીનું પ્રસ્થાન
- બપોરે 2 વાગ્યે વિવિધ જિલ્લામાંથી યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોનું આગમન/ રજીસ્ટ્રેશન
- બપોરે 4 વાગ્યે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ એવમ્ મહાનુભાવોનું આગમન/ દર્શન-પુજા
- બપોરે 4.15 વાગ્યે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિશ્વના સૌથી ઊંચા મા ઉમિયા મંદિર નિર્માણ કાર્યનું નિરિક્ષણ
- બપોરે 4.30 કલાકે વિશ્વ ઉમિયાધામ યુવા બિઝનેસ મહાસંમેલનનો પ્રારંભ
- બપોરે 4.45 કલાકે VUF Business Network એપ્લિકેશન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે લોન્ચિંગ
સનાતન વૈદિક ધર્મ આધારિત ભારતીય સંસ્કૃતિના આદર્શોને આધ્યાત્મિક ચેતનાથી રાષ્ટ્ર ચેતનાના માધ્યમથી વિશ્વભરમાં ઉજાગર કરવાના સંકલ્પ સાથે વિશ્વ ઉમિયાધામ-જાસપુર અમદાવાદમાં વિશ્વની નવમી અજાયબી સમા જગત જનની મા ઉમિયાના વિશ્વના સૌથી ઊંચા 504 ફૂટ મંદિર નિર્માણનું કાર્ય થઈ રહેલ છે ત્યારે આત્મનિર્ભર ભારત અને ગામથી ગ્લોબલ અને વિલેજથી વિદેશના ઉદ્દેશ્યથી વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે સમસ્ત પાટીદાર સમાજના યુવા મહાસંમેલનનું આયોજન કરાયું છે. જેમાં ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લામાંથી લગભગ 20 હજારથી વધુ યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો પધારશે.
આ કાર્યક્રમ અંગે વાત કરતા વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રણેતા એવમ્ પ્રમુખ આર.પી. પટેલે જણાવ્યું કે, વિશ્વભરના સમસ્ત પાટીદાર સમાજના યુવાનોને એક પ્લેટફોર્મ પર બિઝનેસ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે VUF Business Network બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્લેટ ફોર્મ પર પાટીદાર સમાજના 1 લાખ યુવા ઉદ્યોગસાહસિક જોડાશે. આ કાર્યક્રમમાં અમેરિકા- કેનેડા-બ્રિટન- ઓસ્ટ્રેલિયા- UAE (દુબઈ)- કેન્યા અને આફ્રિકાથી પાટીદાર બિઝનેસમેન આવી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમમાં દેશના કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉદ્ધાટક તરીકે પધારી રહ્યા છે. તો વળી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં VUF Business Network ની એપ્લિકેશનનું આદરણીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ લોન્ચિંગ કરશે
