Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ભયંકર શીત લહેરની એન્ટ્રી! ગુજરાત સહિત 10થી વધુ રાજ્યોમાં એલર્ટ, જાણો કેવું રહેશે હવામાન?

Gujarat Weather Update Today: દિલ્હીમાં ઠંડીનો પ્રકોપ વધી ગયો છે અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડો થવા લાગ્યો છે. શીત લહેરના કારણે હાડકાં ધ્રૂજી ઉઠ્યા છે, વળી ધુમ્મસ (સ્મોગ)ને કારણે હવા ઝેરી બની રહી છે. આખું ઉત્તર ભારત શીત લહેરની ઝપેટમાં છે, તો પશ્ચિમી વિક્ષોભના કારણે ઘની ધુમ્મસ છવાઈ જવાની ચેતવણી છે. પૂર્વોત્તર ચોમાસાને કારણે દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદનો દોર ચાલુ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:24 PM IST

Trending Photos

ભયંકર શીત લહેરની એન્ટ્રી! ગુજરાત સહિત 10થી વધુ રાજ્યોમાં એલર્ટ, જાણો કેવું રહેશે હવામાન?

Gujarat Weather Update Today: ઉત્તર ભારતમાં ઠંડી અને શીત લહેરનું આગમન થયું છે, વળી દક્ષિણ ભારતમાં પૂર્વોત્તર ચોમાસાને કારણે વરસાદ પડી રહ્યો છે. દિલ્હી-NCRમાં પણ ધુમ્મસ સાથે સ્મોગ છવાવા લાગ્યો છે અને સવારની સાથે-સાથે રાત પણ ઠંડી થવા લાગી છે. લઘુત્તમ તાપમાન પણ 11 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયું છે. આગામી 4-5 દિવસમાં ઉત્તર ભારતમાં શીત લહેર ફૂંકાવાથી ઠંડી વધુ વધશે. પશ્ચિમી વિક્ષોભ પણ સક્રિય છે, જેની અસરથી હવામાં ભેજ જળવાઈ રહેશે અને ઘની ધુમ્મસ છવાઈ જવાની ચેતવણી છે. ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD) એ આગામી 7 દિવસના હવામાન અંગે અપડેટ જાહેર કર્યું છે, આવો જાણીએ...

Add Zee News as a Preferred Source

Cold Wave is expected to sweep across East Rajasthan and West Madhya Pradesh from November 8 to 10, with night temperatures likely to dip 2-5°C below normal across Northwest and adjoining Central India over the next week.

Let’s look out for one another,… pic.twitter.com/QlJicQKBvs

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 8, 2025

દિલ્હી-NCRમાં કેવું રહેશે હવામાન?
જણાવી દઈએ કે સ્મોગ અને વાયુ પ્રદૂષણને કારણે દિલ્હી જ્યાં રેડ ઝોનમાં પહોંચી ગયું છે, વળી ધુમ્મસ અને શીત લહેરને કારણે તે ભયંકર ઠંડીની ઝપેટમાં પણ છે. દિલ્હીમાં શીત લહેરની દસ્તક થઈ ચૂકી છે અને રાતો પણ ઘણી ઠંડી થવા લાગી છે. ગત દિવસે દિલ્હીનું મહત્તમ તાપમાન 27.2 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાન 11.6 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. હવામાન વિભાગે 15 નવેમ્બર સુધી દિલ્હીમાં ઠંડી વધુ વધવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે, જેના કારણે લોકોને જાડા અને ગરમ કપડાં પહેરવાની જરૂર પડી શકે છે.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 8, 2025

તાપમાનમાં આ રીતે આવશે ઘટાડો
IMD અનુસાર, શીત લહેર ફૂંકાવાથી અને ધુમ્મસ છવાઈ જવાથી આગામી સપ્તાહે ઉત્તર-પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં રાત્રિના તાપમાનમાં સામાન્ય કરતાં 2-5 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં આગામી 6-7 દિવસ દરમિયાન રાત્રિનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં 2-5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓછું રહી શકે છે. પૂર્વી રાજસ્થાન, પશ્ચિમી મધ્ય પ્રદેશ, દક્ષિણી પંજાબ અને દક્ષિણી હરિયાણામાં કેટલાક સ્થળોએ રાત્રિનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં લગભગ 4-5 ડિગ્રી ઓછું રહેવાનો અંદાજ છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના મેદાની વિસ્તારો, પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશ અને ઉત્તરી મધ્ય મહારાષ્ટ્રના બાકીના ભાગોમાં તાપમાન લગભગ 2-4 ડિગ્રી ઓછું રહી શકે છે. વળી આગામી 2 દિવસમાં વિદર્ભ અને છત્તીસગઢના ઘણા ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં લગભગ 2 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. આગામી 4 દિવસમાં પૂર્વી ભારતમાં પણ લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો આવશે.

— RWFC New Delhi (@RWFC_ND) November 8, 2025

આ રાજ્યોમાં શીત લહેરની ચેતવણી
IMD અનુસાર, 10 નવેમ્બર સુધી પૂર્વી રાજસ્થાન અને પશ્ચિમી મધ્ય પ્રદેશમાં શીત લહેર ફૂંકાવવાની સંભાવના છે. પૂર્વી રાજસ્થાન, પશ્ચિમી મધ્ય પ્રદેશ, દક્ષિણી પંજાબ અને દક્ષિણી હરિયાણાના કેટલાક ભાગો, દિલ્હી, પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશ, પશ્ચિમી રાજસ્થાન, ઉત્તરી મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં શીત લહેર ફૂંકાવવાનું એલર્ટ છે.

આ રાજ્યો માટે વરસાદનું એલર્ટ
હવામાન વિભાગ અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીથી શ્રીલંકા અને તમિલનાડુ થઈને મધ્ય કેરળ સુધી, મન્નારની ખાડી અને તેની નજીકના કોમોરિન વિસ્તાર પર ઉપરના પવનોનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ સક્રિય છે. જમ્મુ અને આસપાસના વિસ્તારો પર ચક્રવાતી પરિભ્રમણના રૂપમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભ સક્રિય છે, જે ઉત્તરી પંજાબ અને આસપાસના વિસ્તારો પર આગળ સક્રિય થઈ શકે છે. તેની અસરથી પશ્ચિમી પવનોનો દોર ચાલુ છે. વળી 13 નવેમ્બર સુધી દક્ષિણ ભારતમાં કેરળ, માહે અને તમિલનાડુમાં વરસાદ થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujarat rainsHeavy RainsHeavy rainfallheavy rainfall alertHeavy Rain AlertColdwave Alertgujarat weather forecast

Trending news