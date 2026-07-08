/ભારે વરસાદના કારણે ગુજરાતમાં પૂર જેવી સ્થિતિ! પ્રફુલ પાનસેરીયા સુરત જવા રવાના, શાલિની અગ્રવાલ બોટ લઇને સ્થિતિને સમજવા નિકળ્યા!

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ કપરા સમયમાં જાન-માલનું નુકસાન ઘટાડવા અને નાગરિકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે રાજ્ય સરકાર અને વહીવટી તંત્ર યુદ્ધના ધોરણે કામે લાગ્યું છે. રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિને ગંભીરતાથી લેતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તાત્કાલિક અસરથી તમામ વરસાદ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓના પ્રભારી સચિવોને તાત્કાલિક તેમના ફાળવાયેલા જિલ્લાઓમાં પહોંચી જવા આદેશ આપ્યો છે. સરકાર દ્વારા સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે જેથી જરૂરિયાતમંદોને તાત્કાલિક મદદ મળી રહે.
કેન્દ્ર સરકારની નજર અને સહયોગની ખાતરી
રાજ્યની આ વિકટ પરિસ્થિતિ પર કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ પણ સંપૂર્ણ નજર રાખી રહ્યા છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી સ્થિતિની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરી હતી. કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતને તમામ પ્રકારની જરૂરી મદદ પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી છે. રાહત અને બચાવ કાર્ય માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળી રહ્યો છે.
સુરતમાં વહીવટી તંત્રનું 'એક્શન મોડ'
સુરતમાં પૂરની ગંભીર સ્થિતિને પગલે સરકાર પૂરી રીતે સક્રિય છે. કેબિનેટ બેઠક પૂર્ણ કર્યા બાદ મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયા તાત્કાલિક સુરત જવા રવાના થયા છે. તેઓ ગાંધીનગરથી સીધા જ 'ગ્રાઉન્ડ ઝીરો' પર પહોંચીને સ્થિતિની જાતે સમીક્ષા કરશે.
બીજી તરફ, સુરત જિલ્લાના વહીવટી અધિકારીઓ પણ મેદાનમાં ઉતરી આવ્યા છે. સુરતના પૂર્વ મનપા કમિશનર અને હાલ રાહત-બચાવની જવાબદારી સંભાળી રહેલા શાલિની અગ્રવાલ ખુદ બોટમાં સવાર થઈને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચ્યા છે અને સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. ખટોદરા વિસ્તારમાં NDRF દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. અહીં માસૂમ બાળકો સહિત અનેક ફસાયેલા લોકોને બોટ દ્વારા સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા કલેક્ટર તેજસ પરમાર અને ઇન્ચાર્જ પોલીસ કમિશનર વાબાંગ ઝમીરે પણ સ્થળ પર જઈને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ NDRF, પોલીસ અને સ્થાનિક તંત્રની ટીમો સતત બચાવ કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે.
તંત્રએ નાગરિકોને કરી અપીલ
પૂરની આ ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને સતત સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અનુરોધ કરાયો છે. રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી ત્વરિત કામગીરીને કારણે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રાહત પહોંચાડવાની પ્રક્રિયાને વધુ વેગ મળ્યો છે.