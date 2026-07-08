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ભારે વરસાદના કારણે ગુજરાતમાં પૂર જેવી સ્થિતિ! પ્રફુલ પાનસેરીયા સુરત જવા રવાના, શાલિની અગ્રવાલ બોટ લઇને સ્થિતિને સમજવા નિકળ્યા!

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમા ભારે વરસાદ પગલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. વરસાદ અસરગ્રસ્ત જીલ્લાઓના પ્રભારી સચિવને તેમના જીલ્લામાં પહોંચવાનો આદેશ કરાયો છે. બીજી બાજુ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ અને પૂરની સ્થિતિ પર કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહનું ધ્યાન. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે ફોન પર વાતચીત કરીને સ્થિતિની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરી. સુરતમાં પૂરની ગંભીર સ્થિતિ વચ્ચે એક્શન મોડમાં સરકારમાં છે. સુરતના પુર્વ મનપા કમિશનર અને હાલ સુરતની રાહત બચાવની કામગીરી સંભાળી રહેલા શાલિન અગ્રવાલ ખુદ મેદાને આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:07 PM IST
ભારે વરસાદના કારણે ગુજરાતમાં પૂર જેવી સ્થિતિ! પ્રફુલ પાનસેરીયા સુરત જવા રવાના, શાલિની અગ્રવાલ બોટ લઇને સ્થિતિને સમજવા નિકળ્યા!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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