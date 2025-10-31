'તારે જે કરવું હોય તે કરી લે, પૈસા નહીં મળે', લોભામણી સ્કીમોથી ઠગાઈ કરનાર શાહ દંપતીની ધરપકડ
Surat News: તારે જે કરવું હોય તે કરી લે, પૈસા નહીં મળે', લોભામણી સ્કીમોથી 98 લાખની ઠગાઈ કરનાર શાહ દંપતીની ઇકો સેલે ધરપકડ કરી. કોર્ટે બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. શાહ દપંતીએ રોકાણકારોને ઉંચા વળતરની લાલાચ આપી. રોકાણ પર 42 દિવસમાં 5%, 65 દિવસમાં 8% અને 100 દિવસમાં 12% જેવું ઊંચું વળતર આપવાની લોભામણી વાતો કરતા હતા.
પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: શહેરની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા એ રોકાણકારોને ઊંચા વળતરની લોભામણી સ્કીમોની લાલચ આપીને આશરે રૂપિયા 98.50 લાખની ઠગાઈ કરવાના ગુનામાં 'SHAH'S INVESTMENT' કંપનીના માલિક હાર્દિકકુમાર અશોકભાઈ શાહ અને તેમની પત્ની પૂજાબેન શાહની ધરપકડ કરી છે. કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા આ ગંભીર કેસમાં ઇકો સેલે વધુ તપાસ માટે દંપતીના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.
લોભામણી સ્કીમ્સ દ્વારા ઠગાઈની મોડસ ઓપરેન્ડી
આરોપી દંપતીએ તા. 18/11/2022 થી પૂર્વાયોજિત કાવતરું રચીને રોકાણકારોને આકર્ષવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેઓ રોકાણ પર માત્ર 42 દિવસમાં 5%, 65 દિવસમાં 8% અને 100 દિવસમાં 12% જેવું અવાસ્તવિક વળતર આપવાની લાલચ આપતા હતા. રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે, આ દંપતીએ તેમની કંપની SEBI રજિસ્ટર્ડ ન હોવા છતાં પણ તેઓ SEBIમાં રજિસ્ટર્ડ હોવાનું ખોટું જણાવીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા.
છેતરપિંડીની રીત
નિતીન જાની (ખજૂરભાઈ) અને જાનકી બોડીવાલા સહિતના ગુજરાતી કલાકારોએ શાહ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જાહેરાતો પણ કરી હતી, જેના કારણે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો હતો. શરૂઆતમાં, થોડા રોકાણકારોને વળતર ચૂકવીને દંપતીએ વધુ મોટા રોકાણો આકર્ષ્યા હતા. જોકે, ત્યારબાદ તેમણે ચૂકવણી બંધ કરી દીધી અને રોકાણકારોના પૈસા ડુબાડી દીધા.
ફરિયાદી મિલન ભરતભાઈ ભાતિયાની ફરિયાદના આધારે આ દંપતી વિરુદ્ધ કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં તા. 19/10/2025 ના રોજ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદની વિગતો મુજબ, ફરિયાદીના રૂપિયા 30,00,000 અને અન્ય સાહેદોના રૂપિયા 68,50,000 મળીને કુલ રૂપિયા 98,50,000નું રોકાણ વળતર કે મુદ્દલ પરત કર્યા વિના ડુબાડી દેવાયું હતું.જ્યારે ફરિયાદીએ પોતાના રોકાયેલા રૂપિયાની ઉઘરાણી કરી, ત્યારે મુખ્ય આરોપી હાર્દિક શાહે ઉશ્કેરાઈ જઈને ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી હતી. "તારે જે કરવું હોય તે કરી લે, તને કોઈ પૈસા પરત નહી મળે, વધુ કાયદેસર થવા જઈશ તો જાનથી હાથ ધોઈ બેસીસ."આરોપીએ ફરિયાદી સાથે ગાળાગાળી પણ કરી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ કેસના મુખ્ય આરોપીઓ અગાઉ સીઆઇડી ક્રાઈમ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા સમાન ગુનામાં લાજપોર જેલમાં હતા. આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા દ્વારા લાજપોર જેલમાંથી શાહ દંપતીનો કબજો મેળવીને તેમને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે દંપતીના તા. 1/11/2025 સુધીના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. ECO Cell હાલમાં આ દંપતીના ગુનાની મોડસ ઓપરેન્ડી, અન્ય ભોગ બનનાર રોકાણકારો અને કાવતરાના ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.આ ધરપકડ એવા રોકાણકારો માટે એક ચેતવણીરૂપ કિસ્સો છે કે જેઓ શેરબજારમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપતી લોભામણી સ્કીમોથી આકર્ષાઈને રોકાણ કરે છે.
