Cyclone Shakti Gujarat: હવામાન વિભાગ  મુજબ 'શક્તિ' વાવાઝોડું વધુ  'શક્તિશાળી બન્યું છે.  ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર પર સક્રિય થયેલું "શક્તિ" વાવઝોડું 18 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધ્યું છે.  

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:41 PM IST

આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડાની અસર શરૂ! આ તારીખથી યુ-ટર્ન લઈને ગુજરાત તરફ વધશે, ક્યાં થશે લેન્ડફોલ

Cyclone Shakti Gujarat: ગુજરાતના જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હાલમાં 'શક્તિ' નામના સંભવિત વાવાઝોડાની દહેશતને પગલે માંગરોળ બંદર પર 3 નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. આ સિગ્નલ સૂચવે છે કે દરિયામાં સામાન્ય કરતાં વધુ ખરાબ હવામાન થવાની સંભાવના છે.

માંગરોળ બંદર: દરિયો ગાંડોતૂર, માછીમારોની હાલત કફોડી
માંગરોળ ખાતે દરિયો ગાંડોતૂર બન્યો છે, જેના કારણે માછીમારોને આગામી ત્રણ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ સૂચના આપી દેવાઈ છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાલમાં ઓનલાઈન ટોકન આપવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જે બોટો માછીમારી કરવા માટે દરિયામાં ગયેલી હતી, તેમને તાત્કાલિક નજીકના બંદરો પર પરત ખસી જવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. માછીમારીની સિઝન 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં આ ચોથી વખત છે કે જ્યારે માંગરોળ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું હોય. વારંવાર માછીમારીનો ધંધો બંધ થઈ જવાના કારણે માછીમારો બેકાર બની ગયા છે અને તેઓ હાલમાં સરકાર પાસે આર્થિક સહાય ની માંગ કરી રહ્યા છે.

હવામાન વિભાગે આપેલા ટ્રેક મુજબ વાવાઝોડું 5 ઓક્ટોબરની સાંજે યુ-ટર્ન લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે અને 6 ઓક્ટોબરે પૂર્વ-ઉત્તર દિશામાં ગુજરાત તરફ આગળ વધશે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. તંત્ર દ્વારા પોરબંદર બંદર પર 3 નંબરનું ચેતવણીરૂપ સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે, જે માછીમારોને 6 ઓક્ટોબર સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપે છે.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 4, 2025

આટલી મોટી દહેશત હોવા છતાં, એવું જાણવા મળ્યું છે કે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કોઈપણ માછીમારની મુલાકાત લેવામાં આવી નથી. જેના કારણે તંત્ર દ્વારા કરાતા સબ સલામતીના દાવાઓ પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. હાલમાં માંગરોળ બંદરમાં લગભગ 2500 જેટલી મોટી બોટો લાંગરેલી છે, અને જેટી પર જગ્યા ન હોવાને કારણે ઘણી બોટોને દરિયામાં એન્કર દ્વારા લાંગરવામાં આવી છે.

ગીર સોમનાથ: સાવચેતીના પગલાં, બોટો પરત બોલાવાઈ
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ 'શક્તિ' વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી રહી છે. દીવ અને ઉના તાલુકાના દરિયાકિનારે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચન આપવામાં આવ્યું છે. દીવના વણાંકબારા અને ઘોઘલા બંદર તેમજ ઉના તાલુકાના નવાબંદર, સિમર અને સૈયદ રાજપરા બંદરના દરિયામાં હાલમાં સામાન્ય સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. જોકે, સાવચેતીના ભાગરૂપે દરિયામાં ગયેલી માછીમારીની બોટોને પરત બોલાવવામાં આવી છે. જેમાં નવાબંદરની 95 બોટ, સૈયદ રાજપરાની 93 બોટ અને સિમર બંદરની 30 બોટનો સમાવેશ થાય છે.

હવામાન ખરાબ હોવાના કારણે કિનારે રહેલી બોટોના ટોકન પણ બંધ કરી દેવાયા છે. જિલ્લા પ્રશાસન તરફથી સાવચેતીના ભાગ રૂપે તંત્ર સજ્જ છે અને માછીમારોને તંત્રની આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી દરિયો ન ખેડવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી છે. હાલમાં 'શક્તિ' નામનું સાયક્લોન દ્વારકા અને પોરબંદરના દરિયાથી લગભગ 240 કિલોમીટર દૂર છે, જેના કારણે દીવ અને ઉના તાલુકાના દરિયામાં તેની સામાન્ય અસર જોવા મળી રહી છે. જોકે, તમામ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તકેદારી રાખવી અનિવાર્ય છે.

વાવાઝોડાનો સંભવિત ટ્રેક અને લેન્ડફોલની આશંકા
હવામાન વિભાગના તાજેતરના વિશ્લેષણ મુજબ, 'શક્તિ' વાવાઝોડું અત્યંત તીવ્ર બનશે અને તેનો ટ્રેક અણધાર્યો રહેવાની શક્યતા છે. વાવાઝોડાનો બદલાયેલો માર્ગ (યુટર્ન) વિશે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે વાવાઝોડું પશ્ચિમ દિશા તરફ ગતિ કરવાને બદલે યુટર્ન લેશે. 5 ઓક્ટોબરે સવાર સુધી વાવાઝોડું પૂર્વ દિશામાં ગતિ કરશે. 5 ઓક્ટોબરની સાંજે તે યુટર્ન લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે. 6 ઓક્ટોબરે વાવાઝોડું પૂર્વ-ઉત્તર દિશા તરફ ગતિ કરીને ગુજરાતની નજીક પહોંચવાનું શરૂ કરશે. આ બદલાયેલા માર્ગના કારણે 6 ઓક્ટોબરે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને પાકિસ્તાનના દરિયાકાંઠે તબાહી મચી શકે છે. 

