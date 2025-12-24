Prev
અંબાજી શક્તિપીઠમાં ઈતિહાસ બદલાયો: હવે આઠમની મહાપૂજાના દર્શન તમામ ભક્તો કરી શકશે!

Ambaji Temple: શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિર ને લઈને મોટા સમાચાર. મંદિર સ્થાપના બાદ નો અત્યાર સુધીનો સૌથી મહત્વનો નિર્ણય. નવરાત્રિની આસો માસની આઠમની પૂજા અને દર્શનનો વિશેષાધિકાર માત્ર દાંતા મહારાજા અને એમના વંશજોને નહીં. હવેથી નવરાત્રીની આઠમના દર્શનનો લાભ તમામ ભક્તો પણ લઈ શકશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટેનો મહત્વનો હુકમ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:24 PM IST

Ambaji Temple: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને 51 શક્તિપીઠોમાં આદ્યશક્તિપીઠ ગણાતા અંબાજી મંદિરને લઈને એક ખૂબ જ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મંદિરની સ્થાપના બાદ અત્યાર સુધીના ઈતિહાસમાં કદાચ આ સૌથી મહત્વનો નિર્ણય માનવામાં આવી રહ્યો છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે વર્ષોથી ચાલી આવતી એક પરંપરામાં મોટો ફેરફાર કરતો હુકમ જાહેર કર્યો છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજીમાં અત્યાર સુધીની પરંપરા મુજબ આસો માસની નવરાત્રિની આઠમની વિશેષ પૂજા અને દર્શનનો વિશેષાધિકાર માત્ર દાંતાના મહારાજા અને તેમના વંશજો પાસે જ હતો. આ સમયે સામાન્ય ભક્તો માટે દર્શન પર મર્યાદાઓ રહેતી હતી. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પ્રથાને કારણે રાજવી પરિવાર આ પૂજાનો હક ધરાવતો હતો.

ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઐતિહાસિક હુકમ
તાજેતરમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ બાબતે મહત્વનો ચુકાદો આપતા જણાવ્યું છે કે નવરાત્રિની આઠમની પૂજા અને દર્શનનો અધિકાર માત્ર રાજવી પરિવાર પૂરતો સીમિત રહેશે નહીં. હવેથી તમામ સામાન્ય ભક્તો પણ આઠમની મહાપૂજા અને દર્શનનો લાભ લઈ શકશે. ભક્તોની આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આ દર્શનનો વ્યાપ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે.

રાજવી પરિવારની પ્રતિક્રિયા
આ ચુકાદા બાદ દાંતા રાજવી પરિવાર તરફથી પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. રાજવી પરિજન રિદ્ધિરાજ સિંહજીએ જણાવ્યું હતું કે અમે અમારા હક્ક અને પરંપરા માટે આગળ સુધી લડત ચાલુ રાખીશું. જોકે, જ્યાં સુધી કોર્ટના હુકમની નકલ સત્તાવાર રીતે અમારા હાથમાં ન આવે, ત્યાં સુધી અમે આ બાબતે કોઈ વિસ્તૃત ટિપ્પણી કરવા માંગતા નથી."

ભક્તોમાં ખુશીનો માહોલ
મંદિર ટ્રસ્ટ અને વહીવટી તંત્ર હવે હાઈકોર્ટના આ આદેશના અમલીકરણ માટેની તૈયારીઓ કરશે. આ નિર્ણયથી લાખો માઈભક્તોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે, કારણ કે હવે તેમને આઠમની પવિત્ર પૂજાના દર્શનનો લ્હાવો મળી શકશે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

