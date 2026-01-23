ગોહિલ પરિવારના ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે સર્જાયેલો ગોળીકાંડ : એક રિપોર્ટથી આખો ભેદ ખૂલી જશે
Shaktisinh Gohil Nephew FSL Report : કોંગ્રેસના નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના પરિવારમાં ખેલાયેલા ખૂનીખેલમાં હવે FSL રિપોર્ટ મોટો રોલ ભજવશે, કારણ કે સમગ્ર ગોળીકાંડ ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે બન્યો હતો, 2 મહિનાના લગ્નજીવન બાદ એવું તે શું થયું એ પોલીસ માટે પણ તપાસનો વિષય છે પોલીસ હાલમાં એડી નોંધીને બેલેસ્ટીક અને એફએસએલ રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે. જાણો આ રિપોર્ટથી શું ભેદ ખૂલશે એ આ વિગતવાર અહેવાલમાં...
Yashraj Gohil Suicide Case : અમદાવાદમાં બુધવારે રાતે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલના પરિવારમાં મોટો ગોળીકાંડ થયો. તેમના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલની ભૂલથી તેમના પત્ની રાજેશ્વરીબાનું મોત થયું. તો તેના બાદ યશરાજસિંહે આપઘાત કરીને મોત વ્હાલુ કર્યું. જોકે, બે મહિના પહેલા જ લગ્ન કરનાર એક ક્લાસ-વન અધિકારીએ આખરે આવું કેમ કર્યું? આ વચ્ચે યશરાજસિંહના માતાએ દાવો કર્યો કે, આ ભૂલથી થયું છે. પોલીસ હાલ દરેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે, પરંતું સમગ્ર કેસમાં એફએસએલ (FSL) રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.
ઘટના ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે બની
અમદાવાદમાં બુધવારે રાતે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા અને તેની પત્નીના મોતના ખબરે સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે. બે મહિના પહેલા જ તેમના લગ્ન થયા હતા. આખરે આ હત્યા હતી કે આત્મહત્યા. આ વિવાદને લઈને અટકળો તેજ બની છે. પત્નીની મોત બાદ પોતના લમણે ગોળી મારના યશરાજના માતાએ દાવો કર્યો છે કે, ગોળી ભૂલથી ચાલી હતી. જેમાં તેમની વહુનું મોત નિપજ્યું છે. તેના દુખમાં તેમના દીકરાએ પણ જીવ આપી દીધો છે. તેઓએ બંને વચ્ચે તણાવ કે ઝગડાની વાત નકારી છે. જોકે, પોલીસ હાલ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે.
FSL રિપોર્ટ પર સૌની નજર...
પોલીસ હાલ FSL (Forensic Science Laboratory) અને બેલેસ્ટિક રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે. ગોળી કયા એંગલથી વાગી અને બંદૂક કેટલા અંતરેથી ચાલી, તેના પરથી જ સ્પષ્ટ થશે કે આ હત્યા હતી કે અકસ્માત.
ACP જીતેન્દ્ર બ્રહ્મભટ્ટે મીડિયાને જણાવ્યું છે કે, "ભલે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ આ અકસ્માત લાગે છે, પરંતુ આ ઘટના ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે બની છે, તેથી પોલીસ તમામ એંગલથી તપાસ કરી રહી છે કે ફાયરિંગ અકસ્માત હતું કે ઈરાદાપૂર્વક."
કયા રિપોર્ટ્સ પર નજર રહેશે?
બેલેસ્ટિક રિપોર્ટ (Ballistics Report): આ રિપોર્ટ જણાવશે કે ગોળી કેટલા અંતરેથી (Range of fire) ચલાવવામાં આવી હતી. જો બંદૂકની નાળ શરીરની એકદમ નજીક હોય, તો તેના નિશાન (Gunshot Residue - GSR) અલગ હોય છે, જે અકસ્માત કે આત્મહત્યા તરફ ઈશારો કરે છે. જો અંતર વધારે હોય, તો તે હત્યાની શંકા દ્રઢ કરે છે.
ગનશોટ રેસિડ્યુ (GSR) ટેસ્ટ: યશરાજસિંહના હાથ પર ગોળી છૂટ્યા બાદ ગન પાવડરના નિશાન છે કે કેમ અને શું રાજેશ્વરીબાના હાથ પર પણ આવા કોઈ નિશાન છે? આ ટેસ્ટથી ખબર પડશે કે ટ્રિગર કોણે દબાવ્યું હતું.
એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ વૂન્ડ (Wound Analysis): ગોળી કયા એંગલથી શરીરમાં પ્રવેશી અને ક્યાંથી નીકળી? આ એંગલ પરથી નક્કી થાય છે કે ફાયરિંગ કરનાર વ્યક્તિ સામે હતી, બાજુમાં હતી કે પાછળ.
FSL રિપોર્ટમાં આ ૩ બાબતોનું 'દૂધનું દૂધ' કરશે
ટેસ્ટનું નામ શું સાબિત થશે? Muzzle Imprint જો બંદૂકની નાળ ચામડીને અડીને હોય, તો ત્યાં ડામ (Burn) પડે છે. જો ડામ હોય, તો તે 'આત્મહત્યા' કે 'નજીકથી કરેલી હત્યા' હોઈ શકે. GSR (Gunshot Residue)જો પત્નીના હાથ પર બારૂદના નિશાન હશે, તો તેનો અર્થ કે તેણે બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અથવા બંદૂક પકડી હતી.Trajectory Pathગોળી સીધી રેખામાં વાગી છે કે ત્રાંસી? જો પત્ની બેઠી હોય અને પતિ ઊભો હોય, તો ગોળીનો માર્ગ ઉપરથી નીચે તરફનો હશે.
યશરાજની માતાએ કર્યો ખુલાસો
યશરાજસિંહના માતા દેવ્યાનીબાએ કહ્યું કે, બંને જણા એક સંબંધીના ઘરે ડિનર બાદ રાતે સાડા દસ વાગ્યે પરત ફર્યા હતા. તેના બાદ બેડરૂમમાં ગયા હતા. આ દરમિયાન યશરાજની લાઈસન્સવાળી રિવોલ્વરથી ભૂલથી ફાયર થી ગયું હતુ. જેની ગોળી રાજેશ્વરીબાના માથામા વાગી હતી. આ બાદ તેણે મને તરત રૂમમાં આવીને જણાવ્યુ હતું. તેણે કહ્યું કે, એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવું પડશે. હું રૂમમાં ગઈ તો રાજેશ્વરી રૂમમાં અચેત પડી હતી, અને લોહી વહી રહ્યુ હતું. પોલીસ રેકોર્ડ અનુસાર, યશરાજસિંહે 11.42 કલાકે ઈમરજન્સી નંબર પર કોલ કરીને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી હતી. થોડીવાર બાદ રાજેશ્વરીને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી. દેવ્યાનીબાના જણાવ્યા અનુસાર, રાજેશ્વરીના મોતથી યશરાજને ઊંઘો આઘાત લાગ્યો હતો. પત્નીની મોતની ખબર સાંભળીને તે બીજા રૂમમાં જતો રહ્યો હતો, અને માથા પર ગોળી મારીને આપઘાત કર્યો હતો.
પોસ્ટમોર્ટમ બાદ અંતિમ સંસ્કાર કરાયા
દેવ્યાનીબા અને એમ્બ્યુલન્સનો સ્ટાફ બીજા રૂમમાં પહોંચ્યા તો યશરાજસિંહ ખૂનથી લથપથ હતો. તેને સ્થળ પર મૃત જાહેર કરાયો હતો. તેના બાદ બંનેના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તો ફોરેન્સિક ટીમે સ્થળ પર ખુદ તપાસ કરી હતી. પોસ્ટમોર્ટમ બાદ તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા હતા.
પોલીસ તમામ એંગલ તપાસી રહી છે
એસીપી બ્રહ્મભટ્ટે કહ્યું કે, અમે મૃતકના માતાનું નિવેદન નોંધ્યું છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લાગી રહ્યું છે કે, ભૂલથી ફાયરિંગ બાદ આત્મહત્યાનો કેસ થયો છે. જોકે, ઘટના ચાર દીવાલની અંદર બની છે, તો અમે તમામ એંગલથી તપાસ કરી રહ્યાં છીએ. ગોળી ભૂલથી વાગી હતી, અને જાણી જોઈને ચલાવવામાં આવી હતી, તે પણ તપાસીશું.
