Gujarat

શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા-વહુના મોત પર ઉભા થયા સવાલ : યશરાજસિંહે રાતે જ કેમ રિવોલ્વર બહાર કાઢી હતી?

Shaktisinh Gohil Nephew Case Suicide Or Murder : શક્તિસિંહના ભત્રીજા અને વહુનું મોતનું રહસ્ય વધુ ઘેરાયું છે. અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. જેમ કે, અકસ્માતે છૂટેલી ગોળી સીધી માથામાં કેવી રીતે વાગી? રિવોલ્વરમાંથી માત્ર 2 ગોળી મળી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:24 AM IST

Yashraj Gohil Suicide Case : અમદાવાદના એનઆરઆઈ ટાવરમાં ખેલાયેલા ખૂની ખેલની ઘટના રુંવાડા ઉભા કરી દે તેવી છે. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા અને વહુનું મોતનું રહસ્ય વધુ ઘેરાયું છે. કારણ કે, કેટલાક સવાલોનો જવાબ શોધવા માટે પોલીસ સતત મથામણ કરી રહી છે. આ માટે એફએસએલ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે, જેથી અનેક રહસ્યો ખૂલી શકશે. પણ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, યશરાજસિંહ ગોહિલ દ્વારા ભૂલભૂલમાં છૂટેલી ગોળી પત્ની રાજેશ્વરીબાના સીધી માથામાં જ કેમ વાગી. શું રાજેશ્વરીબાના આપઘાતને અકસ્માતમાં ખપાવવામાં આવી રહ્યો છે? આવા અનેક સળગતા સવાલો ઉભા થયા છે. 

આ સવાલોનો જવાબ શોધી રહી છે પોલીસ

  • દંપતી વચ્ચે ઘટના પહેલા કોઈ ઝગડો થયો હતો કે કેમ?
  • આ ઘટના અકસ્માતથી બની હતી કે અન્ય કોઇ કારણો છે?
  • અકસ્માતે છૂટેલી ગોળી રાજેશ્વરીબાના સીધી માથામાં કેવી રીતે વાગી?
  •  રિવોલ્વર કાઢવા જતા કે ગોળગોળ ફેરવતી વખતે આકસ્મિક ગોળી છૂટીને સીધી રાજેશ્વરીબાને માથાના પાછળના ભાગે જ કેવી રીતે વાગી?
  • રિવોલ્વરમાં ચાર જ ગોળી હતી કે કેમ?
  • રિવોલ્વરમાં માત્ર બે જ ગોળી કેમ હતી?
  • યશરાજે રાતે જ કેમ ગોળી સાફ કરવા કાઢી હતી?

NRI ટાવરના CCTV બંધ હતા 
અમદાવાદના બોડકદેવ ખાતે NRI ટાવરમાં ગોહિલ દંપતીના મોતનો મામલો વધુ ગૂંચવાઈ રહ્યો છે. ગોહિલ દંપતીના મોતનું રહસ્ય ઘેરાતુ જતી રહ્યું છે. અનેક સવાલોના જવાબ મળી નથી રહ્યાં. સમગ્ર કેસની તપાસ એસીપીને સોંપવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં nri ટાવરના સીસીટીવી બંધ મળી આવ્યા છે. 

અકસ્માતે છૂટેલી ગોળી સીધી માથામાં કેવી રીતે વાગી?
તો બીજી તરફ રાજેશ્વરીબાના માથાના ભાગે ગોળી કઈ રીતે વાગી એ પણ શંકાનો વિષય બન્યો છે. રિવોલ્વરમાં બે જ ગોળી હોવાની બાબતે મોટી શંકા ઉપજાવી છે. શું ખરેખર રિવોલ્વર ફેરવતા કે કવરમાંથી બહાર કાઢતા ગોળી વાગી કે પછી જાણીજોઈને ગોળી મારવામાં આવી તેની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. યશરાજ ગોહિલના હાથે ભૂલથી તેની પત્ની રાજેશ્વરીબાને ગોળી વાગી હતી, આ વાત ગળે ઉતરવી મુશ્કેલ છે. એ જ દિવસે બને હોટેલમાં જમવા ગયા હતા અને સોડા પીવા ગયા હોવાની વાત પણ સામે આવી છે. શું ઘટનાની રાતે ગોહિલ દંપતી વચ્ચે કોઈ ઝગડો થયો હતો કે શું થયું હતું તે તપાસનો વિષય છે. 

    રિવોલ્વરમાં બે જ ગોળી કેમ હતી
    આ ઘટનાનો સૌથી મોટો પુરાવો રિવોલ્વર છે, જેનાથી ગોહિલ દંપતી મોતને ભેટ્યું. ત્યારે મોટો સવાલ એ છે કે, શું રિવોલ્વરમાં માત્ર બે જ ગોળીઓ હતી. તો બીજી થિયરી એ પણ સામે આવી છે કે, રિવોલ્વરમાંથી બાકીની બે ગોળીઓ પણ મળી છે. ત્યારે યશરાજસિંહ ગોહિલના હાથે ભૂલભૂલથી છૂટેલી ગોળી સીધી રાજેશ્વરીબાના માથામાં જ કેમ વાગી?

    ગોહિલ પરિવારના ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે સર્જાયેલો ગોળીકાંડ : એક રિપોર્ટથી આખો ભેદ ખૂલી જશે

    યશરાજસિંહના બીજા લગ્ન હતા 
    સમગ્ર ઘટનામાં ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, રાજેશ્વરીબા સાથે યશરાજસિંહના આ બીજા લગ્ન હતા. બે મહિના પહેલા જ બંનેના લગ્ન સમાજના રીતરિવાજ મુજબ થયા હતા. નવપરણીત યુગલને તેમના ફોઈના ઘરે ડિનર માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, જેથી તેઓ ત્યા ગયા હતા. ત્યાંથી આવ્યા બાદ આ ખૂનીખેલ ખેલાયો હતો. શું દંપતી વચ્ચે ઘરે આવતા પહેલા કોઈ ઝગડો થયો હતો કે શું. તેમજ યશરાજે આટલા મોડી રાતે કેમ બંદૂક સાફ કરવા કાઢી હતી, તે પણ મોટો પ્રશ્ન છે. આટલી રાતે તેને બંદૂક સાફ કરવાની જરૂર કેમ પડી હતી. 

    ઘટના ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે બની
    અમદાવાદમાં બુધવારે રાતે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા અને તેની પત્નીના મોતના ખબરે સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે. બે મહિના પહેલા જ તેમના લગ્ન થયા હતા. આખરે આ હત્યા હતી કે આત્મહત્યા. આ વિવાદને લઈને અટકળો તેજ બની છે. પત્નીની મોત બાદ પોતના લમણે ગોળી મારના યશરાજના માતાએ દાવો કર્યો છે કે, ગોળી ભૂલથી ચાલી હતી. જેમાં તેમની વહુનું મોત નિપજ્યું છે. તેના દુખમાં તેમના દીકરાએ પણ જીવ આપી દીધો છે. તેઓએ બંને વચ્ચે તણાવ કે ઝગડાની વાત નકારી છે. જોકે, પોલીસ હાલ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે. 

    FSL રિપોર્ટ પર સૌની નજર...
    પોલીસ હાલ FSL (Forensic Science Laboratory) અને બેલેસ્ટિક રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે. ગોળી કયા એંગલથી વાગી અને બંદૂક કેટલા અંતરેથી ચાલી, તેના પરથી જ સ્પષ્ટ થશે કે આ હત્યા હતી કે અકસ્માત. 

    ACP જીતેન્દ્ર બ્રહ્મભટ્ટે મીડિયાને જણાવ્યું છે કે, "ભલે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ આ અકસ્માત લાગે છે, પરંતુ આ ઘટના ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે બની છે, તેથી પોલીસ તમામ એંગલથી તપાસ કરી રહી છે કે ફાયરિંગ અકસ્માત હતું કે ઈરાદાપૂર્વક."

    Shaktisinh Gohil Nephew FSL Report

    કયા રિપોર્ટ્સ પર નજર રહેશે?
    બેલેસ્ટિક રિપોર્ટ (Ballistics Report): આ રિપોર્ટ જણાવશે કે ગોળી કેટલા અંતરેથી (Range of fire) ચલાવવામાં આવી હતી. જો બંદૂકની નાળ શરીરની એકદમ નજીક હોય, તો તેના નિશાન (Gunshot Residue - GSR) અલગ હોય છે, જે અકસ્માત કે આત્મહત્યા તરફ ઈશારો કરે છે. જો અંતર વધારે હોય, તો તે હત્યાની શંકા દ્રઢ કરે છે.

    ગનશોટ રેસિડ્યુ (GSR) ટેસ્ટ: યશરાજસિંહના હાથ પર ગોળી છૂટ્યા બાદ ગન પાવડરના નિશાન છે કે કેમ અને શું રાજેશ્વરીબાના હાથ પર પણ આવા કોઈ નિશાન છે? આ ટેસ્ટથી ખબર પડશે કે ટ્રિગર કોણે દબાવ્યું હતું.

    એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ વૂન્ડ (Wound Analysis): ગોળી કયા એંગલથી શરીરમાં પ્રવેશી અને ક્યાંથી નીકળી? આ એંગલ પરથી નક્કી થાય છે કે ફાયરિંગ કરનાર વ્યક્તિ સામે હતી, બાજુમાં હતી કે પાછળ.

    શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાના મોત પહેલા રૂમમાં ભયાનક દ્રષ્ય સર્જાયું હતું, માત્ર 30 સેકન્ડનો ખેલ, અને બે જિંદગી ખતમ

    FSL રિપોર્ટમાં આ ૩ બાબતોનું 'દૂધનું દૂધ' કરશે
    ટેસ્ટનું નામ શું સાબિત થશે? Muzzle Imprint જો બંદૂકની નાળ ચામડીને અડીને હોય, તો ત્યાં ડામ (Burn) પડે છે. જો ડામ હોય, તો તે 'આત્મહત્યા' કે 'નજીકથી કરેલી હત્યા' હોઈ શકે. GSR (Gunshot Residue)જો પત્નીના હાથ પર બારૂદના નિશાન હશે, તો તેનો અર્થ કે તેણે બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અથવા બંદૂક પકડી હતી.Trajectory Pathગોળી સીધી રેખામાં વાગી છે કે ત્રાંસી? જો પત્ની બેઠી હોય અને પતિ ઊભો હોય, તો ગોળીનો માર્ગ ઉપરથી નીચે તરફનો હશે.

    શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાના અંતિમ સંસ્કાર જ્યાં થવાના છે એ લીમડા વિશે જાણો, શક્તિસિંહ જ્યાંનાં દરબાર સાહેબ છે

    યશરાજની માતાએ કર્યો ખુલાસો
    યશરાજસિંહના માતા દેવ્યાનીબાએ કહ્યું કે, બંને જણા એક સંબંધીના ઘરે ડિનર બાદ રાતે સાડા દસ વાગ્યે પરત ફર્યા હતા. તેના બાદ બેડરૂમમાં ગયા હતા. આ દરમિયાન યશરાજની લાઈસન્સવાળી રિવોલ્વરથી ભૂલથી ફાયર થી ગયું હતુ. જેની ગોળી રાજેશ્વરીબાના માથામા વાગી હતી. આ બાદ તેણે મને તરત રૂમમાં આવીને જણાવ્યુ હતું. તેણે કહ્યું કે, એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવું પડશે. હું રૂમમાં ગઈ તો રાજેશ્વરી રૂમમાં અચેત પડી હતી, અને લોહી વહી રહ્યુ હતું. પોલીસ રેકોર્ડ અનુસાર, યશરાજસિંહે 11.42 કલાકે ઈમરજન્સી નંબર પર કોલ કરીને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી હતી. થોડીવાર બાદ રાજેશ્વરીને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી. દેવ્યાનીબાના જણાવ્યા અનુસાર, રાજેશ્વરીના મોતથી યશરાજને ઊંઘો આઘાત લાગ્યો હતો. પત્નીની મોતની ખબર સાંભળીને તે બીજા રૂમમાં જતો રહ્યો હતો, અને માથા પર ગોળી મારીને આપઘાત કર્યો હતો. 

    પોસ્ટમોર્ટમ બાદ અંતિમ સંસ્કાર કરાયા
    દેવ્યાનીબા અને એમ્બ્યુલન્સનો સ્ટાફ બીજા રૂમમાં પહોંચ્યા તો યશરાજસિંહ ખૂનથી લથપથ હતો. તેને સ્થળ પર મૃત જાહેર કરાયો હતો. તેના બાદ બંનેના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તો ફોરેન્સિક ટીમે સ્થળ પર ખુદ તપાસ કરી હતી. પોસ્ટમોર્ટમ બાદ તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા હતા. 

    પોલીસ તમામ એંગલ તપાસી રહી છે
    એસીપી બ્રહ્મભટ્ટે કહ્યું કે, અમે મૃતકના માતાનું નિવેદન નોંધ્યું છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લાગી રહ્યું છે કે, ભૂલથી ફાયરિંગ બાદ આત્મહત્યાનો કેસ થયો છે. જોકે, ઘટના ચાર દીવાલની અંદર બની છે, તો અમે તમામ એંગલથી તપાસ કરી રહ્યાં છીએ. ગોળી ભૂલથી વાગી હતી, અને જાણી જોઈને ચલાવવામાં આવી હતી, તે પણ તપાસીશું. 

