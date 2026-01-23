Prev
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા કેસમાં પોલીસ માટે મહત્વના છે આ 3 એન્ગલ, પોલીસે જાણો શું કર્યા ખુલાસા?

Shaktisinh Gohil Royal Family: જજીસ બંગ્લોઝ રોડ પર આવેલ NRI ટાવરમાં રાત્રિના સમયે એક નાની ભૂલના કારણે 2 લોકોના જીવ ગયા. આ પરિવાર ગુજરાતનો પ્રતિષ્ઠિત પરિવાર છે. આ ઘટનામાં કોંગ્રેસે નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમની રાજેશ્વરીબા પત્નીનું મોત નિપજ્યું છે. એક  ભૂલને કારણે હસતો રમતો પરિવાર વિખેરાઈ ગયો છે. હવે પોલીસ માટે પણ એ સવાલો છે કે આ કેસ હત્યામાં ગણવો કે આત્મહત્યામાં પણ એક નવ પરિણીત કપલ આ દુનિયા છોડીને જતું રહ્યું છે.  

Jan 23, 2026

Shaktisinh Gohil Royal Family: ગુજરાતમાં હાલમાં સૌથી વધારે ચર્ચા કોંગ્રેસના કદાવર નેતા શકિતસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાના મોતની છે. 2 મહિના પહેલાં જ નવ પરીણિત કપલના એકાએક મોતથી પરિવાર શોકમાં છે અને લીમડામાં ભાગે ગમગીની વચ્ચે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે. શક્તિસિંહ ગોહિલ એ લીમડાના રાજવી પરિવારના વંશજ છે અને રાજકારણમાં અગ્રેસર નેતા સાથે એમનો ભત્રીજો પણ ક્લાસવન અધિકારી છે. જેના ફરીવાર લગ્ન થયા હતા.  

યશરાજસિંહ દુર્ગેશસિંહ ગોહિલ મેરીટાઈમ બોર્ડમાં ફરજ બજાવતા હતા. જેઓ ગાડીઓના અને રિવોલ્વર રાખવાના શોખિન હતા. ગઈકાલે એમના મોત બાદ ઘણા નેતાઓ સાંત્વના આપવા પહોંચ્યા છે. જયરાજસિંહ પરમાર તો મીડિયા સામે રીતસરના રડી પડ્યા હતા.  આ એક એવો હાઈપ્રોફાઈલ કેસ છે જેને ઉકેલવા માટે પોલીસ પર પણ પ્રેશર છે. એક બંધ ફલેટમાં 3 વ્યક્તિ હતી. એમાંથી 2નાં મોત થયા છે. યશરાજસિંહના માતા (દેવયાનીબા) જેઓ ઘટના સમયે ઘરમાં હાજર હતા, તેમણે પોલીસને આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે આ એક અકસ્માત (Accidental Firing) છે અને દીકરો લાયસન્સવાળી બંદૂકને સાફ કરી રહ્યો હતો ત્યારે એકાએક છૂટેલી ગોળી નવપરીણિત રાજેશ્વરીબાને વાગી હતી. 

અમદાવાદ શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા જજીસ બંગ્લોઝ રોડ પર આવેલ NRI ટાવરમાં રાત્રિના સમયે એક નાની ભૂલના કારણે 2 લોકોના જીવ જતો રહ્યો છે. કોઈને વિશ્વાસ નથી આવતો કે કેટલીક મીનિટોમાં ઘટેલી આ ઘટનાને પગલે બે લોકોનાં મોત થઈ ગયા છે. શક્તિસિંહ ગોહિલના ભાઈ તો પહેલાંથી આ દુનિયામાં નથી હવે ભત્રીજાનું પણ મોત થતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. 

ગોહિલ પરિવારે રાજકુમારની જેમ યશરાજસિંહને મોટો કર્યો હતો,ગોહિલ પરિવાર ગુજરાતનો પ્રતિષ્ઠિત પરિવાર છે. આ ઘટનામાં કોંગ્રેસે નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમની રાજેશ્વરીબા પત્નીનું મોત નિપજી ચૂક્યું છે.  ક્લાસ-1 અધિકારી યશરાજસિંહ દુર્ગેશસિંહ ગોહિલ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરીબાના મોતથી ગોહિલ પરિવારમાં હાલ તો શોકનો માહોલ છે. એક  ભૂલને કારણે હસતો રમતો પરિવાર વિખેરાઈ ગયો છે. હવે પોલીસ માટે પણ એ સવાલો છે કે આ કેસ હત્યામાં ગણવો કે આત્મહત્યામાં પણ એક નવ પરિણીત કપલ આ દુનિયા છોડીને જતું રહ્યું છે.   

પોલીસ પાસે હાલમાં તપાસ માટે 3 સૌથી મોટા એન્ગલ છે....

એંગલ 1: ભૂલથી ફાયરિંગ – હંમેશાં લાયસન્સ વાળી રિવોલ્વરમાં 'સેફ્ટી લોક' હોય છે. આપણે એવું માનીએ કે લોક ખુલ્લું રહી ગયું હતું? મેઈન્ટેનન્સ કરતી વખતે ગોળી કેવી રીતે છૂટી શકે? કારણ કે અકસ્માતે ગોળી સામાન્ય રીતે હાથ કે પગમાં વાગતી હોય છે. અહીં રાજેશ્વરીબાને માથાના ભાગે વાગી છે. 

એંગલ 2: ક્ષણિક આવેશ – શું પતિ-પત્ની વચ્ચે કોઈ વાત પર બોલાચાલી થઈ હતી? ACP બ્રહ્મભટ્ટે 'ચાર દીવાલો' નો જે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેની ગંભીરતા શું છે? જોકે દેવયાનીબાએ આ બાબતનો સ્પષ્ટ ઈનકાર કર્યો છે. કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ કહી રહ્યાં છે કે એમની વચ્ચે ભરપૂર પ્રેમ હતો અને તેઓ વિદેશ ફરવા જવાના હતા પોલીસ આ એન્ગલને પણ તપાસી શકે છે. 

એંગલ 3: 'સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન' – પોલીસ અને FSL કેવી રીતે આખી ઘટના ફરીથી ભજવશે અને તેમાંથી શું બહાર આવી શકે?એ સૌથી અગત્યનું છે. પોલીસ માટે આ કેસમાં સાક્ષી ન હોવાથી સૌથી મહત્વનો છે GSR ટેસ્ટ કે કોના હાથ પર દારૂગોળાના અંશ છે? બીજી બાબત એ છે કે Trajectory: કે ગોળી કઈ દિશામાંથી વાગી છે. અને ત્રીજું છે Distance કે બંદૂક અને શરીર વચ્ચે કેટલું અંતર હતું? શક્તિસિંહ ગોહિલના આ ચકચારી કેસમાં પોલીસ હાલ FSL (Forensic Science Laboratory) અને બેલેસ્ટિક રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે. ગોળી કયા એંગલથી વાગી અને બંદૂક કેટલા અંતરેથી ચાલી, તેના પરથી જ સ્પષ્ટ થશે કે આ હત્યા હતી કે અકસ્માત. જોકે, ગુજરાત ભરમાં આ કેસ હાલમાં ભારે ચર્ચાને એરણે છે. આ કેસ અંગે તેમના પરિવારજનો કે આસપાસના કોઈ લોકો કાંઈ પણ બોલવા તૈયાર નથી. પતિ પત્ની વચ્ચે શું થયું હતું અને તેમણે કેમ આ અંતિમ પગલું ભર્યું તે અંગેની પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસે આ કેસમાં એફએસએલ અને ફિંગર પ્રિન્ટ નિષ્ણાતો અને એક્જ્યુકેટિવ મેજિસ્ટ્રેટને સાથે રાખીને તપાસ ચાલુ કરી છે. પોલીસે હાલમાં એડી દાખલ કરી છે આઘટના હત્યા છે કે આત્મહત્યા એ તે પીએમ રિપોર્ટ અને ગોળી કયા એન્ગલથી વાગી છે એના રિપોર્ટ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

