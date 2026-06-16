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વાહ રે તંત્ર! સરકારી કાર્યક્રમોમાં બાળકોનો ઉપયોગ ક્યાં સુધી? વલસાડમાં સરકારી કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે ક્રૂર મજાક

Valsad News: સરકારી કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓની હાલત થઈ કફોડી. તડકામાં ઊભા રાખતા કેટલાક વિદ્યાર્થી થયા બેભાન. વલસાડના ઉમરગામના સંજાણની ઘટના. વન વિભાગના સંજાણ રેન્જે યોજ્યો હતો કાર્યક્રમ. ધારાસભ્ય રમણ પાટકરની હાજરીમાં વિદ્યાર્થીની હાલત બગડી. આકરા તાપથી વિદ્યાર્થીઓની હાલત થઈ ખરાબ. હોસ્પિટલમાં લઈ જવાને બદલે વિદ્યાર્થીને ગાડીમાં બેસાડી રખાયા. કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીને હોસ્પિટલ લઈ જવાયા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 16, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:13 PM IST
વાહ રે તંત્ર! સરકારી કાર્યક્રમોમાં બાળકોનો ઉપયોગ ક્યાં સુધી? વલસાડમાં સરકારી કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે ક્રૂર મજાક

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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વાહ રે તંત્ર! સરકારી કાર્યક્રમોમાં બાળકોનો ઉપયોગ ક્યાં સુધી? વલસાડમાં સરકારી કાર્ય..
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