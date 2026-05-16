/સંબંધોનું ચીરહરણ: ક્યાંક ભાડા માટે પત્ની-દીકરીને સોંપી, તો ક્યાંક નરાધમ ભાઈએ બહેનને પીંખી! તો કાકાએ ભત્રીજીની કરી છેડતી

ગુજરાતમાં સંબંધોને શર્મશાર કરતી ઘટનાઓ સામે આવી છે. તમને પણ એમ લાગશે કે સંબંધો હવે કઈ દીશા તરફ જઈ રહ્યા છે. મોરબીમાં એક વ્યક્તિએ 2000ના ભાડા માટે દીકરી અને પત્નીને મકાનમાલિકને સોંપી દીધી છે, તો સુરતમાં કૌટુંબિક કાકાએ 15 વર્ષની ભત્રીજીને અડપલાં કર્યા છે. તો એકલી રૂમમાં સૂતી 8 વર્ષની બહેન સાથે 18 વર્ષીય સાવકા ભાઈએ રેપ કર્યો છે.
ગુજરાતના મોરબીમાં આર્થિક મજબૂરી અને નૈતિક અધઃપતનની ચરમસીમા જોવા મળી છે. અહીં એક કળિયુગી પિતાએ મકાનનું માત્ર 2000 રૂપિયા ભાડું ચૂકવી ન શકતા પોતાની સગી દીકરી અને પત્નીને મકાનમાલિકના હવાલે કરી દીધા હતા. જે પિતા પર પરિવારની સુરક્ષાની જવાબદારી હોય, તેણે જ ભાડાની નજીવી રકમ સામે ઘરની સ્ત્રીઓની આબરૂનો સોદો કરી નાખતા સ્થાનિક પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ પરિવાર મૂળ સુરેન્દ્રનગરનો રહેવાસી છે અને 6 મહિના પહેલાં જ મોરબી આવ્યો છે. આર્થિક તંગીને કારણે પરિવાર 4 મહિના સુધી ભાડું આપી શક્યો ન હતો. જે બાદ પિતાએ મકાન માલિકને સગીર છોકરી અને પત્ની સાથે રેપ કરવાની અનુમતિ આપી દીધી હતી.
સુરત: કૌટુંબિક કાકાની સગીર ભત્રીજી પર કુદ્રષ્ટિ
સુરતમાંથી વધુ એક કૌટુંબિક સંબંધને લજવતી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક ૧૫ વર્ષની માસૂમ ભત્રીજીને ઘરમાં એકલી જોઈને તેના જ કૌટુંબિક કાકાએ તેની છેડતી (અડપલાં) કરી હતી. દીકરીએ પરિવારને આપવીતી જણાવતા મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો છે અને પોલીસે નરાધમ કાકા સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સંબંધોના ખૂન સમાન આ કિસ્સામાં, ઘરમાં એકલી રૂમમાં સૂઈ રહેલી માત્ર ૮ વર્ષની માસૂમ બાળકીને તેના જ ૧૮ વર્ષના સાવકા ભાઈએ હવસનો શિકાર બનાવી છે. સુરતના પોશ ગણાતા અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં પણ સંબંધોને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. નાનપુરા કાદરશાની નાળ વિસ્તારમાં રહેતા એક નરાધમ કાકો પોતાની 15 વર્ષની ભત્રીજીની છેલ્લા 15 દિવસથી સતત છેડતી કરી રહ્યો હતો.
જે દીકરી તેને માનથી 'કાકા' કહીને બોલાવતી હતી, તે જ કાકાએ દીકરીની અવારનવાર શારીરિક છેડતી કરી તેના હોઠ અને છાતીના ભાગે અડપલાં કર્યા હતા. કિશોરી આ કૃત્યથી અત્યંત ડરી ગઈ હતી, પરંતુ આખરે તેણે હિંમત ભેગી કરી પરિવારને પોતાની આપવીતી જણાવી હતી. આખરે મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો હતો. આ ઘટનાએ સામાજિક સંબંધોને તારતાર કરી દીધા છે.
સુરત : એકલી રૂમમાં સૂતી ૮ વર્ષની બહેન પર સાવકા ભાઈનો રેપ
પુખ્ત વયના ભાઈએ પોતાની જ નાની બહેન સાથે આચરેલા આ જઘન્ય અપરાધે સમાજને હચમચાવી દીધો છે. ભોગ બનનાર બાળકી અત્યંત નાની હોવાથી આ મામલે કડક કાનૂની પીચ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. પાંડેસરામાં એક 18 વર્ષીય સાવકા ભાઈએ પોતાની જ 8 વર્ષની નાની બહેન સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
ગત 14 મેના રોજ જ્યારે માસૂમ બાળકી રૂમમાં એકલી સૂતી હતી, ત્યારે આ આરોપી ભાઈએ મોકો જોઈ પોતાની હેવાનિયત બતાવી હતી. તેણે બાળકીના કપડાં કાઢી તેના પ્રાઈવેટ પાર્ટ સાથે અડપલાં કર્યા હતા અને ત્યારબાદ જઘન્ય કૃત્ય આચર્યું હતું. આરોપી મહિલાના પતિની પહેલી પત્નીનો દીકરો છે. જેને સાવકી બહેન સાથે આ પ્રકારનું કૃત્ય આચર્યું છે. લોકો ફિલ્મો અને મોબાઈલના રવાડે ચડીને આ પ્રકારે સંબંધોને અભડાવી રહ્યાં છે.