મોરબીમાં સામે આવ્યા શરમજનક દ્રશ્યો, દારૂનો નશો કરી બાળકોને અભ્યાસ કરાવતો શિક્ષક
ગુજરાતમાં દારૂબંધીની વાતો માત્ર કાગળ પણ છે. રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએથી દારૂ ઝડપાતો રહે છે. પરંતુ મોરબીથી ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહીં શિક્ષક દારૂનો નશો કરી વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવતા હતા.
દારૂબંધીના ધજાગરા ઉડાવતા શરમજનક દ્રશ્યો મોરબીમાંથી સામે આવ્યા છે.. મોરબીના આંદરણા ગામમાંથી જે શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓમાં સંસ્કારનું સિંચન કરે છે તે જ શિક્ષક દારૂ પાર્ટી કરતા જોવા મળ્યાં છે. નશાની હાલતમાં બાળકોને ભણાવતા શિક્ષક રાજુ પરમારનો વીડિયો વાયરલ થયો છે...સાથે જ ક્લાસની અંદરથી દારૂની ખાલી બોટલો પણ મળી આવી છે...તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીને આ અંગે જાણ થતાં તપાસના આદેશ આપ્યા છે... દારૂડિયા શિક્ષકના વીડિયોએ કાયદો વ્યવસ્થા સામે પણ અનેક સવાલો ઉભા કર્યાં છે..
શાળામાંથી મળી આવી દારૂની બોટલો
વર્તમાન સમયમાં દારૂ, ગાંજો, ડ્રગ્સ વિગેરે જેવી નશાકારક વસ્તુઓનું વેચાણ થતું હોય તેવો ઘાટ મોરબી સહિત ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને ઠેર ઠેર દારૂની ખાલી બોટલો પણ જોવા મળતી હોય છે. આટલું નહીં પરંતુ કરોડો રૂપિયાનો દારૂ પોલીસની જુદી જુદી બ્રાન્ચ દ્વારા પકડવામાં પણ આવતો હોય છે. તેમ છતાં પણ દારૂનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ થતું હોય તેવો એક ઘાટ મોરબીની અંદર જોવા મળ્યો છે. મોરબી હળવદ હાઇવે રોડ ઉપર આવેલ આંદરણા ગામે સરકારી શાળામાં રાજુભાઈ પરમાર નામના શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસની અંદર ભણાવતા હતા.
નશાની હાલતમાં હોવા અંગેની ગામની અંદર રહેતા નિવૃત આર્મીમેન અનિલભાઈ તથા ગામના મહિલા સરપંચના પતિ નીતેશભાઇ ચાવડાને જાણ થઈ હતી, જેથી તેઓ તાત્કાલિક નિશાળે પહોંચ્યા હતા અને ત્યારે શાળાના ક્લાસરૂમમાં શિક્ષક રાજુભાઈ પરમાર હાજર ન હતા પરંતુ તે ક્લાસરૂમની અંદર ચેક કરવામાં આવતા સ્થળ ઉપરથી પ્લાસ્ટિકની બેગમાંથી દારૂની અડધી ભરેલી બોટલ તથા પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં પાણી ભરેલું મળી આવ્યું હતું. ત્યારબાદ અનિલભાઈ અને નીતેશભાઈએ શિક્ષક રાજુભાઈને શોધવા માટે થઈને શાળામાં જુદા જુદા રૂમમાં ચેક કર્યું હતું. ત્યારે ઓફિસમાંથી રાજુભાઈ પરમાર મળી આવ્યા હતા અને તેઓ નશાની હાલતમાં હતા અને શિક્ષક શાળાની અંદર નશો કરીને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતો હોય આવી ઘટના સામે આવી હોવાથી આ બનાવની મોરબી તાલુકા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.
ત્યારબાદ મોરબી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હાલમાં સરકારી શાળાના શિક્ષક રાજુભાઈ પરમાર સામે ગુનો નોંધીને પોલીસે આરોપીને પકડવા માટે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અને આંદરણા ગામમાં આવેલી સરકારી શાળાના શિક્ષક શાળાની અંદર દારૂનો નશો કરીને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હોવાથી ગ્રામજનોમાં પણ રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે અને આવા શિક્ષકની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી શિક્ષણ વિભાગ અને સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે અને સારા શિક્ષકોને ગામની સરકારી શાળામાં મૂકવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
