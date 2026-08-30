/શામળાજી મંદિર જન્માષ્ટમી મહોત્સવ માટે સજ્જ: દર્શનાર્થીઓ માટે ક્યારે ખૂલશે મંદિર? જાણો ઉજવણી અને દર્શનનો સમય

Pilgrimage Shamlaji: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજીમાં આ વર્ષે પણ જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વની ખૂબ જ ભવ્ય અને દિવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે. કૃષ્ણ જન્મોત્સવ નિમિત્તે ભક્તોની ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર પ્રશાસન દ્વારા દર્શન અને આરતીના વિશેષ સમયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
અરવલ્લી જિલ્લાની ગિરિમાળાઓ અને મેસ્વો નદીના રળિયામણા કાંઠે બિરાજમાન શામળિયાજી (કાળિયા ઠાકોર) ના મંદિરે જન્માષ્ટમીનો માહોલ અદભુત હોય છે. શિલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ બેજોડ એવા આ પ્રાચીન મંદિરમાં દર વર્ષે શ્રાવણ વદ આઠમના દિવસે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટે છે. ભગવાનના બાળ સ્વરૂપના દર્શન કરવા અને રાત્રિના બરાબર ૧૨ વાગ્યે શંખ, ઝાલર અને નોબતના નાદ સાથે થતા જન્મોત્સવના સાક્ષી બનવા માટે રાજ્યભરમાંથી પદયાત્રીઓ અને વાહન મારફતે શ્રદ્ધાળુઓ અહીં પહોંચે છે.
જન્માષ્ટમી દર્શન સમયપત્રક
|સમય
|કાર્યક્રમ / દર્શન
|સવારે ૬:૦૦ કલાકે
|મંદિર ખુલશે
|સવારે ૬:૪૫ કલાકે
|ભગવાન શામળિયાની મંગલા આરતી
|સવારે ૮:૩૦ કલાકે
|ભગવાનનો પંચામૃતથી અભિષેક
|સવારે ૯:૧૫ કલાકે
|શણગાર આરતી
|સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે
|મંદિર બંધ થશે (રાજભોગ ધરાવવામાં આવશે)
|બપોરે ૧૨:૧૫ કલાકે
|મંદિર ખુલશે (રાજભોગ આરતી)
|બપોરે ૨:૧૫ કલાકે
|ઉત્થાપન (મંદિર ખુલશે)
|સાંજે ૭:૦૦ કલાકે
|સંધ્યા આરતી
|રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
|શયન ભોગ ધરાવાશે
|રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
|મંદિર પરિસરમાં લાલજી મહારાજના ભજન-સત્સંગ
|રાત્રે ૧૨:૦૦ કલાકે
|શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવ અને શયન આરતી
|રાત્રે ૧:૦૦ કલાકે
|મંગલ મંદિર (મંદિર બંધ થશે)
આ વર્ષે પણ મંદિર ટ્રસ્ટ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા, પાર્કિંગ અને દર્શન માટે કતારની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પંચામૃત અભિષેકથી શરૂ થતો ભક્તિનો આ પ્રવાહ રાત્રે લાલજી મહારાજના ભજન સત્સંગ અને મધ્યરાત્રિએ જન્મોત્સવ સુધી અવિરત વહેતો રહેશે. ભક્તોને શાંતિથી દર્શનનો લાભ મળે અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે સમયપત્રકનું પાલન કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. વહેલી સવારથી જ 'જય શામળિયા' અને 'નંદ ઘેર આનંદ ભયો' ના નાદથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઊઠશે.