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શામળાજી મંદિર જન્માષ્ટમી મહોત્સવ માટે સજ્જ: દર્શનાર્થીઓ માટે ક્યારે ખૂલશે મંદિર? જાણો ઉજવણી અને દર્શનનો સમય

Pilgrimage Shamlaji: પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજીમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વની ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસ અને ભક્તિભાવપૂર્વક ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે. ભગવાન શામળિયાના જન્મોત્સવને વધાવવા માટે મંદિરમાં વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આ મંગલમય દિવસે દૂર-દૂરથી લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો કાળિયા ઠાકોરના દર્શનાર્થે ઉમટી પડે છે. ભક્તોની સુવિધા અને ઉત્સાહને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર દ્વારા દર્શન તથા આરતીના સમયનું વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 30, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:17 PM IST
શામળાજી મંદિર જન્માષ્ટમી મહોત્સવ માટે સજ્જ: દર્શનાર્થીઓ માટે ક્યારે ખૂલશે મંદિર? જાણો ઉજવણી અને દર્શનનો સમય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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