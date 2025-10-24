Prev
Next

પહેલીવાર મંત્રી બનેલા સ્વરૂપજી ઠાકોર અને પ્રવીણ માળીને શંકર ચૌધરીએ આપી મહત્વની સલાહ

Shankar Chaudhary : વિધાનસભાનાં અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ નવનિયુક્ત મંત્રીને આપી સલાહ. નવનિયુક્ત મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર અને પ્રવીણ માળીને  કહ્યું, તમે પહેલીવારમાં મંત્રી બન્યા છો. ઊંઘ ઓછી કરીને પણ લોકોના કામ કરજો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:29 AM IST

Trending Photos

પહેલીવાર મંત્રી બનેલા સ્વરૂપજી ઠાકોર અને પ્રવીણ માળીને શંકર ચૌધરીએ આપી મહત્વની સલાહ

Gandhinagar New : વાવ-થરાદના સ્વરૂપજી ઠાકોર પહેલીવાર મંત્રી બન્યા છે. ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે સ્વરૂપજી ઠાકોરે ચાર્જ સંભાળ્યો છે. ત્યારે વિધાનસભાનાં અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ નવનિયુક્ત મંત્રીને સલાહ આપતા કહ્યું હતું કે, તમે પહેલીવારમાં મંત્રી બન્યા છો. ઊંઘ ઓછી કરીને પણ લોકોના કામ કરજો. 

થરાદમાં વિધાનસભાના અદયક્ષ શંકર ચૌધરીના નૂતન વર્ષના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં નવા બનેલા બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદના મંત્રીઓને શંકર ચૌધરીએ મહત્વની સલાહ આપી હતી. પ્રથમ જ વખતમાં ધારાસભ્ય અને મંત્રી બનેલા વાવના ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોર અને ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળીને શંકર ચૌધરીએ કહ્યું કે, કામ કરવાનો સારો સમય છે તમે યુવાન છો અને તમને બંનેને પહેલી જ વખતમાં ધારાસભ્ય અને મંત્રી બનવાનો મોકો મળ્યો છે. હું ચાર વખત ધારાસભ્ય રહ્યો પછી જ મંત્રી બન્યો હતો ત્રણ વાર કોઈ દિવસ મારો વારો ન આવ્યો ચોથી વખત મારો વારો આવ્યો અને એ પણ ફક્ત અઢી વર્ષ માટે મંત્રી બન્યો જીવનમાં એક વાર અઢી વર્ષ માટે મંત્રી થયો હતો તો પણ બધા શંકરભાઈ ..શંકરભાઈ કરે છે ને.

Add Zee News as a Preferred Source

તેમણે આગળ કહ્યું કે, તમને તો પ્રથમ વખતમાં જ મોકો મળ્યો છે તો તમે બંને તમારી ઊંઘ ઓછી કરજો. જો સાત કલાક તમે ઊંઘતા હોય તો એક કલાક ઓછા ઊંઘજો બન્ને જણા. તમારી પાસે ફક્ત 24 કલાક જ દિવસમાં હોય છે એમાં તમે જેટલા કલાક પ્રજાનું કામ કરશો એટલું વધુ થશે. 

આ પ્રસંગે ઠાકોર સમાજના અનેક આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. અલ્પેશ ઠાકોર, ધવલસિંહ ઝાલા, મનુભાઈ પટેલ સહિતના ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા હતા. સાંસદ પરબત પટેલ સહિત અનેક ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓની હાજરીમાં નવીન બનેલ મંત્રીઓને સલાહ આપી હતી. 
 
તો બીજી તરફ, ઝી 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં સ્વરૂપજી ઠાકોરે ઠાકોર સેનાના સભ્ય તરીકે સામાજિક ક્રાંતિની જે મુહિમ ઉપાડી તે હવે મંત્રી તરીકે વધુ વેગમાન બનાવશે તેવુ જણાવ્યું. પોતાને નાના માણસોનું કામ થઈ શકે એ માટે આ જ પ્રકારનો વિભાગ જોઈતો હતો અને તે જ મળ્યો હોવાની ખુશી પણ તેઓએ વ્યક્ત કરી. દારૂબંધી સહિતની મુહીમને વેગ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે તેવું જણાવ્યું. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsShankar ChaudharySwarupji Thakorશંકર ચૌધરીસ્વરૂપજી ઠાકોર

Trending news