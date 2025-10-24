પહેલીવાર મંત્રી બનેલા સ્વરૂપજી ઠાકોર અને પ્રવીણ માળીને શંકર ચૌધરીએ આપી મહત્વની સલાહ
Shankar Chaudhary : વિધાનસભાનાં અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ નવનિયુક્ત મંત્રીને આપી સલાહ. નવનિયુક્ત મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર અને પ્રવીણ માળીને કહ્યું, તમે પહેલીવારમાં મંત્રી બન્યા છો. ઊંઘ ઓછી કરીને પણ લોકોના કામ કરજો
Gandhinagar New : વાવ-થરાદના સ્વરૂપજી ઠાકોર પહેલીવાર મંત્રી બન્યા છે. ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે સ્વરૂપજી ઠાકોરે ચાર્જ સંભાળ્યો છે. ત્યારે વિધાનસભાનાં અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ નવનિયુક્ત મંત્રીને સલાહ આપતા કહ્યું હતું કે, તમે પહેલીવારમાં મંત્રી બન્યા છો. ઊંઘ ઓછી કરીને પણ લોકોના કામ કરજો.
થરાદમાં વિધાનસભાના અદયક્ષ શંકર ચૌધરીના નૂતન વર્ષના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં નવા બનેલા બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદના મંત્રીઓને શંકર ચૌધરીએ મહત્વની સલાહ આપી હતી. પ્રથમ જ વખતમાં ધારાસભ્ય અને મંત્રી બનેલા વાવના ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોર અને ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળીને શંકર ચૌધરીએ કહ્યું કે, કામ કરવાનો સારો સમય છે તમે યુવાન છો અને તમને બંનેને પહેલી જ વખતમાં ધારાસભ્ય અને મંત્રી બનવાનો મોકો મળ્યો છે. હું ચાર વખત ધારાસભ્ય રહ્યો પછી જ મંત્રી બન્યો હતો ત્રણ વાર કોઈ દિવસ મારો વારો ન આવ્યો ચોથી વખત મારો વારો આવ્યો અને એ પણ ફક્ત અઢી વર્ષ માટે મંત્રી બન્યો જીવનમાં એક વાર અઢી વર્ષ માટે મંત્રી થયો હતો તો પણ બધા શંકરભાઈ ..શંકરભાઈ કરે છે ને.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, તમને તો પ્રથમ વખતમાં જ મોકો મળ્યો છે તો તમે બંને તમારી ઊંઘ ઓછી કરજો. જો સાત કલાક તમે ઊંઘતા હોય તો એક કલાક ઓછા ઊંઘજો બન્ને જણા. તમારી પાસે ફક્ત 24 કલાક જ દિવસમાં હોય છે એમાં તમે જેટલા કલાક પ્રજાનું કામ કરશો એટલું વધુ થશે.
આ પ્રસંગે ઠાકોર સમાજના અનેક આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. અલ્પેશ ઠાકોર, ધવલસિંહ ઝાલા, મનુભાઈ પટેલ સહિતના ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા હતા. સાંસદ પરબત પટેલ સહિત અનેક ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓની હાજરીમાં નવીન બનેલ મંત્રીઓને સલાહ આપી હતી.
તો બીજી તરફ, ઝી 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં સ્વરૂપજી ઠાકોરે ઠાકોર સેનાના સભ્ય તરીકે સામાજિક ક્રાંતિની જે મુહિમ ઉપાડી તે હવે મંત્રી તરીકે વધુ વેગમાન બનાવશે તેવુ જણાવ્યું. પોતાને નાના માણસોનું કામ થઈ શકે એ માટે આ જ પ્રકારનો વિભાગ જોઈતો હતો અને તે જ મળ્યો હોવાની ખુશી પણ તેઓએ વ્યક્ત કરી. દારૂબંધી સહિતની મુહીમને વેગ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે તેવું જણાવ્યું.
