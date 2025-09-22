Prev
કંઈક મોટું થયું! ચૂંટણીનું ફોર્મ ભરવાનું છોડીને શંકર ચૌધરી અમિત શાહને મળવા સુરત પહોંચ્યા

Banas Dairy Election : બનાસ ડેરીની ચૂંટણીનું ફોર્મ ભરવાનો આજે અંતિમ દિવસ. આ વચ્ચે શંકર ચૌધરી અમિત શાહને મળવા સુરત પહોંચ્યા; દિગ્ગજ નેતાઓએ ઉમેદવારી નોંધાવી
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 22, 2025, 03:53 PM IST

Banaskantha News : બનાસ ડેરીની ચૂંટણીને લઈ રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા દિગ્ગજોમાં હોડ લાગી છે. પરંતું તે પહેલા કંઈક એવું બન્યું, જેના પર સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું. બનાસ ડેરીમાં આજે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ હતી, અને શંકર ચૌધરી અમિત શાહને મળવા સુરત પહોંચ્યા હતા. 

શંકર ચૌધરી બિનહરીફ થયા 
બનાસડેરીની ચૂંટણીને લઈને આજે ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે બે બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી. રાધનપુર બેઠકથી બનાસડેરીના ચેરમેંન શંકરભાઈ ચૌધરી બિનહરીફ થયા હતા. તો અમીરગઢ બેઠક ઉપરથી બનાસ ડેરીના વાઇસ ચેરમેન ભાવભાઇ રબારી બિનહરીફ થયા. આ બંને બેઠકો ઉપર કોઈ હરીફ ઉમેદવારે ફોર્મ ન ભરતા બિનહરીફ થયા. 

ભાજપ વર્સિસ ભાજપનો ઘાટ 
એશિયાની સૌથી મોટી બનાસડેરીની ચૂંટણીને લઈને રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. બનાસ ડેરીને લઈને ભાજપ સામે ભાજપની જ પેનલ ઉભી થવાની શક્યતાઓ વધી છે. આજે બનાસ ડેરીના નિયામક મંડળની ચૂંટણીના ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે અનેક દિગગજો ફોર્મ ભરવા પહોંચ્યા છે. આમ ભાજપ સામે ભાજપની પેનલ ટકરાય તેવા પરિબળો ઉભા થયા છે. 

બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરીની પેનલના વિરોધમાં અગાઉ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી અને થરા માર્કેટયાર્ડના પૂર્વ ચેરમેન અણદાભાઈ પટેલે ફોર્મ ભર્યું છે. હરિભાઈ ચૌધરીએ પાલનપુર ડિરેકટર માટે ભર્યું હતું, ફોર્મ તો અણદાભાઈ પટેલે કાંકરેજ બેઠક માટે ફોર્મ ભર્યું. અણદાભાઈ પટેલ કાંકરેજ બેઠક ઉપર વર્તમાન ડિરેક્ટર છે. 

તો આજે ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે બનાસડેરીના વર્તમાન વાઇસ ચેરમેન ભાવભાઈ રબારી અને ધાનેરાના વર્તમાન ડિરેકટર જોઈતાભાઈ પટેલે પાલનપુર કલેકટર કચેરી પહોંચી પોતાનું ફોર્મ ભર્યું. પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી સામે બનાસ ડેરીના પાલનપુરના વર્તમાન ડિરેક્ટર ભરત ચૌધરીએ ફોર્મ ભર્યું. વડગામ બેઠક ઉપરથી વડગામ માર્કેટયાર્ડના પૂર્વ ચેરમેને કે.પી ચૌધરીએ ફોર્મ ભરતા ભાજપ સામે ભાજપનો ઘાટ સર્જાયો છે. થરાદના ડિરેકટર માટે પૂર્વ સાંસદ અને બનાસ ડેરીના વર્તમાન ડિરેકટર પરબત પટેલે ફોર્મ ભર્યુ. 

બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે ભાજપ 
પાલનપુર બેઠક કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી તો સામે વર્તમાન ડિરેક્ટર ભરત ચૌધરી છે. વડગામ બેઠક પર વર્તમાન ચેરમેન દિનેશ ભટોળ તો સામે વડગામ માર્કેટયાર્ડ પૂર્વ ચેરમેન કે પી ચૌધરી છે. દાંતીવાડા બેઠક પર વર્તમાન ડિરેકટર પી જે ચૌધરી તો સામે ભાજપ આગેવાન અને પાંથાવાડા માર્કેટયાર્ડ વર્તમાન ડિરેકટર વિનોદ ભૂતડીયા છે. કરેજ બેઠક પર વર્તમાન ડિરેકટર અણદા પટેલ તો સામે થરા માર્કેટયાર્ડ વર્તમાન ડિરેકટર બાબુ ચૌધરી છે. 

વડગામમાં ભાજપ સામે ભાજપ 
વડગામ બેઠક પર વર્તમાન ડિરેક્ટર દિનેશ ભટોળે ફોર્મ ભર્યું. વડગામ બેઠક પર દિનેશ ભટોળે પોતાના સમર્થકો સાથે પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીએ આવીને ફોર્મ ભર્યું. 

