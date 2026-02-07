શંકરસિંહનો નવો રંગઃ જનસંઘ, ભાજપ, રાજપ, કોંગ્રેસ... જાણો બાપુએ અત્યાર સુધીમાં કેટલાં રંગ બદલ્યાં?
Shankarsinh Vaghela ; સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા શંકરસિંહ વાઘેલાએ રાજકોટમાં બોર્ડ લગાવીને નવી ચર્ચા જગાવી છે, પરંતું રાજકારણમાં શંકરસિંહ વાઘેલા હંમેશા નવા વાઘા પહેરતા જોવા મળે છે, આ વખતે શંકરસિંહ શું લાવ્યા તે જોઈએ
Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા ભાજપની સામે છે, સાથે છે કે સામે રહીને સાથે છે એ કશું કોઈ નક્કી જ ન કરી શકે એ શંકરસિંહના રાજકારણની વિશેષતા છે. એક સમયે ભાજપ સામે બળવો કરીને સત્તા હાંસલ કરવામાં સફળ રહેલાં શંકરસિંહ વાઘેલા પોતાના અલગ પક્ષને જાકારો મળ્યા પછી દરેક ચૂંટણી ટાણે અવનવાં રંગ બદલતાં રહ્યા છે. હવે તેમણે ખેડૂતો માટે આંદોલન કરવાની જાહેરાત કરી છે. તેમની આ જાહેરાતના અનેક સુચિતાર્થો જોવા મળે છે.
જનસંઘ, ભાજપથી રાજપ
જૂનાં જનસંઘ સાથે જોડાણ ધરાવતા શંકરસિંહ વાઘેલા ગુજરાતમાં ભાજપનો પાયો મજબૂત કરનારાં નેતા ગણાય છે. પરંતુ કેશુભાઈ અને નરેન્દ્ર મોદીની યુતિ સામે પાછા રહી ગયા એટલે બળવો કર્યો. તેમણે સર્જેલો ખજુરાહો કાંડ ગુજરાતના રાજકારણમાં ઈતિહાસ ગણાય છે. ભાજપથી અલગ પડીને તેમણે રાજપ પક્ષ રચ્યો. મુખ્યમંત્રી પણ બન્યા. રાધનપુરથી પેટાચૂંટણી પણ જીત્યા. પરંતુ સામાન્ય ચૂંટણીમાં તેમના પક્ષને પ્રજાએ જાકારો આપ્યો એ પછી બાપુ પોતાની વિશ્વસનિયતાના ભોગે સતત રંગ બદલતા રહ્યા છે.
કોંગ્રેસનો ટેકો, પછી પોતે જ કોંગ્રેસમાં
એક સમયે તેમણે કોંગ્રેસના ટેકાથી પોતાની સરકાર ટકાવી હતી અને કોંગ્રેસે ટેકો પાછો ખેંચતા સરકાર ગુમાવી પણ હતી. પરંતુ ગુજરાતમાં નરેન્દ્ર મોદીને હંફાવી શકે એવા એકમાત્ર નેતા પોતે હોવાની છાપ ઉપસાવીને તેઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. પ્રદેશપ્રમુખ અને બાદમાં કેન્દ્રમાં મંત્રી પણ બન્યાં. બાપુને લીધે નરેન્દ્ર મોદીના કરિશ્માને તો કોઈ ફરક ન પડ્યો, પણ કોંગ્રેસ હાંફી ગઈ. છેવટે બાપુએ કોંગ્રેસ પણ છોડી દીધી. હવે દરેક ચૂંટણી વખતે નવાં નવાં પક્ષ રચીને આડકતરી રીતે ભાજપને ફાયદો થાય એવી વેતરણ કરતાં હોવાની તેમની છાપ છે.
હવે ખેડૂતો કેમ વ્હાલા લાગ્યાં?
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોમાં સરકાર તરફી નારાજગી વર્તાઈ રહી છે. તેમાં આમઆદમી પાર્ટી સરકારવિરોધી વાતાવરણ બનાવે અને ચૂંટણીમાં ભાજપને નુકશાન થાય એવી શક્યતા હાલ જણાય છે. એ સંજોગોમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોના અને ખેડૂતોના ભાજપવિરોધી મત વહેંચાઈ જાય અને ભાજપનું નુકશાન ઘટે અથવા નહિવત્ત થઈ જાય એ માટે શંકરસિંહ ખેડૂત આંદોલનના માર્ગે ભાજપના જ ઈશારે આગળ વધતાં હોય એવી ચર્ચા થઈ રહી છે.
