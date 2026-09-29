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શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસમાં જોડાશે: કોંગ્રેસમાં જોડાવા અંગે અમિત ચાવડાનો સૌથી મોટો ખુલાસો

Former CM Shankersinh's Major Statement: ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ એક મોટો ખુલાસો કરતા જણાવ્યુ છે કે રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા ટૂંક સમયમાં જ કોંગ્રેસમાં જોડાશે. ભાજપ સરકારના શાસન અને તાનાશાહીથી ત્રસ્ત થઈને તેની સામે લડવા માટે તમામ તાકાતો એક થઈ રહી છે, જેના ભાગરૂપે શંકરસિંહ ઉપરાંત ગુજરાતના ઘણા અન્ય લોકો પણ કોંગ્રેસ સાથે જોડાવા તૈયાર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2017માં શંકરસિંહ વાઘેલા પોતાના જૂથના ધારાસભ્યો સાથે કોંગ્રેસમાંથી છેડો ફાડીને અલગ થયા હતા, પરંતુ હવે વર્તમાન રાજકીય સ્થિતિમાં તેઓ ફરી એકવાર કોંગ્રેસનો હાથ પકડવા જઈ રહ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 12:31 PM IST
શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસમાં જોડાશે: કોંગ્રેસમાં જોડાવા અંગે અમિત ચાવડાનો સૌથી મોટો ખુલાસો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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