દાદાના અવસાન બાદ પૌત્ર-પિતા ગામડાના ઘરમાં કરી રહ્યા હતા સફાઈ, કચરા પેટીમાંથી મળ્યા 2.5 કરોડનો ખજાનો!

Gujrat News: ગુજરાતમાં એક ખૂબ જ અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં દાદાના મૃત્યુ બાદ એક પિતા અને પૌત્ર તેમના ગામડાના જૂના ઘરની સફાઈ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે તેમને 2.5 કરોડ રૂપિયાનો ખજાનો મળ્યો. જ્યારબાદ હવે હક માટે પિતા અને પુત્ર વચ્ચે કોર્ટમાં લડાઈ ચાલી રહી છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે, કોણ બનશે કરોડપતિ?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:56 PM IST

Shares Worth 2.5 Crore Rupees Found Grandfather House: પિતાના મૃત્યુ પછી જિંદગીભર સખત મહેનત કરનાર પુત્ર ગામડાના ઘરને સાફ કરવા ગયો અને કચરામાંથી 2.5 કરોડ રૂપિયાના શેર સર્ટિફિકેટ મળ્યા. રાતોરાત કરોડપતિ બનેલા પરિવારમાં ખુશીની સાથે-સાથે વિવાદ પણ શરૂ થઈ ગયો છે. દાદાએ ગામના ઘરની માલિકી તેમના પૌત્રને ટ્રાન્સફર કરી દીધી છે. ચાલો જાણીએ આ અનોખી કહાની.

ગુજરાતના ઉનાનો છે આ મામલો
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ગુજરાતના ઉનાના રહેવાસી સવજી પટેલ દીવની એક હોટલમાં વેઈટર તરીકે કામ કરતા હતા. આ હોટલ બનતા પહેલા તેમના માલિક પાસે બંગલો હતો અને તેઓ પોતે તેમાં હાઉસકીપરનું કામ કરતા હતા. તેમના પિતા ઉનામાં ખેતી કરતા હતા અને ત્યાં તેમનું ઘર હતું. જિંદગીભર વેઈટર તરીકે નોકરી કર્યા બાદ તેઓ તેમના પરિવાર સાથે હોટલના પરિસરમાં બનેલા તેમના ઘરમાં રહેતા હતા. તેમનો પુત્ર દીવમાં કામ કરતો હતો. પરિવાર ગુજરાન ચલાવવા માટે સખત મહેનત કરતો હતો. આ દરમિયાન ઉનામાં રહેતા દાદા સવજી પટેલનું અવસાન થયું. તેમના મૃત્યુ પછી પુત્ર અને પૌત્ર ગામડે ઘરની સફાઈ કરવા ગયા.

કચરાપેટીમાંથી મળ્યા શેર સર્ટિફિકેટ, કિંમત 2.5 કરોડ રૂપિયા
જ્યારે તેઓ ઘરની સફાઈ કરી રહ્યા હતા ત્યારે કચરાપેટીમાંથી શેર સર્ટિફિકેટ મળી આવ્યા. પૌત્રએ જ્યારે આ સર્ટિફિકેટને લઈ દરેક કંપનીની બજાર કિંમતની ગણતરી કરી, ત્યારે તેના હોશ ઉડી ગયા. તેને ખબર પડી કે, તેના દાદા દ્વારા રોકાણ કરાયેલા શેરની કિંમત 2.5 કરોડ રૂપિયા હતી. દાદાએ ઘર તેમના પૌત્રને વારસામાં આપ્યું હતું, જ્યારે પિતાએ સવજી પટેલનું નામ સીધું વારસદાર તરીકે રાખ્યું હતું. તેના પિતાએ ઘરમાં મળેલા શેર શર્ટિફિકેટ પર દાવો કર્યો હતો, પરંતુ પુત્રએ તેમને આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો.

હક માટે કોર્ટમાં લડાઈ
શેર સર્ટિફિકેટની માલિકી હકને લઈ પિતા અને પુત્ર વચ્ચે વિવાદને હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો છે. જેમાં પિતાએ દલીલ કરી છે કે, તે તેના પિતાના સીધા વારસામાં હકદાર છે. જ્યારે પુત્રએ દલીલ કરી છે કે, તેમના દાદાએ તેના નામે બનાવેલ ઘર તેની મિલકત છે, કારણ કે શેર સર્ટિફિકેટ તે જ ઘરમાં મળી આવ્યા હતા. આ મામલે સુનાવણી નવેમ્બરમાં થશે. નિર્ણય બાદ જ કૌન બનેગા કરોડપતિનો ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવશે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

trash bin treasurefather son disputehigh court inheritance caseકચરા પેટીમાંથી મળ્યો ખજાનોપિતા-પુત્રનો વિવાદ

