ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ? AAPની સભામાં શાર્પ શૂટરની હાજરીથી ગુજરાતના રાજકારણમાં ખળભળાટ

Kutch News: કચ્છ જિલ્લામાં તાજેતરમાં બનેલી એક ઘટનાએ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી છે. હરિયાણાની કુખ્યાત ગેંગનો શાર્પ શૂટર આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના મંચ પર ખુલ્લેઆમ ફરતો જોવા મળતા અનેક ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:56 AM IST

યે રિશ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ? AAPની સભામાં શાર્પ શૂટરની હાજરીથી ગુજરાતના રાજકારણમાં ખળભળાટ

Kutch News: હરિયાણાના ભીવાની શહેરની કોર્ટ પરિસરમાં હત્યાના ગુનાને અંજામ આપી ફરાર થયેલા વિકાસ ઉર્ફે ગોલુ જસબીરસિંહ શ્યોરાણને ગુજરાત એટીએસ (ATS) દ્વારા કચ્છના રાપરથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આ શાર્પ શૂટર 'આપ' દ્વારા આયોજિત કિસાન મહાપંચાયતના સ્ટેજ પર પદાધિકારીઓની હાજરીમાં બિન્ધાસ ટહેલતો જોવા મળ્યો હતો.

'આપ'ના નેતાઓ સાથે કેક પાર્ટી અને રીલ્સ
આ મામલે તપાસ વધતા કેટલીક તસવીરો અને વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે. પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પ્રમુખ ડો. કાયનાત અન્સારીની ચેમ્બરમાં ગેંગસ્ટર સાથે કેક કાપીને સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું હોવાની તસવીરો સામે આવી છે. આ તસવીરમાં રાપર તાલુકા પ્રમુખ સુરેશ મકવાણા પણ નજરે પડે છે. વિકાસને આશ્રય આપનાર દિન્કેશ ઉર્ફે કાલી પરમાનંદ ગર્ગના સંબંધો પણ પક્ષના ઉચ્ચ હોદ્દેદારો સાથે હોવાનું ખૂલ્યું છે. ગુજરાત 'આપ' ના મંત્રી સંજય બાપટ સાથે આશ્રયદાતા ગર્ગની રામદેવપીર મંદિરથી દર્શન કરીને આવતી રીલ્સ પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે.

તપાસનો ગરમાવો: શું દેશવ્યાપી કનેક્શન ખૂલશે?
ATS દ્વારા શૂટરની ધરપકડ બાદ હવે સ્થાનિક સ્તરે અનેક આશંકાઓ સેવાઈ રહી છે. જો પકડાયેલા શૂટરો અને આશ્રયદાતાઓના મોબાઈલની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે, તો ગુજરાત સહિત દેશના અનેક મોટા ગજાના નેતાઓના કનેક્શન ખૂલી શકે છે. હાલમાં આ મામલે એટીએસ અને સ્થાનિક પોલીસ વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે. આગામી દિવસોમાં આ 'રિશ્તા' ના વધુ રહસ્યો બહાર આવે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે.

સળગતા સવાલો

  • 1. શાંત ગુજરાતમાં હરિયાણાના ગેંગસ્ટરોને આશ્રય આપવા પાછળ આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓનો શું ઈરાદો હતો?
  • 2. શું રાજકીય ઓથ હેઠળ ગુજરાતમાં કોઈ મોટી ગેંગ વોર કે ગુનાહિત કાવતરાનું આયોજન થઈ રહ્યું હતું?
  • 3. જે મકાનમાંથી ધરપકડ થઈ છે, ત્યાં બીજા કેટલા સ્થાનિક લોકો આ કૌભાંડમાં સામેલ છે?

 

