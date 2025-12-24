ભવિષ્યનું સિનેમા: 500 કરોડની ફિલ્મ હવે 150 રૂપિયામાં? શેખર કપૂરે બતાવી AI ની તાકાત
Shekhar Kapur Interview: આજકાલ દરેક જગ્યાએ એક જ વાતની ચર્ચા છે AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ). વિજ્ઞાનના આ ચમત્કારે દુનિયાના દરેક ક્ષેત્રમાં હલચલ મચાવી દીધી છે, અને હવે તેનું આગલું નિશાન 'ગ્લેમર વર્લ્ડ' એટલે કે આપણું સિનેમા છે. જાણીતા ફિલ્મ નિર્દેશક શેખર કપૂરે તાજેતરમાં જે વિગતો શેર કરી છે, તે ફિલ્મ જગત માટે કોઈ ચેતવણી કે મોટા પરિવર્તનથી ઓછી નથી.
Shekhar Kapur Interview: ગોવા ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં શેખર કપૂરે એક અનોખો પ્રયોગ કર્યો AI ફિલ્મોની સ્પર્ધા. આ સ્પર્ધાના પરિણામો ચોંકાવનારા હતા. લોકોએ માત્ર 48 કલાકમાં એવી ફિલ્મો તૈયાર કરી જેમાં કોઈ વાસ્તવિક એક્ટર નહોતો, છતાં તેની વાર્તા અને રજૂઆત એટલી સંવેદનશીલ હતી કે તે જોઈને શેખર કપૂર જેવા દિગ્ગજની આંખમાં પણ આંસુ આવી ગયા. આ વિશે Z 24 Kalakના ચેનલ હેડ દિક્ષીત સોનીએ શેખર કપૂર સાથે વાતચીત કરી ત્યારે AI ની તાકાત વિશે માહિતી આપી હતી.
દીક્ષિત સોની: અત્યારે AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) ની બહુ ચર્ચા છે. શું AI આવનારા સમયમાં હીરો-હીરોઈનની જગ્યા લઈ લેશે? ફિલ્મ મેકિંગ કેટલું બદલાશે?
શેખર કપૂર: ચોક્કસ બદલાશે. મેં આ વખતે ગોવા ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં AI ફિલ્મોની સ્પર્ધા રાખી હતી. લોકોએ માત્ર 48 કલાકમાં AI ની મદદથી એવી ફિલ્મો બનાવી કે જેણે મને રડાવી દીધો. તેમાં કોઈ વાસ્તવિક એક્ટર્સ નહોતા. હવે ટેકનોલોજી એટલી સસ્તી થઈ રહી છે કે જે ફિલ્મ બનાવવા માટે 500 કરોડ જોઈએ, તે કદાચ કોઈ બાળક 150 રૂપિયામાં બનાવી દેશે.
એક વાત સમજવા જેવી છે - જ્ઞાન અને શિક્ષણ (Knowledge) હવે AI બધાને આપી દેશે. એક કંપનીનો CEO હોય કે ઓફિસ સાફ કરનારી મહિલા, જો બંને પાસે AI ના ટૂલ્સ હોય, તો ઓફિસ સાફ કરનારી મહિલા કદાચ વધુ સારી રીતે કામ કરી શકશે કારણ કે તેની પાસે 'કરવાની ભૂખ' (Need) વધુ છે. સમાજમાં આ જે બદલાવ આવશે તે ખૂબ મહત્વનો છે. જ્ઞાન હવે મર્યાદિત નહીં રહે, પણ તમારી અંતઃપ્રેરણા અને જરૂરિયાત જ તમને આગળ લઈ જશે.
દીક્ષિત સોની: બિલકુલ સાચી વાત છે. કન્ટેન્ટ તો હવે AI દ્વારા દરેક પાસે છે, કોઈપણ કન્ટેન્ટ બનાવી શકે છે. પણ તમે જે 'ઈન્ટ્યુશન' (અંતઃપ્રેરણા) ની વાત કરી, તો ફિલ્મ મેકિંગમાં માનવીય મૂલ્યો (Human Values) ક્યાંક ને ક્યાંક અકબંધ રહેશે.
શેખર કપૂર: માનવીય મૂલ્ય શું છે? આપણે આ સવાલ પૂછીએ છીએ. આપણે એ નથી પૂછતા કે ઇન્ટેલિજન્સ (બુદ્ધિ) શું છે? આપણે કહીએ છીએ કે અરે આ તો મગજ છે. પણ મગજમાં શું છે? આજ સુધી બધા વૈજ્ઞાનિકો મથામણ કરી રહ્યા છે, પણ એ ક્યાં છે? કેટલાક લોકો હજુ પણ કહે છે કે તમારી જે મુખ્ય અંતઃપ્રેરણા છે તે તમારા હૃદયમાં છે, અહીં (મગજમાં) નથી.
તો સાચું શું છે? આપણે નથી જાણતા કે 'બીઇંગ હ્યુમન' (માણસ હોવું) શું છે. આપણે કહી દઈએ કે 'સારા માણસ બનો', પણ શું એટલું પૂરતું છે? 'બીઇંગ હ્યુમન' એ છે કે તમને 'ડર' લાગે છે. હું જ્યારે સેટ પર જાઉં છું, ત્યાં ૨૦૦-૩૦૦ લોકો હોય છે, ત્યારે મને ડર લાગે છે કે આજે મને કાઢી મૂકશે તો? કાલે શું થશે એ મને ખબર નથી, એનો ડર લાગે છે. કાલે બધું ખતમ થઈ જશે તો? આ ડર જ મને વિચારવા પ્રેરે છે અને ઉત્સાહિત પણ કરે છે. જ્યાં સુધી તમે ડરશો નહીં, ત્યાં સુધી તમે માણસ નથી.
નિષ્ફળતાનો જે ડર છે, તે AI પાસે નથી. જો ડર છે, તો જ આશા (Hope) છે. જો ડર જ ન હોય તો તમે શેની આશા રાખશો? 'હોપ' અથવા 'ઉમ્મીદ' એ જ માણસ હોવાની ઓળખ છે. AI આશા રાખી શકતું નથી.
દીક્ષિત સોની: એટલે માનવીય મૂલ્યો અકબંધ રહેશે. ગ્રેટ! શેખર સાહેબ, શું તમે AI દ્વારા આગામી સમયમાં કોઈ ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છો? તમારા આવનારા પ્રોજેક્ટ્સ શું છે?
શેખર કપૂર: હું એક સીરિઝ કરી રહ્યો છું, જે સાયન્સ ફિક્શન (Sci-fi) છે અને તે આખી AI આધારિત છે. તેની વાર્તા તો હું ૧૦ વર્ષથી લખી રહ્યો હતો, પણ AI એ તેનો એક એપિસોડ માત્ર ૬ દિવસમાં બનાવી દીધો. એટલે 'સ્ટોરી ટેલિંગ' (વાર્તા કહેવાની કળા) ક્યારેય ખતમ નહીં થાય.
આપણે દુનિયાને એટલે જ સમજી શકીએ છીએ કારણ કે આપણે વાર્તા કહી શકીએ છીએ. આ સામે જે છે તેને તમે 'છોડ' કહો છો, તો તમે તેની પાછળની એક વાર્તા કહો છો. જો વાર્તા નથી, તો કોઈ સમજ (Perception) નથી. શરૂઆતમાં જ્યારે વીજળી પડતી ત્યારે માણસ ડરી જતો, કારણ કે તેની પાસે વિજ્ઞાન નહોતું, એટલે તેણે વીજળીની વાર્તા બનાવી. વાર્તા એ દુનિયાને અને એકબીજાને સમજવાનો પાયો છે. તે ક્યારેય નહીં જાય. મને વાર્તા બનાવતા ૧૦ વર્ષ લાગ્યા અને AI એ એપિસોડ ૧૦ દિવસમાં બનાવી દીધો.
દીક્ષિત સોની: શું તમે તમારી સીરિઝ વિશે કંઈ જણાવી શકશો?
શેખર કપૂર: તે સાયન્સ ફિક્શન છે, ભવિષ્ય પર આધારિત (Futuristic) છે.
દીક્ષિત સોની: હવે તમે એક નવી ભૂમિકામાં 'માઈકા' (MICA) માં પણ જોવા મળી રહ્યા છો. જ્યાં AI એપ્લાઇડનો નવો કોર્સ શરૂ થયો છે, તમે તેમાં મેન્ટરશિપ કરી રહ્યા છો. નવી પેઢીના ફિલ્મ મેકર્સ AI નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશે? ખાસ કરીને આ એકેડેમિક કોર્સ વિશે તમે શું કહેશો?
શેખર કપૂર: આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા અત્યાર સુધી 'આમ જ હોય' એવું શીખવતી હતી. પણ AI ના યુગમાં તમારે એ શીખવવું પડશે કે 'બધું જ એક શક્યતા (Possibility) છે'. બધું જ પ્રશ્ન કરો. જે જ્ઞાન પુસ્તકોમાં છે કે AI માં છે, તે તો ગમે ત્યાં મળી રહેશે, તેના માટે વિદ્યાર્થીએ પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી. પણ શિક્ષણ સંસ્થામાં આવીને તમારે એ શીખવાનું છે કે સવાલો કેવી રીતે પૂછવા. કોઈ ચોક્કસ જવાબ શોધવાને બદલે સતત આગળ વધતા રહેવું એ જ સાચું શિક્ષણ છે.
