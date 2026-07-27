સુરતના હીરાની ચમક હવે બ્રહ્માંડમાં, 'કોસ્મિક બ્લૂમ' કમળ દ્વારા અંતરિક્ષમાં રચ્યો અનોખો ઇતિહાસ; જાણો આ ડાયમંડની ખાસિયત

Cosmic Bloom Lotus in Space: વિશ્વના ડાયમંડ હબ તરીકે જાણીતા સુરતે હવે અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે પણ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. અનંત બ્રહ્માંડના અંધકાર વચ્ચે જ્યારે સુરતમાં તૈયાર થયેલા લેબગ્રોન ડાયમંડ પર પ્રકાશનું કિરણ પડ્યું ત્યારે તેની દિવ્ય ચમક અને અદભુત સ્પાર્કે સમગ્ર અવકાશને ઝળહળાવી દીધું. ધરતી પર કરોડો લોકોના જીવનમાં ચમક ઉમેરનાર સુરતના હીરાએ હવે અંતરિક્ષમાં પણ પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે.
'કોસ્મિક બ્લૂમ' કમળ અંતરિક્ષમાં પહોંચ્યું
સ્કાયરુટ એરોસ્પેસના ''વિક્રમ-1'' રોકેટ સાથે સ્પેસમાં મોકલવામાં આવેલું ''કોસ્મિક બ્લૂમ'' નામનું કમળ માત્ર જ્વેલરી નહીં, પરંતુ ભારતીય ટેક્નોલોજી, સંસ્કૃતિ અને સુરતના ડાયમંડ ઉદ્યોગની શ્રેષ્ઠ કારીગરીનું પ્રતીક બની ગયું છે. અંતરિક્ષમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા ફોટા અને વીડિયોમાં લેબગ્રોન ડાયમંડની અદભુત ચમક અને તેની ફેસિટ કટિંગ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી રહી છે. તેની તેજસ્વિતા અને ગુણવત્તાએ વૈજ્ઞાનિકો તથા ટેકનોક્રેટ્સને પણ આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે.
'કોસ્મિક બ્લૂમ' કમળની ખાસિયત
આ કૃતિમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા લેબગ્રોન ડાયમંડ સુરતની સંગિની-મૈત્રી લેબ્સમાં આધુનિક ટેક્નોલોજી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. તેની મજબૂતાઈ, ચમક અને ગુણવત્તા કુદરતી હીરા સમકક્ષ હોવાનું માનવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે, અંતરિક્ષની કઠોર પરિસ્થિતિઓનો સામનો કર્યા બાદ પણ તેની ચમકમાં કોઈ ઘટાડો નોંધાયો નથી. આ અનોખી કૃતિમાં ચાર અલગ-અલગ સાઇઝના લેબગ્રોન ડાયમંડ અને 11 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેની અંદાજિત કિંમત રૂ. 10 લાખથી વધુ હોવાનું જણાવાયું છે.
સુરતના રત્નકલાકારોનો કમાલ
"કોસ્મિક બ્લૂમ'' બનાવવાનો વિચાર અને ઓર્ડર સંજના ત્રિપુરામલ્લુની ''કોસ્મોસ ડાયમંડ'' (સાઉથ બે) કંપની દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. આ અદભુત કૃતિનું નિર્માણ સુરતની નિત્યા જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીના રજનીકાંત ચાંચડના માર્ગદર્શન હેઠળ માસ્ટર કારીગરો સહિત 20થી વધુ સભ્યોની ટીમે સતત 6 મહિનાની મહેનત બાદ આ માસ્ટરપીસ તૈયાર કર્યો હતો.
આ રીતે તૈયાર કરાઈ ડિઝાઇન
આ માસ્ટરપીસ તૈયાર કરવા માટે દરેક ડાયમંડને સોનામાં એવી કળાત્મક રીતે જડવામાં આવ્યો છે કે, સમગ્ર કૃતિ ખીલેલા કમળ જેવી ભવ્યતા પ્રદર્શિત કરે છે. રોકેટ લોન્ચિંગ દરમિયાન સર્જાતા ભારે વાઇબ્રેશન, અતિશય દબાણ અને વિષમ તાપમાનને ધ્યાનમાં રાખીને આ કમળને વિશેષ સુરક્ષા ધોરણો મુજબ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ ડાયમંડને મજબૂત રીતે જડીને તેને એરોસ્પેસ-ગ્રેડ એલ્યુમિનિયમ પ્લેટ પર ફિટ કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી અંતરિક્ષ યાત્રા દરમિયાન તે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રહે.
ટેક્નોલોજી અને સંસ્કૃતિનો અદ્ભુત સંગમ
ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કમળ પવિત્રતા, વિકાસ, આત્મવિશ્વાસ અને સકારાત્મક ઊર્જાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. ભગવાન બ્રહ્માનું આસન ગણાતા કમળને આધાર બનાવી આ ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેથી વિશ્વ સુધી ભારતીય સંસ્કૃતિનો સકારાત્મક સંદેશ પહોંચે. આ કૃતિ ભારતની સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને આધુનિક સ્પેસ ટેક્નોલોજીના અનોખા સંગમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
હીરા ઉદ્યોગ માટે ગૌરવની ક્ષણ
રજનીકાંત ચાંચડે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી સુરતના હીરા લોકોના પ્રસંગો અને જીવનને ચમકાવતા હતા, પરંતુ હવે પ્રથમ વખત તેમણે અવકાશમાં ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ''કોસ્મોસ'' બ્રાન્ડ દ્વારા સુરતને મળેલી આ ઐતિહાસિક તક સમગ્ર હીરા ઉદ્યોગ માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. આ સિદ્ધિ સાથે સુરત હવે માત્ર ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ પૂરતું મર્યાદિત રહ્યું નથી, પરંતુ સ્પેસ આર્ટ, એરોસ્પેસ ગ્રેડ જ્વેલરી અને હાઇ-ટેક ડાયમંડ એપ્લિકેશન્સ જેવા નવા ક્ષેત્રોમાં પણ પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી રહ્યું છે. સુરતના લેબગ્રોન હીરાએ સાબિત કરી દીધું છે કે, તેની ચમક હવે માત્ર ધરતી સુધી સીમિત નથી, પરંતુ અનંત અવકાશને પણ ઝળહળાવી શકે છે.