Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સુરતના હીરાની ચમક હવે બ્રહ્માંડમાં, કોસ્મિક બ્લૂમ કમળ દ્વારા અંતરિક્ષમાં રચ્યો અનોખો ઇતિહાસ; જાણો આ ડાયમંડની ખાસિયત

સુરતના હીરાની ચમક હવે બ્રહ્માંડમાં, 'કોસ્મિક બ્લૂમ' કમળ દ્વારા અંતરિક્ષમાં રચ્યો અનોખો ઇતિહાસ; જાણો આ ડાયમંડની ખાસિયત

Cosmic Bloom Lotus in Space: ડાયમંડ હબ તરીકે જાણીતા સુરતે હવે અંતરિક્ષમાં પણ પરચમ લહેરાવ્યો છે. સ્કાયરુટ એરોસ્પેસના રોકેટ દ્વારા ''કોસ્મિક બ્લૂમ'' નામના કમળને સ્પેસમાં મોકલવામાં આવ્યું છે, જેમાં સુરતના લેબગ્રોન ડાયમંડ અને શુદ્ધ સોનાનો ઉપયોગ થયો છે. આ અનોખી કૃતિ ભારતની સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને સ્પેસ ટેક્નોલોજીના સંગમનું ગૌરવપૂર્ણ પ્રતીક છે. ત્યારે ચાલો આ માસ્ટરપીસની ખાસિયત વિશે જાણીએ. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:21 PM IST
સુરતના હીરાની ચમક હવે બ્રહ્માંડમાં, 'કોસ્મિક બ્લૂમ' કમળ દ્વારા અંતરિક્ષમાં રચ્યો અનોખો ઇતિહાસ; જાણો આ ડાયમંડની ખાસિયત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સુરતના હીરાની ચમક હવે બ્રહ્માંડમાં, કોસ્મિક બ્લૂમ કમળ દ્વારા અંતરિક્ષમા રચ્યો ઈતિહાત
Surat Diamond52 min ago
2
VVS Laxman1 hr ago
3
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
4
DRDO2 hrs ago
5
indian railway2 hrs ago