ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાત માટે શરમજનક બાબત! સૌરાષ્ટ્રના એક જિલ્લામાં 3 વર્ષમાં 427 સગીરા પ્રેગ્નન્ટ બની

બોટાદ જિલ્લામાં સગીરા ગર્ભવતી થવાના આંકડા ચિંતાજનક સામે આવ્યાં છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં 427 સગીરા પ્રેગ્નન્ટ બની છે. બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગના સભ્યે સગીરા ગર્ભવતીના આકડાને લઈ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તો વિપક્ષ કોંગ્રેસે જણાવ્યું કે સરકાર લાખોના ખર્ચા કરી તાયફા કરે છે, નક્કર કામગીરી થવી જોઈએ, આ જે આકડા આવ્યાં છે. જે શરમજનક કહેવાય.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:07 PM IST

Botad News રઘુવીર મકવાણા/બોટાદ : બોટાદ જિલ્લામાં સગીરા ગર્ભવતી થવાના આંકડા ચિંતાજનક સામે આવ્યાં છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં 427 સગીરા પ્રેગ્નન્ટ બની છે. બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગના સભ્યે સગીરા ગર્ભવતીના આકડાને લઈ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તો વિપક્ષ કોંગ્રેસે જણાવ્યું કે સરકાર લાખોના ખર્ચા કરી તાયફા કરે છે, નક્કર કામગીરી થવી જોઈએ, આ જે આકડા આવ્યાં છે. જે શરમજનક કહેવાય.

બોટાદ જિલ્લામાં સગીર વયની દીકરીઓના ગર્ભવતી થવાના ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. જે સમાજ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય બન્યા છે. જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના સત્તાવાર આંકડા મુજબ, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કુલ 427 સગીરા ગર્ભવતી બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે તંત્રની કામગીરી અને સામાજિક જાગૃતિ સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હજુ સુધી આ મામલે એ સામે આવ્યું નથી કે, આ તમામ બાળાઓના લગ્ન થયા છે કે નહીં

બોટાદ જિલ્લામાં સગીરાવસ્થામાં માતૃત્વ ધારણ કરનાર કિશોરીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યો છે:

  • 2023-24: 149 સગીરા ગર્ભવતી થઈ
  • 2024-25: આ આંકડો વધીને 154 પર પહોંચ્યો
  • 2025-26: અત્યારસુધીમાં 124 કેસ નોંધાયા છે

બોટાદ જિલ્લાના ચારેય તાલુકા વાર આકડાઓ જોઈએ તો...
બરવાળા.. 2023-24: 17 | 2024-25: 19 | 2025-26: 18.
બોટાદ.. 2023-24: 69 | 2024-25: 65 | 2025-26: 29.
ગઢડા – સૌથી ચિંતાજનક
2023-24: 41 | 2024-25: 59 | 2025-26: 67.
રાણપુર – સૌથી ઓછા આંકડા
2023-24: 22 | 2024-25: 11 | 2025-26: 10.
આમ ગઢડા તાલુકામાં સગીરા ગર્ભવતીના આંકડામાં સતત વધારો જોવા મળે છે. જ્યારે રાણપુરમાં ઓછા આંકડા જોવા મળે છે.

આ ગંભીર વિષય પર જ્યારે જિલ્લા મુખ્ય આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. ભારતીબેન ધોળકિયાનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે આંકડાકીય માહિતી તો આપી હતી, પરંતુ કેમેરા સામે કંઈ પણ બોલવાનું ટાળ્યું હતું. અધિકારીઓનું આવું મૌન અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જે છે.

બોટાદ જિલ્લામાં સગીરા ગર્ભવતી થવાના ચોંકાવનારા આકડાઓ સામે આવતા બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગના સભ્ય કમલેશભાઈ રાઠોડે પ્રતિક્રીયા આપતા જણાવ્યું કે, આ આંકડા માત્ર ચિંતાજનક નહીં પરંતુ ભવિષ્ય માટે પણ ગંભીર સંકેત આપે છે. બાળ વિવાહ અને સગીર ગર્ભાવસ્થાના કિસ્સાઓ અટકાવવા માટે કાયદાની સાથે સાથે સમાજમાં જાગૃતિ લાવવી અત્યંત જરૂરી છે. 

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ‘બાળ વિવાહ મુક્ત ભારત’ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યના ચિંતાજનક જિલ્લાઓમાં સેમિનારો યોજવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં સમાજના આગેવાનો, ધર્મગુરુઓ અને મોટિવેટર્સને જોડીને દીકરીઓને શિક્ષણ અને જાગૃતિ દ્વારા સમજાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. આગામી સમયમાં રાજ્યભરના દરેક જિલ્લામાં ઝોન વાઈઝ સેમિનાર યોજીને સગીરા ગર્ભાવસ્થા અને બાળ વિવાહ અટકાવવા માટે આયોગ દ્વારા વ્યાપક પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે. 

બોટાદ જિલ્લામાં સગીરાઓ ગર્ભવતી થવાના મામલે ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. જેને લઈને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હિંમતભાઈ કટારીયાએ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. મળેલી માહિતી મુજબ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં બોટાદ જિલ્લામાં 400થી વધુ સગીરાઓ ગર્ભવતી થઈ હોવાની વાત સામે આવી છે. જે સમગ્ર સમાજ માટે લાલ નિશાની સમાન છે. હિંમતભાઈ કટારીયાએ જણાવ્યું કે સરકાર એક તરફ લાખો રૂપિયાનું ખર્ચ કરીને ‘બાલ લગ્ન મુક્ત અભિયાન’ ચલાવે છે. પરંતુ બીજી તરફ આ પ્રકારના આંકડા સરકારની કામગીરી પર મોટો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. તેમણે કહ્યું કે આ અભિયાન જમીન પર અસરકારક રીતે અમલમાં આવતું નથી અને માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહી ગયું છે. તાલુકાવાર આંકડાઓ જોવામાં આવે તો ગઢડા તાલુકામાં સગીરાઓ ગર્ભવતી થવાના કિસ્સાઓ સૌથી વધુ નોંધાયા છે. વહીવટી તંત્ર પાસે પૂરતું માળખું અને મશીનરી હોવા છતાં આવા બનાવો રોકી શકાયા નથી, જે ચિંતાનો વિષય છે. કોંગ્રેસ પક્ષે સરકાર સમક્ષ સ્પષ્ટ માગણી કરી છે કે આ મુદ્દે તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવાં જોઈએ.ગામે-ગામ જનજાગૃતિ ફેલાવવી, સગીર લગ્ન અટકાવવા અસરકારક કાર્યવાહી કરવી અને દોષિતો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે. હિંમતભાઈ કટારીયાએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ પક્ષ સમાજના ઉત્થાન અને કુરિતીઓ દૂર કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યો છે અને આવી ગંભીર સમસ્યાઓ સામે સરકારને જરૂરી ત્યાં સહયોગ આપવા માટે પણ તૈયાર છે.

પાંચથી સાત જિલ્લામાં બાળ લગ્ન થાય છે - બાળ આયોગ 
રાજ્યભરમાં વિવિધ જિલ્લાઓમાં સગીરાઓના ગર્ભવતી હોવાના આંકડા સામે આવ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જાહેર થયેલા આંકડાઓ ચોંકાવનારા છે. ત્યારે આરોગ્ય વિભાગે સગીરાઓના સગર્ભાવસ્થાના જાહેર કરેલા આંકડાઓ પર બાળ આયોગના અધ્યક્ષે સવાલ ઉઠાવ્યા છે. બાળ અધિકાર આયોગના અધ્યક્ષ ધર્મિષ્ઠા ગજ્જરે આ વિશે કહ્યું છે કે, આરોગ્ય વિભાગને સગીરાઓના સગર્ભા હોવાના આંકડા ફરી એકવાર સમીક્ષા ફરી સર્વે કરવા સૂચના આપી છે. સગીરાઓને સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી પગલાં ભરવા પણ સૂચના આપી છે. બાળ આયોગ આરોગ્ય વિભાગ સાથે સંકલન કરી રહ્યું છે. પાંચથી સાત જિલ્લામાં બાળ લગ્ન થાય છે. પછાત વિસ્તારોમાં સગીરાઓના લગ્ન થાય છે. આ વિસ્તારોમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું છે.

 

