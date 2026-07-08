/હળવદમાં કળિયુગી પતિએ પત્નીની દાતરડાના ઘા ઝીંકી કરી ક્રૂર હત્યા; આખી રાત લાશ પાસે બેસી રહ્યો!

હિમાંશુ ભટ્ટ, મોરબીઃ ગુસ્સો જ્યારે માણસની બુદ્ધિ પર હાવી થઈ જાય છે, ત્યારે પવિત્ર સંબંધો પણ લોહીલુહાણ થઈ જાય છે. સાત ફેરા ફરીને જે પત્નીની રક્ષાના વચન આપ્યા હતા, તે જ પતિ જ્યારે રક્ષકમાંથી ભક્ષક બની જાય ત્યારે માનવતા કંપી ઉઠે છે. મોરબીના હળવદમાં એક આવી જ કાળજું કંપાવનારી ઘટના સામે આવી છે...
મોરબીના હળવદમાં એક એવો જ સનસનીખેજ કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જેણે કાયદો અને વ્યવસ્થા તેમજ માનવ માનસિકતા સામે મોટા સવાલો ઉભા કર્યા છે. એક પતિ...જે સાત ફેરા ફરીને પત્નીની રક્ષાના વચન આપે છે, તે જ પતિ અચાનક હેવાન બની ગયો. રાત્રિના અંધકારમાં નજીવી બાબતે થયેલી તકરારમાં પતિએ દાતરડાનો એક ઘા મારીને પત્નીનું જીવન છીનવ્યું.
હૃદય ચીરી નાખે તેવા આ ઘાને કારણે 55 વર્ષીય માસુડીબેનનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું અને આખો બનાવ હત્યામાં પલટાયો હતો...પણ ક્રૂરતાની પરાકાષ્ઠા તો જુઓ... પત્નીની હત્યા કર્યા બાદ આ હત્યારો ભાગ્યો નહીં, પણ લાશની બાજુમાં જ બેસી રહ્યો.
બીજા દિવસે સવારે જ્યારે વાડીએ કામ કરતા અન્ય શ્રમિકો ત્યાં પહોંચ્યા, ત્યારે આ ભયાનક હત્યાકાંડનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો...આ ચકચારી ઘટના અંગે મૃતક મહિલાના 25 વર્ષીય દીકરા રોહિતભાઈ નાયકે સગા પિતા વરસીભાઈ જાડિયાભાઈ નાયક સામે હળવદ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી...હળવદ તાલુકા પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને એક્શન મોડમાં આવી, ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યારા પતિને કોર્ડન કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
એક તરફ ગુસ્સાની એક જ ક્ષણે હસતા-રમતા પરિવારનો માળો વિખી નાખ્યો છે, તો બીજી તરફ સગા દીકરાએ જ પોતાની માતાના હત્યારા પિતા સામે કાયદાની લડત શરૂ કરી છે...નજીવી વાતમાં આવેશમાં આવીને પત્નીનું લોહી વહાવનાર આ નરાધમ પતિ હવે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાઈ ચૂક્યો છે...પરંતુ આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે પળવારનો ગુસ્સો માણસને હેવાન બનાવી મૂકે છે અને તેનો અંજામ માત્રને માત્ર બરબાદી જ હોય છે.