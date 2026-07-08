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હળવદમાં કળિયુગી પતિએ પત્નીની દાતરડાના ઘા ઝીંકી કરી ક્રૂર હત્યા; આખી રાત લાશ પાસે બેસી રહ્યો!

મોરબીના હળવદમાં ક્રૂર બનેલા પતિએ પોતાની પત્નીની હત્યા કરી છે. આ હત્યા બાદ પતિ આખી રાત પત્નીની લાશ પાસે બેસી રહ્યો હતો. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 08, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:30 PM IST
હળવદમાં કળિયુગી પતિએ પત્નીની દાતરડાના ઘા ઝીંકી કરી ક્રૂર હત્યા; આખી રાત લાશ પાસે બેસી રહ્યો!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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