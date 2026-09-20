/પોરબંદરમાં ક્રૂરતાની હદ પાર! પતિ-પત્નીના વિવાદમાં સામસામે ગંભીર આક્ષેપો, FSL-DNA રિપોર્ટથી ખુલશે રહસ્ય

અજય શીલુ, પોરબંદરઃ જરા વિચારો...એક તરફ પતિને રૂમમાં ગોંધી રાખી, વાયરથી હાથ-પગ બાંધી, ઢોર માર મારીને અડધો લીટર પેશાબ પીવડાવવામાં આવ્યો! તો બીજી તરફ પત્નીનો સનસનાટીભર્યો પલટવાર છે કે નરાધમ પતિએ માસૂમ દીકરીને હવામાં અધ્ધર કરી અને ગર્ભવતી પત્નીના પેટ પર લાત મારી...આ કોઈ કાલ્પનિક વાર્તા નથી
પોરબંદરના માધવપુર વિસ્તારમાં પતિ-પત્નીના હાઈવોલ્ટેજ વિવાદને પગલે ગંભીર અને અમાનવીય આક્ષેપો સાથે સામસામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે!
પ્રથમ ફરિયાદની વિગતો એટલી ભયાનક છે કે સાંભળીને જ લોહી થીજી જાય! ભોગ બનનાર નાશીર કાદર પટેલિયાએ તેની પત્ની મરિયમ લુચાણી અને તેના પૂર્વ પતિ મુક્કદર ઢીમર સામે રાક્ષસી અત્યાચારના આક્ષેપો કર્યા છે...નાશીરને ગત ત્રણ તારીખે પત્ની મરિયમ અને તેના પૂર્વ પતિએ કાવતરું રચી તેને ઘરે બોલાવ્યો હતો...ત્યારબાદ બંનેએ ભેગા મળીને નાશીરને વાયરથી હાથ-પગ બાંધી ગોંધી રાખ્યો, પટ્ટા વડે બેરહેમીથી ઢોર માર માર્યો અને ક્રૂરતાની તમામ હદો વટાવીને તેને અડધો લીટર જેટલો પેશાબ પીવડાવી અત્યંત અપમાનજનક વર્તન કર્યું અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી! પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લઈ મુખ્ય મહિલા આરોપી મરિયમને પકડી લીધી છે...હવે તમને સવાલ થશે કે આ કેસમાં પત્નીની તો ધરપકડ થઈ પરંતુ પીડિત પતિની ધરપકડ કેમ?
પરંતુ આ સનસનાટીભરી ક્રાઈમ સ્ટોરીમાં આકરો ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવ્યો, જ્યારે પત્ની મરિયમે 16 સપ્ટેમ્બરે પોતાના હયાત પતિ નાશીર વિરુદ્ધ કાળજું કંપાવી દેનારી વળતી ફરિયાદ ઠોકી દીધી! મરિયમનો આક્ષેપ છે કે નાશીરે તેની માસૂમ દીકરી સાથે કસાઈ જેવું વર્તન કર્યું...કાન અને માથા પાસેથી પકડીને તેને હવામાં અધ્ધર ઊંચી કરી દીધી હતી! જ્યારે મરિયમ પોતાની વ્હાલસોયી દીકરીને છોડાવવા વચ્ચે પડી, ત્યારે જલ્લાદ બનેલા નાશીરે તેના પેટમાં જોરદાર લાત મારી દીધી! આ ભયાનક પ્રહારના કારણે ગર્ભવતી મરિયમના પેટમાં જ માસૂમ ભ્રૂણનું મોત નીપજ્યું!. આ ગંભીર ફરિયાદના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કડક કાર્યવાહી કરીને બીજા પક્ષના આરોપી નાશીરની પણ અટકાયત કરી લીધી છે!...જ્યારે અન્ય આરોપી મુક્કદરને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે...
આ હૃદયદ્રાવક હાઈપ્રોફાઈલ કેસમાં ગર્ભસ્થ બાળકના મોત અને એક્સકવેશન સંબંધિત તમામ બાયોલોજીકલ પુરાવાઓ એકત્ર કરીને વૈજ્ઞાનિક તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે...ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ અને ડીએનએ પ્રોફાઇલિંગની કામગીરી પણ યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરાઈ છે...હવે એફએસએલના સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ખબર પડશે કે આ અમાનવીય મોતના ખેલ પાછળ અસલી કસાઈ કોણ છે અને બંને પક્ષના આક્ષેપોમાં સત્ય કેટલું છે!.