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પોરબંદરમાં ક્રૂરતાની હદ પાર! પતિ-પત્નીના વિવાદમાં સામસામે ગંભીર આક્ષેપો, FSL-DNA રિપોર્ટથી ખુલશે રહસ્ય

એક એવો કિસ્સો...જેની વિગતો સાંભળીને જ ભલભલાનું લોહી થીજી જાય! એક તરફ પતિનો કાળજો કંપાવી દેતો આક્ષેપ છે કે તેને રૂમમાં ગોંધી રાખી, વાયરથી હાથ-પગ બાંધી, ઢોર માર મારીને અડધો લીટર પેશાબ પીવડાવવામાં આવ્યો! તો બીજી તરફ પત્નીનો સનસનાટીભર્યો પલટવાર છે...રૂંવાડા ઊભા કરી દેતી ક્રોસ ફરિયાદની અસલી અને ચોંકાવનારી હકીકત શું છે!
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:55 PM IST
પોરબંદરમાં ક્રૂરતાની હદ પાર! પતિ-પત્નીના વિવાદમાં સામસામે ગંભીર આક્ષેપો, FSL-DNA રિપોર્ટથી ખુલશે રહસ્ય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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