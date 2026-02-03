Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

અમદાવાદની સ્કૂલમાં ચોંકાવનારી ઘટના: ધો.6ના વિદ્યાર્થીએ સાથી મિત્રની પાણીની બોટલમાં ભેળવ્યું કેમિકલ

Ahmedabad News: મણિનગરની દુર્ગા સ્કૂલમાં ચિંતામા મૂકી દે તેવી ઘટના. ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીએ સાથી વિદ્યાર્થીની બોટલમાં કેમિકલ ભેળવ્યું. છ દિવસ પહેલાની ઘટના. રિસસ સમયે વિદ્યાર્થી બહાર ગયો તે સમયે અન્ય વિદ્યાર્થીએ કેમિકલ ભેળવ્યું ઘટના બની. બોટલ માંથી વિધાર્થીએ પાણી પીધું તે સમયે તેને તેમાંથી ખરાબ સ્મેલ આવી. વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:20 AM IST

Ahmedabad News: અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં એક અજીબોગરીબ ઘટના બની છે, જી હા... મણિનગરમાં આવેલી દુર્ગા સ્કૂલમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ધોરણ-6ના એક વિદ્યાર્થીએ તેના સાથી મિત્રની પાણીની બોટલમાં કેમિકલ (નેપથેલીન) ભેળવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે મણિનગરમાં આવેલી દુર્ગા સ્કૂલમાં બનેવી આ ઘટના છ દિવસ પહેલાની છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મણિનગરની દુર્ગા સ્કૂલમાં રિસસ દરમિયાન જ્યારે એક વિદ્યાર્થી વર્ગખંડની બહાર ગયો હતો, ત્યારે તેની ગેરહાજરીમાં અન્ય એક વિદ્યાર્થીએ તેની પાણીની બોટલમાં નેપથેલીન (ડામરની ગોળી) પીગળાવીને ભેળવી દીધી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે આ ઘટના આજથી આશરે છ દિવસ પહેલા બની હતી. જ્યારે વિદ્યાર્થી પરત ફર્યો અને તેણે બોટલમાંથી પાણી પીધું, ત્યારે તેને પાણીમાંથી અસહ્ય ખરાબ સ્મેલ આવવા લાગી હતી. પાણી પીધા બાદ વિદ્યાર્થીની તબિયત લથડતા તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. સદનસીબે, સમયસર સારવાર મળતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.

શાળાની બેદરકારી અને તંત્રની કાર્યવાહી
આ ગંભીર મામલે શાળા પ્રશાસનની ભૂમિકા સામે પણ સવાલો ઉઠ્યા છે. સ્કૂલમાં જ્યારે આવી કોઈ ઘટના બને છે, ત્યારે નિયમ મુજબ શાળાએ તાત્કાલિક શિક્ષણ વિભાગ (DEO) ને જાણ કરવાની હોય છે. જોકે, દુર્ગા સ્કૂલે આ મામલે મૌન સેવ્યું હતું. આ બેદરકારી બદલ DEO કચેરી દ્વારા શાળાને શૉકોઝ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. જે વિદ્યાર્થીએ બોટલમાં કેમિકલ ભેળવ્યું હતું, તેને શાળાએ હાલ ઘરે મોકલી દીધો છે અને આગામી સૂચના સુધી શાળાએ ન આવવા તાકીદ કરી છે. આટલી નાની ઉંમરના બાળકે આવું ઘાતકી પગલું કેમ ભર્યું તેનું કોઈ ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી.

વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો
મણિનગરમાં બનેલી આ ઘટના બાળકોમાં વધી રહેલી હિંસક વૃત્તિ અથવા તો 'પ્રેન્ક' (મજાક) ના નામે થતી ગંભીર ભૂલો તરફ આંગળી ચીંધે છે. શાળા અને વાલીઓ બંનેએ બાળકોના વર્તન પર નજર રાખવી અત્યંત જરૂરી બની ગઈ છે.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

breaking newsgujaratAhmedabad NewsShocking incidentManinagar schoolStd 6 studentmixes chemicalFriendwater bottle

