Prev
Next

સુપ્રીમ બાદ અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટમાં ચોંકાવનારી ઘટના: ફરિયાદીએ જજ પર ફેંક્યું ચપ્પલ!

Ahmdabad News: તાજેતરમાં સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઇ પર કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન રાકેશકુમાર નામના વડીલ વકલે જુતું ફેંકવા પ્રયાસ કર્યા બાદ અમદાવાદની કોર્ટમાં ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. ફરિયાદીએ જજને ચાલુ સુનાવણીમાં ચપ્પલ ફેંક્યું હતું. આ ઘટના બાદ ફરિયાદીને સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરી અટકાયત કરાઈ છે. એવું જાણવા મળી રહ્યું છે કે કોર્ટ સુનાવાનીમાં રોષે ભરાઈ ફરિયાદીએ જજ સામે ચપ્પલ ફેંક્યું હતું. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:24 PM IST

Trending Photos

સુપ્રીમ બાદ અમદાવાદની સેશન્સ કોર્ટમાં ચોંકાવનારી ઘટના: ફરિયાદીએ જજ પર ફેંક્યું ચપ્પલ!

Ahmdabad News: ન્યાયની દેવીના મંદિરમાં જ ગરિમાને ઠેસ પહોંચાડતી એક ચોંકાવનારી ઘટના મંગળવારે (વર્તમાન તારીખ: ૧૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫) અમદાવાદની સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં બની હતી. ચાલુ સુનાવણી દરમિયાન એક ફરિયાદીએ રોષે ભરાઈને એડિશનલ પ્રિન્સિપલ જજ એમ. પી. પુરોહિત તરફ ચપ્પલ ફેંક્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટના એડિશનલ પ્રિન્સિપલ જજ એમ. પી. પુરોહિતની કોર્ટમાં એક કેસની સુનાવણી ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન, કેસના એક ફરિયાદીએ અચાનક ઉગ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો અને પોતાનો કાબૂ ગુમાવી જજ તરફ ચપ્પલ ફેંક્યું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ફરિયાદીની અપીલ કાઢી નાખવામાં આવી હોવાથી તેણે આ હરકત કરી હતી. ચપ્પલ ફેંકતા પહેલા ફરિયાદીની જજ સાથે બોલાચાલી પણ થઈ હોવાનું કહેવાય છે.

આ ચોંકાવનારી ઘટના બનતા જ કોર્ટરૂમમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. કોર્ટ સ્ટાફ અને સુરક્ષાકર્મીઓ તુરંત હરકતમાં આવ્યા હતા. ઘટના બાદ તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને જજ પર ચપ્પલ ફેંકનાર ફરિયાદીની અટકાયત કરી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ન્યાયતંત્રની ગરિમાને ખંડિત કરતી આ ઘટનાએ ન્યાયપાલિકામાં ચિંતા જગાવી છે. અગાઉ પણ અમદાવાદમાં કોર્ટની અંદર આ પ્રકારના બનાવો બની ચૂક્યા છે, જે દર્શાવે છે કે ન્યાય પ્રક્રિયામાં વિલંબ કે અસંતોષના કારણે લોકોમાં રોષ વધી રહ્યો છે. પોલીસે આ મામલે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને આરોપી ફરિયાદી સામે કાયદાકીય પગલાં ભરવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadShocking incidentAhmedabad Sessions Courtsupreme courtcomplainantthrows slippers at judge

Trending news