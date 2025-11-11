ભરૂચના કલક ગામે એક ચોંકાવનારી ઘટના! અસંખ્ય ગૌવંશના મૃતદેહો મળી આવતા ખળભળાટ
Janbusar News: ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકાના કલક ગામના બ્રિજ નીચે 12થી વધુ ગાય રહસ્યમય રીતે મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી.જે અંગે સ્થાનિક લોકોએ ગૌરક્ષકોને જાણ કરી હતી.ગૌરક્ષકો દ્વારા સ્થળ પર તપાસ હાથ ધરતા ગૌવંશના મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા. તેમાં કેટલીક ગાયો એવી હતી,જે અઠવાડિયાથી સારવાર હેઠળ હતી, તો બીજી તરફ સૌથી વધુ વાછરડાના મૃતદેહો મળ્યા હોવાની પણ માહિતી સામે આવી છે.
Janbusar News: જંબુસર તાલુકાના કલક ગામે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ગામ નજીકના બ્રિજ નીચે 12થી 15 જેટલી ગાયો મૃત હાલતમાં મળી આવતા હડકંપ મચી ગયો છે. જ્યારે ગૌરક્ષકોને ઘટનાની જાણ થતા તેઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ગૌવંશના મૃતદેહો જોવા મળ્યા હતા.
જાણકારી મુજબ, કેટલીક ગાયો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સારવાર હેઠળ હતી, જ્યારે સૌથી વધુ મૃતદેહો વાછરડાના હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે. આ ઘટનાથી ગૌરક્ષકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.
તેમનો આક્ષેપ છે કે કેટલાક પશુપાલકો માત્ર ધંધાદારી હેતુસર ગાયોને દૂધ માટે ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ જ્યારે ગાયોને સારવાર કે સંભાળની જરૂર પડે ત્યારે તેમને છોડી દેવામાં આવે છે. ગૌરક્ષકોનું કહેવું છે કે આ રીતે બેદરકારીપૂર્વક ગાયોનો ત્યાગ કરવો “એક પ્રકારની ગૌહત્યા” સમાન છે.
હાલ ગૌરક્ષકો દ્વારા સ્થળ પરથી મળેલા તમામ ગૌવંશના મૃતદેહોનો નિકાલ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
