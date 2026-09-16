/માં મારી શું ભૂલ હતી? નડિયાદમાં માનવતાને હચમચાવતી ઘટના: અનાથ આશ્રમ બહાર ગંદા કપડામાં લપેટાયેલું નવજાત શિશુ મળ્યું!

Kheda News: નડિયાદ શહેરમાં આજે વહેલી સવારે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. માતૃછાયા અનાથ આશ્રમના મુખ્ય દરવાજાની જમણી બાજુ માટીમાં ગંદા કપડામાં લપેટાયેલું નવજાત શિશુ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. મળતી માહિતી મુજબ, તા. 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે આશરે 6 વાગ્યાના સુમારે કોઈ અજાણી વ્યક્તિ નવજાત બાળકને આશ્રમના મુખ્ય દરવાજા બહાર મૂકીને ત્યાંથી નીકળી ગઈ હતી.
દરવાજા બહાર માટીમાં બાળક પડેલું જોવા મળ્યું
સવારે આશ્રમના રસોઈયા બહેન ફરજ પર આવતા તેમને દરવાજા બહાર માટીમાં બાળક પડેલું જોવા મળ્યું હતું. તેમણે તાત્કાલિક સંસ્થાના ડાયરેક્ટર સિસ્ટર મનીષાબેનને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ સંસ્થાના અધિક્ષક સંદીપ પરમારને પણ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી.બાળક ખુલ્લામાં પડેલું હોવાથી તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જણાતી હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોતા આશ્રમના સંચાલકોએ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ નવજાત શિશુને સારવાર માટે નડિયાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યું હતું.
બાળકનો જન્મ થયાને આશરે બે કલાક જેટલો સમય થયો
બાળકનો જન્મ થયાને આશરે બે કલાક જેટલો સમય થયો હોવાનુ જણાઈ રહ્યું છે. હાલ બાળકને સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબી સારવાર અને દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યું છે.ઘટનાની જાણ નડિયાદ પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશન, બાળ કલ્યાણ સમિતિ, નડિયાદ તથા જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમને કરવામાં આવી છે. જિલ્લા બાળ સુરક્ષા અધિકારી મહેશભાઈ પટેલ પણ સ્થળ પર પહોંચી જરૂરી કાર્યવાહી અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.
આશ્રમના દરવાજા બહાર કોણ અને કયા સંજોગોમાં મૂકીને ગયું?
હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે કે નવજાત શિશુને આશ્રમના દરવાજા બહાર કોણ અને કયા સંજોગોમાં મૂકીને ગયું હતું. બીજી તરફ, બાળકના શ્રેષ્ઠ હિતને ધ્યાનમાં રાખીને બાળ કલ્યાણ સમિતિ, જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, પોલીસ તંત્ર તથા માતૃછાયા અનાથ આશ્રમ દ્વારા લાગુ કાયદા અને નિયમો મુજબની જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલ નવજાત શિશુ નડિયાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર લઈ રહ્યું છે.