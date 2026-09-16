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માં મારી શું ભૂલ હતી? નડિયાદમાં માનવતાને હચમચાવતી ઘટના: અનાથ આશ્રમ બહાર ગંદા કપડામાં લપેટાયેલું નવજાત શિશુ મળ્યું!

Kheda News: નડિયાદ સ્થિત એક અનાથ આશ્રમના મુખ્ય દરવાજા બહારથી એક ત્યજી દેવાયેલું નવજાત બાળક મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. અજાણ્યા લોકો આ માસૂમ શિશુને આશ્રમની બહાર મૂકીને ગુપચુપ રવાના થઈ ગયા હતા. દરમિયાન, આશ્રમમાં જ કામ કરતા એક મહિલા કર્મચારીની નજર દરવાજે પડેલા બાળક પર જતાં જ આ સમગ્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. બાળકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જણાતી હોવાથી તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યું છે. આ માસૂમ જીવને આવી રીતે તરફડતો મૂકીને ફરાર થઈ જનારા બેજવાબદાર લોકો સામે ગુનો નોંધી પોલીસે તેમની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 16, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:23 PM IST
માં મારી શું ભૂલ હતી? નડિયાદમાં માનવતાને હચમચાવતી ઘટના: અનાથ આશ્રમ બહાર ગંદા કપડામાં લપેટાયેલું નવજાત શિશુ મળ્યું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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