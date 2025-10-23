Prev
ભાઈબીજના દિવસે સુરતમાં ચોંકાવનારી ઘટના, બનેવીએ સાળાની કરી હત્યા

Surat Crime News: સુરતમાં બનેવીએ સાળાની હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘરકંકાસને કારણે બનેવીએ સાળાના માથામાં બોથડ પદાર્થ મારી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:19 AM IST

ભાઈબીજના દિવસે સુરતમાં ચોંકાવનારી ઘટના, બનેવીએ સાળાની કરી હત્યા

Surat News: સુરતમાં ભાઈબીજના દિવસે ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. જેમાં ઘરકંકાસને કારણે સાળાની હત્યા કરવામાં આવી છે. સુરતના અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં આ ઘટના બની છે, જ્યાં બનેવીએ સાળાની હત્યા કરી છે. હત્યા કર્યા બાદ બનેવી ફરાર થઈ ગયો છે.

બનેવીએ લીધો સાળાનો જીવ
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર સુરતના અઠવાલાઇસન્સ વિસ્તારમાં સુરેશ રાઠોડની તેમના બનેવી લાલાએ હત્યા કરી છે. હત્યા પાછળનું કારણ ઘરકંકાસ હોવાનું સામે આવ્યું છે. બનેવી લાલા અને સાળા સુરેશ વચ્ચે વિવાદ થયો હતો, ત્યારબાદ બનેવીએ સાળાની હત્યા કરી છે.

લાલાએ આવેશમાં આવી બોથડ પદાર્થ વડે સુરેશ રાઠોડના માથામાં હુમલો કર્યો હતો. માથામાં ગંભીર ઈજાને કારણે સાળા સુરેશનું મોત થયું છે. સાળાની હત્યા કર્યા બાદ બનેવી ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસે સમગ્ર મામલે હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીને ઝડપવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યાં છે. પોલીસે પરિવારના સભ્યોના નિવેદન લેવાનું પણ શરૂ કર્યું છે.

મળતી માહિતી પ્રમાણે બનેવી લાલો પોતાની દીકરી એટલે કે સુરેશ રાઠોડની ભાણીને સતત માર મારતો હતો. જ્યારે સાળાએ ભાણીને માર ન મારવાની ટકોર કરી હતી. આ વાતથી રોષે ભરાયેલા બનેવીએ ઊંઘી રહેલાં સાળા પર હુમલો કર્યો હતો.
 

