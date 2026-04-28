હોમGujaratસ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ચોંકાવનારા પરિણામ, જાણો કઈ-કઈ જગ્યાએ થયો ઉલટફેર

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ચોંકાવનારા પરિણામ, જાણો કઈ-કઈ જગ્યાએ થયો ઉલટફેર

Gujarat Local Body Election Result 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ આવી રહ્યાં છે. મોટા ભાગે ભાજપને જીત મળી છે. પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ ચોંકાવનારા પરિણામ જોવા મળ્યા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 28, 2026, 04:23 PM IST
  • સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉલટફેર
  • ભૂપત ભાયાણીની જિલ્લા પંચાયતમાં હાર

    પૂર્વ IPS અધિકારી મનોજ નિનામાની હાર

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ચોંકાવનારા પરિણામ, જાણો કઈ-કઈ જગ્યાએ થયો ઉલટફેર

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોએ ગુજરાતની રાજનીતિમાં નવા સંકેતો આપ્યા છે...શહેરી મતદારોએ ફરી ભાજપ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે...ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ભાજપનો દબદબો રહ્યો છે...પરંતુ આ ચૂંટણીમાં કેટલાક એવા ઉલટફેર થયા છે, જેણે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે...દિગ્ગજોના ગઢ ધરાશાયી થયા છે...ચર્ચિત ઉમેદવારોને કારમી હાર મળી છે...જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટ...

ભાજપને મળ્યું જનસમર્થન
ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોએ એક વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે...શહેર હોય કે ગામડું...મતદારોનો મોટો વિશ્વાસ ફરી ભાજપ તરફ વળ્યો છે...મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત...મોટા ભાગની બેઠકો પર ભાજપે ભગવો લહેરાવ્યો છે...અને અનેક જગ્યાએ સત્તા કબજે કરી છે...

કેટલીક જગ્યાએ ચોંકાવનારા પરિણામ
પરંતુ જીતની આ લહેર વચ્ચે કેટલાક એવા રાજકીય ઝટકા પણ લાગ્યા છે...જે સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે...કારણ કે જ્યાં જીત નિશ્ચિત માનાતી હતી...ત્યાં હાર થઈ છે...અને જ્યાં વિરોધીઓ નબળા ગણાતા હતા...ત્યાં ચોંકાવનારી જીત મળી છે...

ભાભર નપામાં ઉલટફેર
સૌથી પહેલા વાત કરીએ બનાસકાંઠાના ભાભરની...ભાભર નગરપાલિકામાં ભાજપે શાનદાર જીત નોંધાવી છે...આ એ જ ભાભર છે...જે ગુજરાતના એકમાત્ર કોંગ્રેસ સાંસદ ગેનીબહેન ઠાકોરનો ગઢ માનવામાં આવે છે...પરંતુ પોતાના જ ગઢમાં કોંગ્રેસને મતદારોનો સાથ મળ્યો નહીં...અને ભાજપે કોંગ્રેસના સુપડા સાફ કરી નાખ્યા છે..

પૂર્વ IPS અધિકારી મનોજ નિનામાની હાર
હવે નજર કરીએ અરવલ્લી જિલ્લાના ઓડ બેઠક પર...આ બેઠક સમગ્ર રાજ્યમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહી હતી...કારણ કે અહીં ભાજપે પૂર્વ IPS અધિકારી મનોજ નિનામાને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા...રાજીનામું આપી રાજકારણમાં એન્ટ્રી કરનાર મનોજ નિનામાની પહેલી રાજકીય ઇનિંગ જ નિરાશાજનક રહી છે...ઓડ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર તેમને લગભગ 2700 મતથી કારમી હાર મળી છે...કોંગ્રેસના સુરેશ નિનામાએ જીત મેળવી છે. મનોજ નિનામાની ઓડ જિલ્લા પંચાયત બેઠકથી 2700 મતથી કારમી હાર થઈ છે.

પોરબંદરમાં રાજકીય સંદેશ
પોરબંદર જિલ્લામાં પણ મોટો રાજકીય સંદેશો મળ્યો છે...ગુજરાત સરકારના વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાના ગામ મોઢવાડામાં આમ આદમી પાર્ટીએ જીતનો ઝંડો લહેરાવ્યો છે...પોરબંદર તાલુકા પંચાયતની મોઢવાડા બેઠક પર આપના ઉમેદવાર શાંતિબેન મોઢવાડિયાએ વિજય મેળવ્યો છે...મંત્રિના ગામમાં વિરોધી પક્ષની જીત હવે ચર્ચાનો વિષય બની છે...

ભૂપત ભાયાણી ઘરભેગા
જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેંસાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર પણ મોટો ઉલટફેર થયો છે...અહીં ભાજપના ઉમેદવાર અને પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપત ભાયાણીનો આશરે 1700 મતથી પરાજય થયો છે...આમ આદમી પાર્ટીના દિનેશ રૂપારેલિયાએ જીત મેળવી છે...વિસાવદરના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપત ભાયાણી ભાજપમાં જોડાયા બાદ પહેલી જ ચૂંટણીમાં હાર્યા છે...

આ પરિણામો ભાજપ માટે વિજયગાથા સમાન છે...પરંતુ કેટલાક ગઢમાં મળેલી હાર અને ચર્ચિત ચહેરાઓની નિષ્ફળતા...આવનારી 2027ની રાજકીય લડત માટે મોટા સંકેતો આપી રહી છે...મતદારોનો મિજાજ સ્પષ્ટ છે...જ્યાં કામ ત્યાં નામ અને જ્યાં અસંતોષ ત્યાં પરિણામ બદલાઈ શકે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

