પત્નીના મોત બાદ 15 મિનિટમાં જ શક્તિસિંહના ભત્રીજાએ મોતને વ્હાલું કર્યું! 108ની ટીમનો ચોંકાવનારો ખુલાસો
Ahmedabad News: કોંગ્રેસે નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા અને તેની પત્નીના મોતનો મામલે સ્થળ પર પહોંચેલ 108 ઇમરજન્સી ટિમ સાથે z 24 કલાક ની exclu ખાસ વાત. 11.42 વાગે 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સને કોલ મળતા 2 મિનિટમાં ટિમ સ્થળ પર પહોંચી. યશરાજ જ ટીમને લેવા નીચે પહોંચ્યા હતા. A બ્લોકમાં 502 નંબરના મકાનમાં બની હતી ઘટના. બાદમાં ટીમ ઉપર પહોંચતા રૂમમાં બેડ નીચે મહિલા ઢળેલા પડ્યા હતા
Trending Photos
Ahmedabad News: કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ અને તેમની પત્ની રાજેશ્વરીબાના મોતના મામલે દરરોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. આ કરુણ ઘટના સમયે સૌથી પહેલા સ્થળ પર પહોંચેલી 108 ઇમરજન્સી ટીમ સાથે Z 24 કલાક દ્વારા ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઘટનાક્રમની વિગતો સામે આવી છે.
શું છે ઘટનાક્રમ? 108ની ટીમની નજરે
108 ઇમરજન્સી ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને રાત્રે 11:42 વાગ્યે ઈમરજન્સી કોલ મળ્યો હતો. કોલ મળ્યાના માત્ર 2 મિનિટમાં ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. નવાઈની વાત એ છે કે, ખુદ યશરાજસિંહ પોતે ટીમને લેવા માટે નીચે આવ્યા હતા અને તેમને એપાર્ટમેન્ટના A બ્લોકમાં 502 નંબરના મકાનમાં લઈ ગયા હતા.
રૂમની અંદરનું દ્રશ્ય આશ્રર્યજનક
જ્યારે ટીમ ઉપર પહોંચી ત્યારે દ્રશ્ય ખૂબ જ ભયાનક હતું. રૂમમાં બેડની નીચે મહિલા (રાજેશ્વરીબા) ઢળેલા હાલતમાં પડ્યા હતા. તેમને માથાના ભાગે ગોળી વાગી હતી. ઘટનાસ્થળે રિવોલ્વર ટેબલ પર પડી હતી. 108ની ટીમે તાત્કાલિક રાજેશ્વરીબાના પલ્સ ચેક કર્યા હતા, પરંતુ પલ્સ ન મળતા તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
ઘટના પહેલા શું બન્યું હતું?
પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, યશરાજસિંહ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરીબા ઘટનાના થોડા સમય પહેલા જ હોટેલમાં જમીને ઘરે આવ્યા હતા. ઘરે આવ્યા બાદ તેઓ નીચે સોડા પીવા માટે પણ ગયા હતા. ત્યારબાદ અચાનક એવું શું બન્યું કે આટલી મોટી ઘટના ઘટી, તે તપાસનો વિષય છે. હાલમાં 108ની ટીમે આ સમગ્ર મામલે પોલીસને જાણ કરી છે અને પોલીસે આત્મહત્યા કે હત્યાના એન્ગલથી તપાસ તેજ કરી છે.
યશરાજસિંહે 108ની ટીમની હાજરીમાં જ પગલું ભર્યું
જ્યારે 108ની ટીમ આ મોત અંગે પોતાના ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરી રહી હતી, તે જ સમયે યશરાજસિંહે પોતાની જાતને ગોળી મારી દીધી હતી. 108ની ટીમ લગભગ 15 મિનિટ સુધી ત્યાં હાજર રહી હતી. જ્યારે ટીમ રૂમની બહાર હતી, ત્યારે અચાનક અંદરથી ગોળીબારનો અવાજ આવ્યો હતો. ઘટના સમયે ઘરમાં યશરાજના માતા અને તેમનો પાલતુ શ્વાન પણ હાજર હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે