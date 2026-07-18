/વાહ રે કળિયુગ, આવી પત્નીઓથી ભગવાન બચાવે! વિજાપુરમાં પત્ની અને દિકરીએ જ ઘડ્યું મોતનું કાવતરું; ભત્રીજા પાસે કાર નીચે કચડાવ્યો

Mehsana Vijapur Murder Mystery: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકામાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. વિજાપુરમાં થોડા દિવસો પહેલા જે અકસ્માતને પોલીસે એક સામાન્ય હિટ-એન્ડ-રનનો કિસ્સો માન્યો હતો, તે વાસ્તવમાં એક સુનિયોજિત મર્ડર કાવતરું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પતિ પર વહેમ રાખતી પત્નીએ જ પતિના લોકેશન આપીને ભત્રીજાની મદદથી મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા. પોલીસે આ ગુનાનો પર્દાફાશ કરી ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટનાની વિગત?
તારીખ 8 જુલાઈ, 2026ના રોજ વિજાપુરમાં એક વ્યક્તિ પોતાના એક્ટિવા પર પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે એક સફેદ રંગની બ્રેઝા કારે તેમને ટક્કર મારી દીધી હતી. આ અકસ્માતમાં વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને કાર ચાલક ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. શરૂઆતમાં આ કેસ સામાન્ય અકસ્માત જેવો લાગતો હતો. પરંતુ વિજાપુર પોલીસે ટેકનિકલ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી જેમાં પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો કે, મૃતકની પત્ની રીટાબેન પટેલ પતિ સાથેના કથિત ઝઘડા અને વહેમને કારણે કંટાળી ગઈ હતી. તેણે પોતાના પતિને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે ઘાતક પ્લાન બનાવ્યો.
આ કાવતરામાં પત્નીએ ભત્રીજા વિમલકુમારને પૈસાની લાલચ આપી તૈયાર કર્યો અને મૃતકનું જીવંત લોકેશન તેને મોકલતી હતી. આ સમગ્ર ષડયંત્રમાં મૃતકની ભત્રીજી શ્રદ્ધાબેન પણ સામેલ હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. વિજાપુર પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેકનિકલ પુરાવાઓના આધારે કડીઓ જોડીને સમગ્ર કેસનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી કાર કબજે કરીને પત્ની રીટાબેન, દીકરી શ્રદ્ધાબેન અને ભત્રીજા વિમલકુમાર સહિત ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પત્નીએ પતિ સાથેના વહેમના કારણે અકસ્માતનું નાટક રચી હત્યા કરાવી હોવાનું કબૂલાત કરી છે.
અકસ્માત સર્જીને મોતને ઘાટ ઉતારાયો હતો
ઘટનાની વિગત એવી છે કે, ગત તારીખ ૦૮/૦૭/૨૦૨૬ ના રોજ વિજાપુર વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિ પોતાના એક્ટિવા પર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે એક સફેદ રંગની બ્રેઝા કારે તેમને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ ગંભીર અકસ્માતમાં વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ અકસ્માત સર્જનાર કાર ચાલક ગાડી લઈને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. વિજાપુર પોલીસે આ કેસની ગંભીરતાને સમજીને તાત્કાલિક ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.
CCTV ફૂટેજ અને સફેદ બ્રેઝા કારે ખોલ્યો રાજ
પોલીસે ઘટનાસ્થળની આસપાસના સીસીટીવી (CCTV) ફૂટેજ તપાસતા એક સફેદ રંગની બ્રેઝા કાર શંકાસ્પદ જણાઈ હતી. આ કારની હિલચાલના આધારે પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી, જેમાં ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા. પોલીસને જાણવા મળ્યું કે આ કોઈ અકસ્માત નહોતો, પરંતુ પૂર્વ આયોજિત હત્યા હતી.
પત્ની અને દીકરીએ જ ઘડ્યું હતું મોતનું કાવતરું
પોલીસ પૂછપરછ અને તપાસમાં સામે આવ્યું કે, મૃતકની પત્ની રીટાબેન પોતાના પતિ પર વહેમ રાખતી હતી. પતિ-પત્ની વચ્ચે અવારનવાર થતા ઝઘડાઓથી કંટાળીને રીટાબેને પતિને રસ્તામાંથી હટાવવાનો ક્રૂર પ્લાન બનાવ્યો હતો. આ કાવતરામાં રીટાબેનની સાથે તેમની દીકરી શ્રદ્ધાબેન પણ પૂરેપૂરી સામેલ હતી. પતિની હત્યા કરવા માટે પત્ની રીટાબેને પોતાના ભત્રીજા વિમલકુમારને પૈસાની લાલચ આપીને તૈયાર કર્યો હતો. પ્લાન મુજબ, પત્ની પોતાના પતિના પળેપળના લોકેશનની માહિતી ભત્રીજા વિમલકુમારને મોકલતી હતી. લોકેશન મળતા જ વિમલકુમારે બ્રેઝા કાર વડે એક્ટિવાને ટક્કર મારીને આ ઘાતક અકસ્માત સર્જ્યો હતો.
હાલ વિજાપુર પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
સીસીટીવી ફૂટેજ દ્વારા આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહેલી પોલીસે હવે ત્રણેય સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.સંબંધોને લોહીથી ખરડતી આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર જગાવી દીધી છે. ત્યારે હવે કાયદો આ આરોપીઓને શું સજા આપે છે તે જોવું રહ્યું.