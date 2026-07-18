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વાહ રે કળિયુગ, આવી પત્નીઓથી ભગવાન બચાવે! વિજાપુરમાં પત્ની અને દિકરીએ જ ઘડ્યું મોતનું કાવતરું; ભત્રીજા પાસે કાર નીચે કચડાવ્યો

Mehsana Vijapur Murder Mystery: વિજાપુરમાં થોડા દિવસો પહેલાં અકસ્માતની આડમાં આચરવામાં આવેલી એક સનસનાટીભરી હત્યાનો ભેદ ઉકેલવામાં વિજાપુર પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. શરૂઆતમાં જે કેસ સામાન્ય હિટ એન્ડ રન અથવા અકસ્માતનો લાગતો હતો, તે હકીકતમાં ઠંડા કલેજે ઘડાયેલું એક સુનિયોજિત કાવતરું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ મામલે પોલીસે મૃતકની પત્ની અને દીકરી સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:29 AM IST
વાહ રે કળિયુગ, આવી પત્નીઓથી ભગવાન બચાવે! વિજાપુરમાં પત્ની અને દિકરીએ જ ઘડ્યું મોતનું કાવતરું; ભત્રીજા પાસે કાર નીચે કચડાવ્યો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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વાહ રે કળિયુગ, આવી પત્નીઓથી ભગવાન બચાવે! વિજાપુરમાં પત્ની અને દિકરીએ જ ઘડ્યું હતું..
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