એક વર્ષ પહેલાં સુરતની ઘટનામાં ચોંકાવનારો ખુલાસો! પડોશી ભાભીએ એક યુવતી સાથે પરિચય કરાવ્યો, અને પછી...
Surat News: પડોશી ભાભીએ પરિચય કરાવ્યો તે યુવતીએ પ્રેમનું નાટક કરી ફસાવતા રત્નકલાકારે આપઘાત કર્યો. એક વર્ષ પહલા પરવટ ગામ ગોકુલનગરની ઘટનામાં ખુલાસો. ૨૦ વર્ષના અમરકાંત પાસે ભાભી નિલમ યાદવ અને સહેલી શીતલ ગુપ્તાએ કુલ રૂા.૧.૨૦ લાખ પણ પડાવ્યા હતા. પૈસા પડાવ્યા બાદમાં ધમકી આપતા હતા. સ્યુસાઈડ નોટ અંગે FSLના હૅન્ડ રાઈટીંગ એક્ષપર્ટના રિપોર્ટના આધારે પોલીસે બંને મહિલા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી અટકાયત કરી.
Surat News: સુરતના પરવટ ગામના ગોકુલનગર વિસ્તારમાં એક વર્ષ પહેલાં બનેલી ઘટનામાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. 20 વર્ષના રત્નકલાકાર અમરકાંતે તેના પડોશમાં રહેતી ભાભી દ્વારા પરિચય કરાવાયેલી યુવતીના પ્રેમજાળમાં ફસાઈને આત્મહત્યા કરી હતી. આ મામલાની પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતાં અને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ના રિપોર્ટના આધારે ભાભી અને તેની સહેલી સામે ગુનો નોંધીને તેમની ધરપકડ કરી છે.
શું બની હતી ઘટના?
આશરે એક વર્ષ પહેલાં પરવટ ગામના ગોકુલનગરમાં રહેતા અમરકાંત યાદવ નામના યુવકે ગળે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી હતી. અમરકાંત રત્નકલાકાર તરીકે કામ કરતો હતો અને તેણે પોતાના રૂમમાં જ આ પગલું ભર્યું હતું. બનાવ સમયે પોલીસને તેના રૂમમાંથી એક સ્યુસાઈડ નોટ પણ મળી હતી, જેમાં તેણે આત્મહત્યા કરવા પાછળનું કારણ લખ્યું હતું. પોલીસે આ મામલે અકસ્માત મૃત્યુનો ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી.
પ્રેમનું નાટક અને પૈસાની ઉચાપત
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, અમરકાંતના પાડોશમાં રહેતી ભાભી નીલમ યાદવે તેનો પરિચય તેની સહેલી શીતલ ગુપ્તા સાથે કરાવ્યો હતો. શીતલે અમરકાંત સાથે પ્રેમ સંબંધનો ઢોંગ કર્યો હતો અને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને તેની પાસેથી કુલ રૂ. 1.20 લાખ પડાવ્યા હતા. જ્યારે અમરકાંતને પૈસાની જરૂર હતી, ત્યારે તેણે શીતલ પાસે આ પૈસા પાછા માંગ્યા હતા. પરંતુ શીતલે પૈસા આપવાનો ઈનકાર કર્યો હતો અને ધમકી પણ આપી હતી.
FSL રિપોર્ટ બન્યો મુખ્ય આધાર
અમરકાંતે સ્યુસાઈડ નોટમાં નીલમ અને શીતલ બંનેએ પૈસા પડાવ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. પોલીસે આ સ્યુસાઈડ નોટને FSLમાં હેન્ડરાઇટિંગ એક્સપર્ટ પાસે તપાસ માટે મોકલી હતી. એક વર્ષની લાંબી તપાસ અને FSLના રિપોર્ટમાં એ સાબિત થયું કે સ્યુસાઈડ નોટ અમરકાંતે જ લખી હતી અને તેમાં લખેલી વિગતો સાચી હતી. આ રિપોર્ટના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી.
આરોપી મહિલાઓની ધરપકડ
પોલીસે સ્યુસાઈડ નોટ અને FSLના રિપોર્ટને આધારે નીલમ યાદવ અને શીતલ ગુપ્તા વિરુદ્ધ આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણી (Section 306) અને છેતરપિંડીનો (Section 420) ગુનો નોંધીને તેમની ધરપકડ કરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ડિજિટલ યુગમાં પ્રેમ સંબંધના નામે થતી છેતરપિંડી કેટલી ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. પોલીસ આ મામલામાં વધુ તપાસ કરી રહી છે.
