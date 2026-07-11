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હાર્ટ એટેક બાદ ગુજરાતમાં વધી રહ્યો છે જીવલેણ કેન્સરનો ખતરો: રોજ 200 નવા કેસ, જાણો મહિલા-પુરુષોમાં કયા પ્રકારનો છે ખતરો!

Gujarat Cancer: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં હૃદયરોગ બાદ કેન્સર જીવલેણ રોગ બની રહ્યો છે. રાજ્યમાં દરરોજ કેન્સરના 200 કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. પુરુષોમાં મોંઢું, શ્વાસ નળી જ્યારે મહિલાઓમાં બેસ્ટ અને સર્વાઈકલ કેન્સરનું પ્રમાણ સૌથી વધારે જોવા મળી રહ્યું છે. રાજયમાં સૌથી વધુ 42 ટકા જેટલા કેસ તમાકુ સંબંધિત કેન્સરને લગતાં નોંધાય છે. વિશ્વમાં દરરોજ 27 હજારથી વધુ લોકોના મોત કેન્સરથી થઈ રહ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:46 AM IST
હાર્ટ એટેક બાદ ગુજરાતમાં વધી રહ્યો છે જીવલેણ કેન્સરનો ખતરો: રોજ 200 નવા કેસ, જાણો મહિલા-પુરુષોમાં કયા પ્રકારનો છે ખતરો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતમાં વધી રહ્યો છે જીવલેણ કેન્સરનો ખતરો: રોજ 200 નવા કેસ, જાણો મહિલા-પુરુષોમાં..
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