"મારે ભણવું છે, માતાજી નથી બનવું", સુરતમાં માતાના ભૂઈમાનો આઘાતજનક કિસ્સો, 12 વર્ષથી ચાલતા ગોરખધંધાનો પર્દાફાશ
Surat News: ધર્મની આડમાં અંધશ્રદ્ધાનો વ્યાપાર ચલાવીને લોકોને છેતરવાના એક આઘાતજનક કિસ્સાનો સુરતમાં પર્દાફાશ થયો છે. સુરતના વેલંજા વિસ્તારમાં રહેતા એક પરિવારે છેલ્લા 12 વર્ષથી તેમની દીકરીને 'માતાજીનો અવતાર' જાહેર કરીને લાખોની છેતરપિંડી આચરી હતી. આ સમગ્ર ગોરખધંધાનો ખુલાસો ત્યારે થયો, જ્યારે ભુઈ તરીકે રજૂ કરાતી દીકરીએ રડીને કહ્યું કે, "મારે ભણવું છે, માતાજી નથી બનવું."
Surat News: સુરતના વેલંજા નજીક રહેતા બરવાળીયા પરિવારે માત્ર 3 વર્ષની ઉંમરથી જ તેમની દીકરીને 'જાનુ આઈ'ના નામે માતાજીનો અવતાર જાહેર કરીને ધૂણતા શીખવી દીધું હતું. આ પરિવારે શ્રદ્ધાળુઓ પાસેથી 'જાનુ આઈ'ના નામે 21,000 રૂપિયાથી લઈને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની છેતરપિંડી આચરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
ભણવા માંગતી દીકરીને પરાણે ધૂણવા મજબૂર કરાતી
સૌથી આઘાતજનક બાબત એ છે કે આ બાળકીને ધૂણવા અને તલવાર રાસ કરવા માટે માતા-પિતા દ્વારા પરાણે મજબૂર કરવામાં આવતી હતી. જ્યારે પણ તે ના પાડતી, ત્યારે તેના માતા-પિતા દ્વારા તેના પર ઢોર માર મારવામાં આવતો અને તેને ઈજાઓ પણ પહોંચાડવામાં આવતી હતી. આ સિવાય, શ્રદ્ધાળુઓ સાથે રાત્રિના સમયે વિકૃત હરકતો કરીને તેના ફોટો અને વીડિયો પણ બનાવવામાં આવતા હતા.
દીકરીનું નિવેદન સાંભળીને સૌ ચોંકી ઉઠ્યા
અંધશ્રદ્ધા નિર્મૂલન માટે કાર્ય કરતી સંસ્થા 'જાથા' અને ઉત્રાણ પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહીથી આ છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યા સહિતની ટીમે પુરાવા સાથે આ સત્ય બહાર લાવ્યું. જ્યારે ભુઈ જાનુએ રડીને "મારે ભણવું છે, હવે ધૂણવું નથી, માતાજી નથી બનવું" એમ કહીને પોતાના પર થતા અત્યાચારની વાત કરી, ત્યારે પોલીસ તંત્ર અને જાથા બંને ચોંકી ઉઠ્યા હતા.
આ પર્દાફાશ દરમિયાન, માતા-પિતા તેમની છેતરપિંડી પકડાઈ જતાં જાથા સમક્ષ પગે પડીને માફી માગતા પણ જોવા મળ્યા હતા. જોકે, આ ગંભીર બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને બાળકીના નિવેદન અને પુરાવાના આધારે ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં બરવાળીયા પરિવાર સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કિસ્સાએ ધર્મના નામે ચાલી રહેલા ગોરખધંધા અને બાળકીના શોષણની ગંભીરતાને ઉજાગર કરી છે.
