/અમરેલીમાં માત્ર 6 મહિના પહેલાં બનેલો ઓવરબ્રિજ બેસી ગયો, સળિયા બહાર દેખાતા લોકોમાં રોષ!

અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના ભેરાઈ ચોકડી નજીક ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર માત્ર છ માસ પહેલાં તૈયાર થયેલો ઓવરબ્રિજ હવે ગંભીર સવાલો ઉભા કરી રહ્યો છે. નવા નક્કોર બ્રિજમાં અનેક જગ્યાએ તિરાડો, બહાર દેખાતા લોખંડના સળિયા અને એક સાઇડ બેસી જવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વાહનચાલકોનો આક્ષેપ છે કે ખામીઓ છુપાવવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલા આ બ્રિજની ગુણવત્તા સામે હવે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. જુઓ આ અહેવાલ...
આ બ્રિજ છે, ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર રાજુલા તાલુકાના ભેરાઈ ચોકડી નજીક રેલવે ફાટક ઉપર બનાવવામાં આવેલ ઓવરબ્રિજ...માત્ર છ માસ પહેલાં શરૂ થયેલો આ બ્રિજ આજે જ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે... કારણ કે બ્રિજમાં અનેક જગ્યાએ મોટી તિરાડો સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે... તો ક્યાંક કોંક્રિટ ઊખડી જતાં લોખંડના સળિયા પણ બહાર આવી ગયા છે... એટલું જ નહીં... બ્રિજનો એક ભાગ બેસી ગયો હોવાના દાવા પણ સામે આવ્યા છે.
બ્રિજની ખામીઓને છુપાવવા ઉતાવળમાં મરામત કરાઈનો દાવો
સ્થાનિકો અને વાહનચાલકોનો આક્ષેપ છે કે બ્રિજની ખામીઓને છુપાવવા માટે ઉતાવળમાં મરામત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો... પરંતુ કોંક્રિટ ભર્યા બાદ પણ લોખંડના સળિયા બહાર આવી જતાં સમગ્ર મામલો ખુલ્લો પડી ગયો.
નેશનલ હાઇવે સૌરાષ્ટ્રનો અત્યંત મહત્વનો માર્ગ
ભાવનગરથી મહુવા, પીપાવાવ, રાજુલા, જાફરાબાદ, ઊના, કોડીનાર અને સોમનાથને જોડતો આ નેશનલ હાઇવે સૌરાષ્ટ્રનો અત્યંત મહત્વનો માર્ગ ગણાય છે... જ્યાં દિવસ-રાત હજારો નાના-મોટા વાહનોની અવરજવર રહે છે... બીજી તરફ આ જ હાઇવે પર વાહનચાલકો નિયમિત ટોલટેક્સ પણ ચૂકવે છે... છતાં જો નવા બનેલા બ્રિજની આ હાલત હોય તો સલામતી અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થાય તે સ્વાભાવિક છે.
ભવિષ્યમાં મોટી દુર્ઘટનાનો ખતરો નકારી શકાય તેમ નથી
વાહનચાલકોનો આરોપ છે કે નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી દ્વારા હજુ સુધી કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી... અને જો સમયસર નિષ્ણાતો દ્વારા તપાસ નહીં થાય તો ભવિષ્યમાં મોટી દુર્ઘટનાનો ખતરો નકારી શકાય તેમ નથી.
રાજુલા-ઊના હાઇવેના ચારનાળા વિસ્તારમાં બ્રિજમાં પણ તિરાડો
ઉલ્લેખનીય છે કે થોડા દિવસો પહેલાં રાજુલા-ઊના હાઇવેના ચારનાળા વિસ્તારમાં આવેલા અન્ય એક બ્રિજમાં પણ મોટી તિરાડો સામે આવી હતી... જ્યાં માત્ર દેખાવ પૂરતી મરામત કરાઈ હોવાના આક્ષેપો થયા હતા... હવે ફરી એકવાર નવા બ્રિજમાં સામે આવેલી ખામીઓએ બાંધકામની ગુણવત્તા અને દેખરેખ પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
બાંધકામની ગુણવત્તાની નિષ્પક્ષ તપાસ, કડક કાર્યવાહીની માંગ
હવે વાહનચાલકો અને સ્થાનિક લોકો સરકાર સમક્ષ ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ સમિતિની રચના કરી સમગ્ર બાંધકામની ગુણવત્તાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવવા અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે... કારણ કે વિકાસના નામે બનેલા આવા બ્રિજ જો લોકો માટે જોખમ બની જાય... તો તે કોઈપણ રીતે સ્વીકાર્ય નથી.
ભેરાઈ ચોકડી નજીક નવા બનેલા આ ઓવરબ્રિજના દ્રશ્યો અનેક સવાલો ઉભા કરી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી અને સરકાર આ મામલે માત્ર સમારકામથી સંતોષ માનશે કે પછી ગુણવત્તાની ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ કરીને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરશે.