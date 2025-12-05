Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

જામનગરમાં જાહેર સભામાં ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર હુમલો, કાર્યકર્તાઓએ શખ્સને ચખાડ્યો મેથીપાક

Gopal Italia: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાની જામનગરમાં યોજાયેલી એક જાહેર સભામાં ભારે હોબાળો થયો હોવાના સમચાર મળી રહ્યા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, જાહેર સભા દરમિયાન અચાનક એક વ્યક્તિએ ગોપાલ ઇટાલિયા તરફ બુટ વડે હુમલો કર્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:31 PM IST

Trending Photos

જામનગરમાં જાહેર સભામાં ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર હુમલો, કાર્યકર્તાઓએ શખ્સને ચખાડ્યો મેથીપાક

Gopal Italia: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર આજે જામનગરમાં એક જાહેર સભા દરમિયાન જૂતું ફેંકવાની ઘટના બની છે. આ ઘટનાને પગલે સભામાં થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો છે.

ચાલુ ભાષણમાં થયો જૂતાનો ઘા
મળતી માહિતી મુજબ, ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા જામનગરમાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક એક શખ્સે તેમના તરફ જૂતાનો ઘા કર્યો હતો. જો કે, જૂતું ઈટાલિયાને વાગ્યું હતું કે કેમ તે અંગે સ્પષ્ટ માહિતી નથી, પરંતુ ચાલુ ભાષણ દરમિયાન આ કૃત્ય થતાં મામલો ગરમાયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કોંગ્રેસના કાર્યકરે ફેંક્યું જૂતું
જૂતું ફેંકનાર શખ્સની ઓળખ કોંગ્રેસના કાર્યકર છત્રપાલસિંહ જાડેજા તરીકે થઈ છે. આ ઘટના બનતા જ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ જૂતું ફેંકનાર શખ્સને તાત્કાલિક પકડી લીધો હતો અને તેને મેથીપાક ચખાડ્યો હતો. બાદમાં પોલીસે આ મામલે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. આ હુમલાના પગલે સભા સ્થળે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બુટનો ઘા કરનાર શખ્સને આમ આદમી પાર્ટીના હાજર રહેલા કાર્યકર્તાઓએ ઝડપી લીધો હતો અને મેથીપાક ચખાડ્યો હતો. ત્યારબાદ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને પોલીસે હુમલો કરનાર શખ્સની ધરપકડ કરી તેને ઘટના સ્થળેથી લઈ ગઈ હતી.

2017માં ઈટાલિયાએ પણ ફેંક્યું હતું જૂતું
આજના બનાવથી રાજકીય વર્તુળોમાં 2017ની એક જૂની ઘટનાની ચર્ચા થઈ રહી છે. આઠ વર્ષ પહેલા વર્ષ 2017માં ગોપાલ ઈટાલિયાએ પોતે તત્કાલીન ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પર જૂતું ફેંક્યું હતું. આ ઘટના બાદ તેઓ ખૂબ ચર્ચામાં આવ્યા હતા.

રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે, ગોપાલ ઈટાલિયા પર આઠ વર્ષ બાદ થયેલો આ જૂતાનો ઘા, તેમના જ ભૂતકાળના કૃત્યનું એક પ્રકારનું પુનરાવર્તન છે. રાજકારણમાં વિરોધ દર્શાવવાની આ પ્રકારની રીત પર હંમેશા સવાલો ઉઠતા રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
MLA Gopal ItaliaAam Aadmi PartyJamnagarગોપાલ ઈટાલિયાઆમ આદમી પાર્ટી

Trending news