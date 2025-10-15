ચાંદીના ભાવમાં વધારો થતા મીઠાઈ પરથી ચાંદીની વરખ ગુમ! હવે વરખ સાચી છે કે નહીં તેને લઈને શંકા!
Ahmdabad News: ચાંદીના ભાવમાં વધારો થતા કેટલીક મીઠાઈ પર થી ચાંદીની વરખ ગાયબ થઈ. તો બજારમાં ચાંદીની વરખવાળી મળતી મીઠાઈ પર વરખ સાચી છે કે નહીં તેને લઈને પણ સવાલો ઊભા થયા
Trending Photos
દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ: દિવાળી અને નવા વર્ષને માત્ર ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે શહેરીજનો બજારમાં છેલ્લી ઘડની તૈયારી અને ખરીદીમાં લાગ્યા છે. જ્યાં વધતા જતા મીઠાઈના ભાવ વચ્ચે લોકો મન મુકીને મીઠાઈની ખરીદી કરી રહ્યા છે. તો ચાંદીની વરખની મીઠાઈ પરથી ચાંદી મોંઘી થતા ચાંદીની વરખ ગાયબ પણ થઈ. તો ગ્રાહકોએ ચાંદીની વરખની મીઠાઈ ની વિશ્વસનીયતા પર પણ સવાલ ઉભા કર્યા. ત્યારે જોઈએ મીઠાઈ બજારમાં ખરીદીનો માહોલ કેવો છે.
દિવાળી આવે એટલે લોકો કપડા, ફટાકડા, રમકડા સહિત મીઠાઈની ખરીદી કરતા હોય છે. અને તેવામા આ પ્રકારે ભાવ વધે તો સ્વભાવિક રીતે લોકોને અસર કરે, જેના કારણે આ વર્ષે ભાવ વધારાના કારણે લોકો મીઠાઈની ખરીદી કરતા જોવા મળ્યા, પણ કેટલાક લોકો ઓછી ખરીદી કરવાનુ પસંદ કરી રહ્યા છે. કેમ કે તેઓને આર્થિક પરિસ્થિતી પણ નડી રહી છે. તો મોટા ભાગના લોકો ભાવ વધારા વચ્ચે ક્વોલિટી પસંદ કરી રહ્યા છે. કેમ કે લોકો હવે સ્વાસ્થ્ય ને પહેલું પ્રવધાન્ય આપતા થયા છે.
જોકે લોકોએ પણ લિમિટેડ ભાવ રહે તેવી માંગ કરી છે. જેથી દરેક વર્ગને મીઠાઈના ભાવ પોસાઇ શકે. કેમ કે 5 થી 10 વર્ષ પહેલાં જે સારી કાજુ કતરી 400 રૂપિયે મળતી તે હાલ 1200 ઉપર ના ભાવેે મળી રહી છે અને તેમાં પણ આ વખતે મીઠાઈ પર લગાવવાના આવતી ચાંદીની વરખની ચાંદીના ભાવ 1.75 લાખ ઉપર પહોંચ્યા છે. જેને લઈને મીઠાઈ પર ખરેખર ચાંદીની વરખ છે કે કેમ તે પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. જોકે મીઠાઈના વેપારીએ જ્યાં ત્યાં બનનાર મીઠાઈની લઈને તેમના ત્યાં મળનાર મીઠાઈ શુદ્ધ હોવાનો દાવો કર્યો.
બજારમાં છે મીઠાઈની બોલબાલા
સામાન્ય રીતે મીઠાઈમાં કાજુ કતરી અને મોહનથાળ સહિત કેટલીક મીઠાઈની ડિમાન્ડ હોય છે. જોકે બજારમાં 100 જાતની મીઠાઈ મળે છે. જેથી ઘરેલુ કે કોરપોરેટ ક્ષેત્રે લોકોને મીઠાઈના વધુ વિકલ્પ મળતા થયા. જોકે તે તમામ મીઠાઈમાં રો મટિરિયલનો ભાવ વધતા મીઠાઈના ભાવમાં 5 થી 10 ટકા ભાવ વધારો નોંધાયો છે. જ્યાં 400 થી લઈ 3 હજાર સુધીની મીઠાઈ મળે છે. તો ગિફ્ટ પેકમાં 360 થી 2700 ના ગિફ્ટ પેકેટ મળી રહ્યા છે. જે તમામ માં ભાવ વધારો છે. આ એટલા માટે કહેવુ પડી રહ્યુ છે કેમ કે મોંધવારીએ માઝા મુકી છે. કાજુ હોય ઘી હોય.
ખાધતેલ હોય કે મીઠાઈ નું રો મટીરીયલ હોય. તમામમા ભાવ વધારો ઝીંકાયો છે. જે ભાવ વધારાની અસર દિવાળી પર પણ જોવા મળી છે. કેમ કે માલ સામાન ના ભાવમા વધારો થતા મીઠાઈના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. અને તેમાં પણ ચાંદીના ભાવ વધતા કેટલાક મીઠાઈના વેપારીઓ દવારા કાજુ પિસ્તા રોલ. અંજીર રોલ. રજવાડી લાડુ અને ડ્રાયફ્રુટ કેક જેવી મીઠાઈ પરથી ચાંદીની વરખ જ કાઢી નાખી અને કાજુ નો ભૂકો નાખી મીઠાઈની નવો લુક આપ્યો. તો સૌથી વધુ બજારમાં વેચાતી અને ડિમાન્ડ ધરાવતી કાજુ કતરી કે જેના પર ચાંદીની વરખ આવે તેમાં 100 થી 200 નો ભાવ વધારો જોવા મળ્યો. જેની ગ્રાહકો પર અસર પડી હોવાનું લોકો માની રહ્યા છે. તો ગ્રાહકે સારી જગ્યા પરથી જ ખરીદી કરવા લોકોને આગ્રહ કર્યો. તો તરફ ડોકટર દ્વારા પણ ચાંદીની વરખની મીઠાઈ ને લઈને પ્રશ્ન ઉભા કરી લોકોને સચેત રહેવા અપીલ કરી હતી. સાથે જ સાચી ચાંદીની વરખ કઈ હોય તે જાણવાનો ઉપાય પણ કહ્યો..
કહેવાય છે કે અમદાવાદીઓ તહેવાર માણવામા મોંખરે છે. તે પછી પરિસ્થીતી કેવી પણ કેમ ન હોય પણ ભાવ વધારો તમામ લોકોને અસર કરે અનેે તેના કારણે લોકો નુ બજેટ પણ ખોરવાય. અને તેમા પણ થોડા વર્ષ પહેલા કોરોના અને હવે મોંધવારીએ લોકોની કમર તોડી નાખી છે. જેના કારણે આ વખતે મીઠાઈની ખરીદીમા લોકોએ ક્યાંક કાપ મુક્યો છે. અને તેમાં પણ ચાંદી મોંઘી થતા મીઠાઈ પરથી ચાંદીની વર ગાયબ થતા અને ચાંદીની વરખની મીઠાઈ નો ભાવ વધતા તહેવારની મીઠાસમા કાપ મુકાયા નુ પણ લોકોને લાગી રહ્યુ છે. જોકે ખરીદી કરવા વાળા મન મુકીને ખરીદી કરી રહ્યા છે. કેમ કે દિવાળી પર્વ છે જે વર્ષમાં એક વાર આવે જેની ઉજવણીમાં લોકો કોઈ પણ કચાસ રાખવા નથી માંગી રહ્યા. પણ આ વચ્ચે મિલાવટ વાળી ચાંદીની વરખ ન આવે તે પણ લોકોએ ધ્યાન રાખવું પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે