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અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં શ્રાવણ માસનો ઉત્સાહભેર પ્રારંભ: શિવ મંદિરો ‘હર હર મહાદેવ’ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યા, વડનગરમાં ભવ્ય ‘શ્રાવણોત્સવ’

Shravan Shiv Mahotsav Begins: રાજ્યના વિવિધ શિવ મંદિરોમાં વિશેષ પૂજા, મહાઆરતી અને લઘુરૂદ્ર અભિષેકના આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે. ‘હર હર મહાદેવ’ અને ‘બમ બમ ભોલે’ના નાદથી તમામ શિવ મંદિરો ગુંજી ઉઠ્યા હતા અને ચારેય તરફ ભક્તિમય માહોલ સર્જાયો હતો. આ આખા શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભક્તો વ્રત, ઉપવાસ અને જપ-તપ કરીને ભગવાન શિવની વિશેષ આરાધના કરશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:07 AM IST
અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં શ્રાવણ માસનો ઉત્સાહભેર પ્રારંભ: શિવ મંદિરો ‘હર હર મહાદેવ’ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યા, વડનગરમાં ભવ્ય ‘શ્રાવણોત્સવ’

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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