/અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં શ્રાવણ માસનો ઉત્સાહભેર પ્રારંભ: શિવ મંદિરો ‘હર હર મહાદેવ’ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યા, વડનગરમાં ભવ્ય ‘શ્રાવણોત્સવ’

Somnath Shravan Shiv Mahotsav Begins: આજથી અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસનો ભક્તિભાવપૂર્વક પ્રારંભ થયો છે. શ્રાવણના પ્રથમ દિવસે જ વહેલી સવારથી શિવ મંદિરોમાં ભગવાન ભોળાનાથના આશીર્વાદ લેવા માટે ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. ભક્તો વહેલી સવારથી જ શિવજીના દર્શન કરવા માટે લાંબી કતારોમાં જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે સમગ્ર શહેર શિવમય બની ગયું છે.
આ પવિત્ર અવસરે બિલેશ્વર મહાદેવના મંદિરને ખૂબ જ સુંદર અને આકર્ષક રીતે શણગારવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ દિવસે જ શિવલિંગ પર જળાભિષેક અને દુગ્ધાભિષેક કરવા માટે ભક્તોનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ જોવા મળ્યો હતો. ભક્તોએ શિવલિંગ પર બિલિપત્ર, પુષ્પો અને ધતુરો અર્પણ કરીને વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી હતી. સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે શ્રાવણ માસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ વધુ સઘન બનાવવામાં આવી છે. Z+ સુરક્ષા ધરાવતા સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
ઐતિહાસિક નગરી વડનગરના આંગણે આગામી 13 ઓગસ્ટના રોજ ભક્તિ અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ રચાવા જઈ રહ્યો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત 'વડનગર શ્રવણોત્સવ'નો વહેલી સવારે ઐતિહાસિક શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતેથી મંગલ પ્રારંભ કરાવશે. સાથોસાથ તેઓ આ મહોત્સવના મુખ્ય આકર્ષણ સમાન ભવ્ય 'ડમરુ યાત્રા'ને પણ પ્રસ્થાન કરાવશે.
વડનગરની ગરિમાને અનુરૂપ આ ડમરુ યાત્રામાં કુલ 108 નિષ્ણાત કલાકારો દ્વારા ડમરુ વાદન કરવામાં આવશે, જે સમગ્ર નગરને શિવમય બનાવી દેશે. યાત્રાનો પ્રારંભ શર્મિષ્ઠા તળાવથી થશે, ત્યાંથી અર્જુન બારી થઈને ભગતના ગલ્લાથી વળીને યાત્રા આગળ વધશે. ત્યારબાદ જુના ચાચરેથી પસાર થઈને, શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર અને ગોપાલજી મંદિર થઈ આ ભવ્ય ડમરૂ યાત્રા શ્રી હાટકેશ્વર મહાદેવના મંદિરે સંપન્ન થશે. 108 કલાકારોના એકસાથે થતા ડમરૂના ગુંજારવથી સમગ્ર વડનગર શિવમય બનશે અને ભક્તો માટે એક અવિસ્મરણીય અનુભવ બની રહેશે.
સંસ્કૃતિ, સંગીત અને શ્રદ્ધાના આ ત્રિવેણી સંગમમાં સહભાગી થવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વડનગરના નગરજનો અને ભાવિક ભક્તોને સહપરિવાર પધારીને સાંસ્કૃતિક વિરાસતના સાક્ષી બનવા હાર્દિક નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે.
આ કાર્યક્રમમાં ગરીમામય ઉપસ્થિતિ તરીકે ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ અને પ્રેરક ઉપસ્થિતિ તરીકે મહેસાણા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ નીતિન પટેલ તેમજ સંસદ સભ્યો મયંકભાઈ નાયક, હરીભાઈ પટેલ, ભરતસિંહજી ડાભી અને રાજેશભાઈ શુક્લ ઉપસ્થિત રહી કલાકારોનો ઉત્સાહ વધારશે. સંસ્કૃતિ અને શ્રદ્ધાના આ સંગમમાં સ્થાનિક જનપ્રતિનિધિઓ અને વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સહભાગી થશે.