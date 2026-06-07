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કેનેડા ભણવા મોકલેલી દીકરીનો કફનમાં લપેટાયેલો મૃતદેહ 23 દિવસ બાદ આવ્યો, માતાપિતા ચોધાર આસુંએ રડી પડ્યા

Anand Girl Murdered In Canada : કેનેડામાં હત્યાનો ભોગ બનેલી આણંદની વિધિ મેઘાના વતન બોરસદ ખાતે અંતિમ સંસ્કાર કરાયા. દીકરીને વિદાય આપતા સમયે આખું ગામ શોકમગ્ન બન્યું હતું. સાથે જ વિધિના હત્યારાને સજા આપીને તેને ન્યાય આપવા માટેની માંગ ઉઠી છે
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 07, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:59 AM IST
કેનેડા ભણવા મોકલેલી દીકરીનો કફનમાં લપેટાયેલો મૃતદેહ 23 દિવસ બાદ આવ્યો, માતાપિતા ચોધાર આસુંએ રડી પડ્યા

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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