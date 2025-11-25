ગુજરાતના આ ધારાસભ્યનો સરાહનીય નિર્ણય; પગાર અને ભથ્થા નહીં લે, પત્ર લખીને જાણ કરી!
Gandhinagar News: ભાજપના ધારાસભ્ય બળવંતસિંહ રાજપુત ધારાસભ્ય તરીકે ના પગાર ભથ્થા નહીં સ્વીકારે. સિધ્ધપુર ના ધારાસભ્ય બળવંતસિંહ રાજપુત મંત્રી હતા ત્યારે પણ પગાર ભથ્થા લેતા ન હતા. હવે તેઓ મંત્રી રહ્યા નથી જો કે તેઓ ધારાસભ્ય તરીકે પણ પગાર ભથ્થા લેવાનો ઈનકાર કર્યો. બળવંતસિંહ રાજપુત દ્વારા વિધાનસભાના સચિવ ને પત્ર લખી જાણ કરી.
Gandhinagar News: ગુજરાતના રાજકારણમાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સિધ્ધપુર બેઠકના ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના ધારાસભ્ય બળવંતસિંહ રાજપુત એ ધારાસભ્ય તરીકે મળતા પગાર-ભથ્થા નહીં સ્વીકારવાનો નિર્ણય લીધો છે. જી હા...
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બળવંતસિંહ રાજપુતે આ અંગે વિધાનસભાના સચિવને એક પત્ર લખીને સત્તાવાર જાણકારી આપી છે.
અગાઉ પણ નહોતા સ્વીકાર્યા ભથ્થા!
બળવંતસિંહ રાજપુત અગાઉ જ્યારે રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી પદ પર હતા, ત્યારે પણ તેઓ નિયમ મુજબ મળતા પગાર-ભથ્થા સ્વીકારતા નહોતા.
હવે તેઓ મંત્રી પદ પર નથી, છતાં ધારાસભ્ય તરીકે પણ પગાર-ભથ્થા લેવાનો તેમણે સ્પષ્ટ ઈનકાર કર્યો છે. તેમનો આ નિર્ણય લોકસેવા અને સમર્પણની ભાવનાને ઉજાગર કરે છે, જે અન્ય લોકપ્રતિનિધિઓ માટે એક ઉદાહરણરૂપ બની શકે છે.
