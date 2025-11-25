Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના આ ધારાસભ્યનો સરાહનીય નિર્ણય; પગાર અને ભથ્થા નહીં લે, પત્ર લખીને જાણ કરી!

Gandhinagar News: ભાજપના ધારાસભ્ય બળવંતસિંહ રાજપુત ધારાસભ્ય તરીકે ના પગાર ભથ્થા નહીં સ્વીકારે. સિધ્ધપુર ના ધારાસભ્ય બળવંતસિંહ રાજપુત મંત્રી હતા ત્યારે પણ પગાર ભથ્થા લેતા ન હતા. હવે તેઓ મંત્રી રહ્યા નથી જો કે તેઓ ધારાસભ્ય તરીકે પણ પગાર ભથ્થા લેવાનો ઈનકાર કર્યો. બળવંતસિંહ રાજપુત દ્વારા વિધાનસભાના સચિવ ને પત્ર લખી જાણ કરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 25, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

ગુજરાતના આ ધારાસભ્યનો સરાહનીય નિર્ણય; પગાર અને ભથ્થા નહીં લે, પત્ર લખીને જાણ કરી!

Gandhinagar News: ગુજરાતના રાજકારણમાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સિધ્ધપુર બેઠકના ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના ધારાસભ્ય બળવંતસિંહ રાજપુત એ ધારાસભ્ય તરીકે મળતા પગાર-ભથ્થા નહીં સ્વીકારવાનો નિર્ણય લીધો છે. જી હા...

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બળવંતસિંહ રાજપુતે આ અંગે વિધાનસભાના સચિવને એક પત્ર લખીને સત્તાવાર જાણકારી આપી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

No description available.

અગાઉ પણ નહોતા સ્વીકાર્યા ભથ્થા!
બળવંતસિંહ રાજપુત અગાઉ જ્યારે રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી પદ પર હતા, ત્યારે પણ તેઓ નિયમ મુજબ મળતા પગાર-ભથ્થા સ્વીકારતા નહોતા.

હવે તેઓ મંત્રી પદ પર નથી, છતાં ધારાસભ્ય તરીકે પણ પગાર-ભથ્થા લેવાનો તેમણે સ્પષ્ટ ઈનકાર કર્યો છે. તેમનો આ નિર્ણય લોકસેવા અને સમર્પણની ભાવનાને ઉજાગર કરે છે, જે અન્ય લોકપ્રતિનિધિઓ માટે એક ઉદાહરણરૂપ બની શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratgandhinagarSiddhpurGujarat MLABalwantsinh Rajputcommendable decisionRefusalsalaryallowances

Trending news