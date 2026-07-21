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ગુજરાતમાં ફરી IAS અધિકારીઓની બદલીનો ગંજીપો ચિપાયો; એક સાથે 28 IAS અને 13 GAS કેડરના અધિકારીઓની બદલી, જાણો કોની ક્યાં થઈ બદલી..

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના વહીવટી તંત્રને વધુ સુદ્રઢ અને કાર્યક્ષમ બનાવવાના હેતુથી એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સરકાર દ્વારા રાજ્યના 28 જેટલા આઈએએસ (IAS) અધિકારીઓની મોટી બદલીના આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે. આ બદલીઓના કારણે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સરકારી નિગમોમાં મોટા પાયે નવું વહીવટી માળખું આકાર પામશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:04 PM IST
ગુજરાતમાં ફરી IAS અધિકારીઓની બદલીનો ગંજીપો ચિપાયો; એક સાથે 28 IAS અને 13 GAS કેડરના અધિકારીઓની બદલી, જાણો કોની ક્યાં થઈ બદલી..
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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