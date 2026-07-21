/ગુજરાતમાં ફરી IAS અધિકારીઓની બદલીનો ગંજીપો ચિપાયો; એક સાથે 28 IAS અને 13 GAS કેડરના અધિકારીઓની બદલી, જાણો કોની ક્યાં થઈ બદલી..

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારે પ્રશાસનિક વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત, ઝડપી અને કાર્યક્ષમ બનાવવા માટે રાજ્યના વહીવટી તંત્રમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. સરકારે એક સાથે 28 IAS અધિકારીઓની બદલી અને નિમણૂકના આદેશ જારી કર્યા છે. આ ફેરફારમાં રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓના જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ (DDO) અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરો સહિતના મહત્વના હોદ્દાઓ પર નવા અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
મુખ્ય અધિકારીઓ અને નવી નિમણૂકો
આ મોટો ફેરફાર રાજ્યના શહેરી વિકાસ, ઔદ્યોગિક વિકાસ અને ગ્રામીણ વહીવટમાં સુધારો લાવવાના હેતુથી કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્ય નિમણૂકો નીચે મુજબ છે...
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ (DDO) ની નવી નિમણૂકો
રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ગ્રામીણ વિકાસ અને સરકારી યોજનાઓના યોગ્ય અમલીકરણ માટે નવા DDO ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે...
|ક્રમ
|અધિકારીનું નામ
|પૂર્વ હોદ્દો
|નવો હોદ્દો / નવી નિમણૂક
|૧
|શ્રી ગૌરાંગભાઈ એચ. મકવાણા (IAS)
|
ડાયરેક્ટર, GEDA (અને પ્રભારી MD, UGVCL)
|
MD, ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિ. (UGVCL), મહેસાણા
|૨
|શ્રી પ્રભાવ જોશી (IAS)
|
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, જૂનાગઢ
|
જોઈન્ટ MD, GIDC, ગાંધીનગર
|૩
|શ્રી એચ.જે. પ્રજાપતિ (IAS)
|
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, પોરબંદર
|
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO), અમરેલી
|૪
|શ્રી કે. જે. રાઠોડ (IAS)
|
નિયામક, કૌશલ્ય વિકાસ, ગાંધીનગર
|
MD, દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિ. (DGVCL), સુરત
|૫
|શ્રી સુથાર રાજ રમેશચંદ્ર (IAS)
|
CEO, સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ (SUDA)
|
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, પોરબંદર મહાનગરપાલિકા
|૬
|શ્રી મહેશ શાંતિલાલ જાની (IAS)
|
ચેરમેન, ગુજરાત રાજ્ય સમાજ કલ્યાણ બોર્ડ
|
મિશન ડાયરેક્ટર, ગુજરાત અર્બન લાઈવલીહુડ મિશન, ગાંધીનગર
|૭
|શ્રી સ્મિત સંતોષ લોઢા (IAS)
|
DDO, દાહોદ
|
ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર, સુરત
|૮
|શ્રી કે. પી. જોશી (IAS)
|
MD, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિ. (PGVCL)
|
DDO, દેવભૂમિ-દ્વારકા
|૯
|શ્રી ડી. કે. બ્રહ્મભટ્ટ (IAS)
|
MD, ગુજરાત મેડિકલ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન
|
DDO, ગાંધીનગર
|૧૦
|શ્રી એમ. પી. પંડ્યા (IAS)
|
રજિસ્ટ્રાર ઓફ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીઝ, ગાંધીનગર
|
MD, ગુજરાત મેડિકલ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન લિ., ગાંધીનગર
|૧૧
|શ્રી હિરેન જિતેન્દ્રભાઈ બારોટ (IAS)
|
પ્રોજેક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટર, TASP, અરવલ્લી
|
DDO, દાહોદ
|૧૨
|શ્રી બી.કે. જોશી (IAS)
|
એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, GIDC, ગાંધીનગર
|
રજિસ્ટ્રાર ઓફ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીઝ, ગાંધીનગર
|૧૩
|શ્રી આર.એન. કુચારા (IAS)
|
નિયામક, DRDA, અરવલ્લી
|
રિજિયોનલ કમિશનર ઓફ મ્યુનિસિપાલિટીઝ, રાજકોટ
|૧૪
|શ્રી સી.બી. ગણાત્રા (IAS)
|
અંગત સચિવ (PS), માન. રાજ્યમંત્રી (જળસંપત્તિ)
|
MD, ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ., ગાંધીનગર
|૧૫
|શ્રી સી.એ. ગાંધી (IAS)
|
સંયુક્ત નિયામક, નાગરિક પુરવઠા નિયામક કચેરી
|
રિજિયોનલ કમિશનર ઓફ મ્યુનિસિપાલિટીઝ, વડોદરા
|૧૬
|શ્રી બી.એન. પટેલ (IAS)
|
એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, ગુજરાત ગેસ લિમિટેડ
|
એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, ગુજરાત ગેસ લિમિટેડ (યથાવત)
|૧૭
|શ્રી એમ.કે. જોશી (IAS)
|
સચિવ, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ
|
CEO, ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત (D-SAG)
|૧૮
|શ્રી એ.કે. જોશી (IAS)
|
કોમ્પ્ટ્રોલર ઓફ હાઉસહોલ્ડ, રાજભવન
|
MD, બિનઅનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ
|૧૯
|શ્રી કે.એસ. ઝાલા (IAS)
|
જોઈન્ટ MD, ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ (TCGL)
|
DDO, ડાંગ-આહવા
|૨૦
|શ્રી વી.કે. જાધવ (IAS)
|
નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, ગાંધીનગર
|
નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, ગાંધીનગર (યથાવત)
|૨૧
|શ્રી ડી.કે. પટેલ (IAS)
|
OSD, ભૌગોલિક અને ખનિજ નિયામક કચેરી
|
ડાયરેક્ટર, ગુજરાત એનર્જી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (GEDA)
|૨૨
|શ્રી બી.એચ. પટેલ (IAS)
|
અધિક કલેક્ટર (સિંચાઈ), વડોદરા
|
MD, ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ
|૨૩
|શ્રી આઈ.આર. વાળા (IAS)
|
સચિવ, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત
|
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા
|૨૪
|શ્રી એમ.ડી. ચુડાસમા (IAS)
|
નિવાસી અધિક કલેક્ટર (RAC), વલસાડ
|
MD, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિ. (PGVCL), રાજકોટ
|૨૫
|ડૉ. બી.એસ. પ્રજાપતિ (IAS)
|
અધિક કલેક્ટર (નર્મદા), વડોદરા
|
MD, ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિ.
|૨૬
|શ્રી વી.જી. પટેલ (IAS)
|
સંયુક્ત કમિશનર, પ્રાદેશિક વિશ્લેષણ સમિતિ, સુરત
|
અધિક ગ્રામ વિકાસ કમિશનર, ગાંધીનગર
|૨૭
|શ્રી એ.કે. વસ્તાણી (IAS)
|
નિયામક, DRDA, રાજકોટ
|
નિયામક, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર
|૨૮
|શ્રી પી.બી. રાઠોડ (IAS)
|
CEO, ગુજરાત રાજ્ય વક્ફ બોર્ડ
|
નિયામક, કૌશલ્ય વિકાસ (Skill Development), ગાંધીનગર
GAS કેડરના 13 અધિકારીઓની બદલી
ગુજરાત સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેતાં ગુજરાત વહીવટી સેવા (GAS) વર્ગ-૧ ના અધિકારીઓની બદલીનો આદેશ જાહેર કર્યો છે. રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટી વિભાગ (GAD) દ્વારા અમલમાં મૂકાયેલા આ આદેશ હેઠળ કુલ ૧૩ જીએએસ અધિકારીઓની વિવિધ વિભાગો તેમજ જિલ્લાઓમાં નવી નિમણૂકો કરવામાં આવી છે. વહીવટી કાર્યક્ષમતા અને સુચારુ સંચાલન પ્રક્રિયાને વધુ મજબૂત બનાવવાના હેતુથી આ બદલીઓ કરવામાં આવી છે.