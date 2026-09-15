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કિંજલ દવે સામે પણ થશે કાર્યવાહી? દ્વારકાધીશ મંદિરના ફોટા વાયરલ થતાં વિવાદ વકર્યો, શું નિયમો બધા માટે સરખા નથી?

ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દવેના દ્વારકા જગત મંદિરના ફોટા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. કિંજલ દવેએ ત્રણ દિવસ પહેલા દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા હતા. આ ફોટા વાયરલ થયા બાદ હવે સોશિયલ મીડિયા પર લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે સુરતના યુટ્યુબરનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી, ત્યારે હવે કિંજલ દવે સામે પણ કાર્યવાહી થશે?

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 15, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:44 PM IST
કિંજલ દવે સામે પણ થશે કાર્યવાહી? દ્વારકાધીશ મંદિરના ફોટા વાયરલ થતાં વિવાદ વકર્યો, શું નિયમો બધા માટે સરખા નથી?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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