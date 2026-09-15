/કિંજલ દવે સામે પણ થશે કાર્યવાહી? દ્વારકાધીશ મંદિરના ફોટા વાયરલ થતાં વિવાદ વકર્યો, શું નિયમો બધા માટે સરખા નથી?

યાત્રાધામ દ્વારકાના જગત મંદિર સાથે જોડાયેલા ફોટા અને વીડિયો ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. જાણીતા ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દવે દ્વારા દ્વારકાધીશ મંદિરના દર્શન દરમિયાન પડાવવામાં આવેલા ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ ફોટા વાયરલ થયા બાદ હવે લોકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે અગાઉ સુરતના યુટ્યુબરનો વીડિયો વાયરલ થતાં પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી, ત્યારે હવે કિંજલ દવે સામે પણ કાર્યવાહી થશે?
જન્માષ્ટમી દરમિયાન સુરતના યુટુબરનો વીડિયો થયો હતો વાયરલ
આ પહેલા જન્માષ્ટમીના તહેવાર દરમિયાન સુરતના એક યુટુબરનો દ્વારકા જગત મંદિર સાથે જોડાયેલો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. વીડિયો સામે આવ્યા બાદ પોલીસે સમગ્ર મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસ તપાસ બાદ સુરતના યુટુબર વિરુદ્ધ BNSની કલમ 223 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
આ કાર્યવાહીને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી હતી. કેટલાક લોકોએ મંદિરના નિયમોનું પાલન જરૂરી હોવાનું જણાવ્યું હતું, જ્યારે કેટલાક લોકોએ પોલીસની કાર્યવાહી સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
ત્રણ દિવસ પહેલા કિંજલ દવેએ કર્યા હતા દ્વારકાધીશના દર્શન
હવે જાણીતા સિંગર કિંજલ દવે પણ દ્વારકા પહોંચ્યા હતા. મળતી માહિતી મુજબ, કિંજલ દવેએ આશરે ત્રણ દિવસ પહેલા દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા હતા. આ દરમિયાન જગત મંદિર સાથે જોડાયેલા તેના ફોટા સામે આવ્યા છે, જે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
ફોટા વાયરલ થયા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સ અગાઉના યુટુબરના કેસનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને જ્યારે અગાઉ વીડિયો બનાવવાના મામલે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે હવે કિંજલ દવેના ફોટાને લઈને પણ પોલીસ શું પગલાં લેશે તે અંગે ચર્ચા તેજ બની છે.
સોશિયલ મીડિયા પર લોકોના સવાલ
આ મામલે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક લોકોએ પોલીસની કાર્યવાહી અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે જો મંદિરના નિયમો તમામ માટે સમાન હોય તો સેલિબ્રિટી હોય કે સામાન્ય વ્યક્તિ, નિયમોનો અમલ એકસરખો થવો જોઈએ.
જોકે, કિંજલ દવે સામે કોઈ કાર્યવાહી થશે કે નહીં તે અંગે હાલ કોઈ સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી. માત્ર ફોટા વાયરલ થયા હોવાના આધારે કોઈ વ્યક્તિએ નિયમોનો ભંગ કર્યો છે કે નહીં તે અંગે પણ સત્તાવાર તપાસ કે પોલીસનું નિવેદન આવવું જરૂરી છે.
હાલ સમગ્ર મામલે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે સુરતના યુટુબર સામે કાર્યવાહી બાદ હવે વાયરલ થઈ રહેલા કિંજલ દવેના ફોટાને લઈને પોલીસ શું પગલાં લેશે?