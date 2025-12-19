SIR in Gujarat: ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર, આ રીતે ચેક કરો તમારૂ નામ
Gujarat Draft Electoral: SIR ની પ્રક્રિયા બાદ ગુજરાતની ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. જે લોકોના નામ આ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં ન હોય તેણે ચૂંટણી પંચે જણાવેલી પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું પડશે.
Trending Photos
SIR Electoral Roll Gujarat: કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગુજરાતમાં મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા બાદ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા વેબસાઇટ પર ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. તમે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં તમારૂ નામ છે કે નહીં તે ચેક કરી શકો છો.
ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં નામ ન હોય તો શું કરવું
ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગુજરાતમાં નવેમ્બર મહિનાથી મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ ઝુંબેશ એટલે કે SIR પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ડુપ્લીકેટ, મૃત્યુ પામેલા લોકો અને કાયમી સ્થાળાંતર કરી ગયેલા લોકોના નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. તેવામાં તમારૂ નામ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં ન હોય તો તમારે આ રીતે આગળ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
મેપિંગ ન થયેલ મતદારોને નોટીસ આપવામાં આવશે
આગામી સમયગાળામાં તા. ૧૯/૧૨/૨૦૨૫ (શુક્રવાર) થી તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૬ (મંગળવાર) દરમિયાન રાજ્યમાં મેપિંગ ન થયેલ મતદારોને સંબંધિત મતદાર નોંધણી અધિકારી દ્વારા નોટીસ આપવામાં આવશે.
નોટીસ બાદ સુનાવણી અને ચકાસણી પૂર્ણ થયા પછી તમામ લાયક મતદારોનો સમાવેશ તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૬ના રોજ પ્રસિદ્ધ થનાર આખરી મતદાર યાદીમાં કરવામાં આવશે. નોટીસ પ્રાપ્ત કરનાર મતદારોએ નોટીસમાં દર્શાવેલા પુરાવા સુનાવણી દરમિયાન રજૂ કરવાના રહેશે.
હક્ક દાવા અને વાંધા અરજીઓનો સમયગાળો
મતદાર યાદી સંદર્ભે હક્ક દાવા અને વાંધા અરજીઓ રજૂ કરવા માટેનો સમયગાળો તા. ૧૯/૧૨/૨૦૨૫ (શુક્રવાર) થી તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૬ (રવિવાર) સુધી રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે