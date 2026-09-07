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રાધનપુરના સિનાડ ગામે કિંજલ રબારી કેસમાં બે સમાજ વચ્ચે તણાવ, ટોળાના હુમલામાં ચૌધરી PSI ઘાયલ

ગુજરાતમાં ફરી ગાયિકા કિંજલ રબારી પોતાના લગ્ન જીવનને લઈને ચર્ચામાં છે. રવિવારે અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાંથી પોતાના જૂના પતિ અશોક ચૌધરી સાથે ભાગી ગયા બાદ આજે વિવાદ રાધનપુરના સિડાન ગામે પહોંચ્યો છે. જ્યાં સ્થિતિ વણસી હતી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 07, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:02 PM IST
રાધનપુરના સિનાડ ગામે કિંજલ રબારી કેસમાં બે સમાજ વચ્ચે તણાવ, ટોળાના હુમલામાં ચૌધરી PSI ઘાયલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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