ભયાનક અકસ્માત : અકસ્માત બાદ પુલ નીચે પડેલી કારમાં આગ લાગી, પરિવારના ત્રણ જણા અંદર જ ભડથુ થયા!
Accident News : રાજકોટના જસદણમાં અકસ્માતની ભયાવહ ઘટના બની. બ્રિજ પરથી નીચે પડેલી કારમાં લાગી આગ. કારમાં સવાર એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા, અકસ્માતની અન્યે બે ઘટનામાં પણ ત્રણ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો.
Accident News : ગુજરાતમાં શુક્રવારની સવારો ગોઝારી સાબિત થઈ છે. ગુજરાતમાં વહેલી સવારથી અકસ્માતો સમાચાર આવી રહ્યા છે. ત્યારે અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં સર્જાયેલા ત્રણ અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. તેમાં જસદણમાં પુલ નીચે પડેલી કારમાં આગ લાગતા ત્રણ લોકો ભડથુ થયા હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે.
વડોદરા-કરજણ હાઈવે પર અકસ્માતમાં
વડોદરા નેશનલ હાઈવે 48 પર આજે સવારે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. કરજણ ધાવટ ચોકડી બ્રિજ પર ટ્રાવેલ્સ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે, ઔરંગાબાદથી અમદાવાદ જતી ટ્રાવેલ્સ સાઈડમાં ઉભેલા ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી. જેમાં અકસ્માતમાં બસમાં બેઠેલા 10 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. તો 2 મુસાફરોના મોત નિપજ્યા છે. કરજણ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
જસદણમાં અકસ્માતગ્રસ્ત કાર સળગી, ત્રણ આગમાં ભડથુ થયા
જસદણના દડવા નજીક ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. કર ડિવાઈડર સાથે અથડાતા પૂલ નીચે ખાબકી હતી. જોકે, પુલ નીચે પડતા કાર ભડભડ સળગી ઉઠી હતી. આ કારમાં ત્રણ લોકોના મોત હોવાની પ્રાથમિક માહિતી છે. આગ લાગતા થયા ત્રણ લોકો ભડથું થયા છે. કારમાં એક પરિવારના ત્રણ લોકો હોવાની માહિતી સાંપડી છે. વહેલી સવારે 5:00 વાગ્યાની આસપાસ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ગોંડલ પાલિકા દ્વારા ગેસ કટર થી કાપી મૃતદેહને બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે. સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરી છે.
રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પર હિટ એન્ડ રન
રાજકોટથી પણ અકસ્માતની ખબર સામે આવી છે. રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની છે. માલિયાસણ ગામ પાસે અજાણી કારે વૃદ્ધને હડફેટે લઈ કાર ચાલક ફરાર થયો હતો. વાળીએથી ઘરે જતા વૃદ્ધને અજાણી કાર અડફેટે લઈ ફરાર થયો હતો. જેમાં કુવાડવામાં 65 વર્ષીય મહિલા વાલાભાઈ કટેસણીયાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું છે. સમગ્ર મામલે કુવાડવા પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. કાર ચાલકને શોધવા માટે પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી છે.
